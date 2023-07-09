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Двигатели дают сбой в жарком и влажном климате: британский флот заменяет силовые установки на эсминцах Type 45

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Двигатели дают сбой в жарком и влажном климате: британский флот заменяет силовые установки на эсминцах Type 45

Построенные в 2003-2013 годах шесть эсминцев Type 45 оказались неприспособленными для эксплуатации в условиях жаркого и влажного климата. В теплых водах их газотурбинные установки Rolls-Royce WR-21 перестают функционировать, что приводит к обесточиванию электрики корабля. Производитель объяснил сбои в работе ошибками, допущенными заказчиком при составлении технических требований.


Все шесть эсминцев Type 45 проходят программу PIP [улучшения продукта] в попытке решить существующие проблемы с двигателями и мощностью. Это позволит устранить проблемы с выработкой электроэнергии при эксплуатации в жарком и влажном климате

- отмечается в издании Naval Technology.

Речь идет о замене двух существующих газотурбин тремя более крупными дизельными силовыми установками. Их замена, которая обойдется для всех шести кораблей в £160 млн, осуществляется вместе с обновлением прочих корабельных систем, в том числе боевых.

Улучшение HMS Iron Duke, проходившего капитальный ремонт с 2017 года (вернулся в строй в мае 2023 года), обошлось в £100 млн. Вслед за ним на стапели ставится HMS Defender, на модернизацию которого выделяется £68 млн.

На нем будет установлена шахтная ПУ ЗРК Sea Ceptor на 24 ячейки и три новых дизельных двигателя. Корабль будет находиться в сухом доке в течение двух лет для исправления ошибок и внесения улучшений

- говорится в издании.

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15 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    +4
    шесть эсминцев Type 45 оказались неприспособленными для эксплуатации в условиях жаркого и влажного климата
    Бывшая "владычица морей", что-то совсем сдала. В жарком и влажном климате двигатели отказываются работать, а веслами на этот случай не запаслись. А оказывается заказчик допустил ошибки при составлении технических требований. Планировали бродить исключительно у своих берегов?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:57
      +2
      И это знаменитый Rolls-Royce и его газотурбинные установки Rolls-Royce WR-21.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 13:29
      0
      А оказывается заказчик допустил ошибки при составлении технических требований.
      ТЗ им составляли "британские учёные", не иначе.
    3. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:00
      0
      В теплых водах их газотурбинные установки Rolls-Royce WR-21 перестают функционировать, что приводит к обесточиванию электрики корабля.

      Товарищи, прежде чем ерничать над проектом, давайте поймем в чем дело.
      По факту бриты пытались, поставить на ГТД охладитель воздуха между компрессором и турбиной. Не получилось, на больших ходах, в жарком климате, турбина дохла из-за нехватки воздуха.
      Но сам проект весьма интересен, и скорее всего в будущем заработает, больно уж компановка выгодная. Кто в теме, тот оценит.
      ru.m.wikipedia.org/wiki/Эскадренные_миноносцы_типа_45
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:54
    +2
    Охренеть,спецам из БЧ - 5 и машиной команды гражданского флота ,есть что обсудить.Это типа : Андрей глуши рефустановку - нам хода не хватает,догнать рыбу с тралом .Это может раз ,два прокатить ,но не постоянно.Ладно мы гражданские,а если эсминец делает противоторпедный манёвр ,на полном ходу.
  3. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 11:58
    +1
    - танки в жару и холод не ездят, корабли не ходят. Осталось чтобы авиация не летала. И кто говорил, что Роллс-Ройс лучше Жигулей?!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:30
      +1
      Не поверите! Был в Эмиратах на конференции международной. Везли нас на такси - лично видел Ролс-Ройс на обочине и что-то снизу растеклось по асфальту. Наемный водитель в фуражке бегая вокруг авто по сотовому телефону наяривал - вестимо летучку вызывал....
      Систему озлаждения порвало от перегрева ?? laughing
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:58
    0
    А не может это быть связано с тем, что уже которое десятилетие смазочные материалы для "водного транспорта" биоразлагаемые и не вредящие морской среде?
    Для мирного времени одни правила: не навреди тому, кого будешь вылавливать и кушать.
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:58
    +1
    всё бизнес ... поставили одни установки за бабло ... оооо нужно менять и опять денюжка ... ибо если сделать сразу хорошо))) то особо и не заработать
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:07
    +1
    Явно просчёт ,подгоняли проект под то что есть.Производители вооружений подкачали выбрали все лимиты энергоустановки.И это началось на сейчас ,а в 80ых .Парламент резко резал хотелеки адмиралов ,не вдаваясь в подробности- деньги нужны были Тэтчер ,на гражданскую экономику ,а не ВПК.В итоге получася из " линкора" - эсминец,да и то кастрированный.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:27
    0
    В теплых водах их газотурбинные установки Rolls-Royce WR-21 перестают функционировать,

    Странно. Авиационные ВРД устойчиво работают от плюс 50 до минус 60. При высокой температуре на старте немного падают тяга и КПД. Требуется ВПП немного длиннее. Но на кораблях нет жёсткого весового лимита. Почему не поставить на заборе воздуха охладитель? Они даже на авто с компрессорам стоят.
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 13:44
      0
      Почему не поставить на заборе воздуха охладитель?

      Корабельная ГТУ жрёт воздух тоннами, что бы охлаждать воздух на входе нужен интеркулер размерами с сам пароход.
      Они даже на авто с компрессорам стоят.

      На авто они стоят уже за компрессором, перед входом в ДВС, в ГТД такой номер не прокатит.
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:45
    0
    Автор наплел чегой-то несусветного))) во-первых "Айрон Дьюк" - это фрегат тип 23, который недавно вышел из ремонта. На нем британские дизеля "паксман" заменили немецкими более мощными. Во-вторых, у эсминцев типа 45, проблема с главными ГТУ и к дизелям это никакого отношения не имеет)))
  9. bk0010
    bk0010 Сегодня, 12:51
    0
    Речь идет о замене двух существующих газотурбин тремя более крупными дизельными силовыми установками
    Это как? Полный ход больше не нужен?
  10. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:20
    +1
    Да уж... А когда то строили одни из лучших линкоров. Сразу видно что без колоний великобритания просто обычная островная мелкобритания.. Но фантомные боли не дают им покоя