Двигатели дают сбой в жарком и влажном климате: британский флот заменяет силовые установки на эсминцах Type 45

Все шесть эсминцев Type 45 проходят программу PIP [улучшения продукта] в попытке решить существующие проблемы с двигателями и мощностью. Это позволит устранить проблемы с выработкой электроэнергии при эксплуатации в жарком и влажном климате

На нем будет установлена шахтная ПУ ЗРК Sea Ceptor на 24 ячейки и три новых дизельных двигателя. Корабль будет находиться в сухом доке в течение двух лет для исправления ошибок и внесения улучшений

Построенные в 2003-2013 годах шесть эсминцев Type 45 оказались неприспособленными для эксплуатации в условиях жаркого и влажного климата. В теплых водах их газотурбинные установки Rolls-Royce WR-21 перестают функционировать, что приводит к обесточиванию электрики корабля. Производитель объяснил сбои в работе ошибками, допущенными заказчиком при составлении технических требований.- отмечается в издании Naval Technology.Речь идет о замене двух существующих газотурбин тремя более крупными дизельными силовыми установками. Их замена, которая обойдется для всех шести кораблей в £160 млн, осуществляется вместе с обновлением прочих корабельных систем, в том числе боевых.Улучшение HMS Iron Duke, проходившего капитальный ремонт с 2017 года (вернулся в строй в мае 2023 года), обошлось в £100 млн. Вслед за ним на стапели ставится HMS Defender, на модернизацию которого выделяется £68 млн.- говорится в издании.