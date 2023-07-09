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Пресса США: Основной причиной остановки контрнаступления ВСУ является недостаточное количество танков и другой бронетехники

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Пресса США: Основной причиной остановки контрнаступления ВСУ является недостаточное количество танков и другой бронетехники

Контрнаступление ВСУ остановилось, украинская армия до сих пор не сумела взломать российскую оборону и у этого есть несколько причин. Об этом сообщает Wall Street Journal.


Украинское контрнаступление уперлось в оборону российской армии, попытки захватить российские линии окопов или опорные пункты заканчиваются серьезными потерями для ВСУ. Как пишет американское издание, ссылаясь на некоего командира подразделения украинской пехоты с позывным "Вадос", причина неудач ВСУ - это отсутствие необходимого количества бронетехники, особенно танков. По словам всушника, для того, чтобы взять российские позиции, необходимо сначала нанести по ним предварительный удар, а только потом атаковать с помощью большого количества танков и более легкой бронетехники.

Еще одна проблема ВСУ - это отсутствие боеприпасов. Украинские войска не могут нанести поражение подразделениям российской армии, удерживающим позиции. По словам того же "Вадоса", за месяц контрнаступления не было ни одной операции, которая закончилась бы взятием российских позиций с последующим их удержанием. А потери подразделение несет регулярно, в некоторых атаках оставляя на поле боя до "десятка человек".

Киев пытается ослабить российскую оборону перед вводом войск, но у него нет достаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землей деревни под контролем России

- пишет издание.

Со своей стороны отметим, что жалобы якобы на недостаток танков и другой бронетехники - это очередная попытка Киева выпросить дополнительные поставки военной помощи от Запада. На начало контрнаступления в Киеве никто не жаловался на то, что техники мало, да и в США заявляли, что снабдили ВСУ всем необходимым. Другой вопрос, что много танков, брошенных в наступление, тоже не панацея, если оборона выстроена грамотно. Первые дни контрнаступления ВСУ это прекрасно доказали.
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26 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:19
    +4
    Да конечно. Видимо слишком их мало на южном фланге сожгли, рекламы для западных железок мало. Точнее антирекламы.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 12:34
      -1
      антиреклама чего? поставленного старья, которое или снято или готовится к снятию с вооружения? наоборот, те кто когда-то купил и у кого еще она на вооружении- теперь должны думать о покупке нового.. так что вообще не довод, что им от этого хуже.. еще и старье - продали, а не утилизировали за свой счет..
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 12:52
        +1
        причина неудач ВСУ - это отсутствие необходимого количества бронетехники, особенно танков.

        На гору Субарачи хоть 5000 танков американцы бы бросили - это гора-крепость была недостижима танковой атакой.

        Не каждое укрепление нужно атаковать танками. Вероятно, некоторые участки российской обороны могут быть и таковыми - не отнимая мастерства авиации, носителей ПТУРсов, саперных и инженерных подразделений и героизма армии!
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:19
    +3
    много танков, брошенных в наступление, тоже не панацея, если оборона выстроена грамотно

    Значит МО и его руководители всё делали и делают правильно.
    Ошибки замечены, уроки выучены. Без этого побед не бывает.
    Пора на Окраине проводить "Танковый биатлон" там уже участники присутствуют (сами напросились).
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:21
    +6
    А рассмотреть одну из причин - чрезмерной вес западной бронетехники не вариант- сьзд с дороги смерть.Здесь сказывается ,наше преимущество- ,кол - во л/с на тонну веса.Главное манёвр ,а не стоять.
  4. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 11:22
    +5
    Не недостаточное количество, а убогая тактика.
    Мы с вами неоднократно видели как колонны ВСУ собою разминируют минные поля и не думают отступить, как будь то сзади заградотряды стоят. Таким макаром никакой техники не хватит.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:32
      +2
      Так там впереди легендарные машины разминирования едут, которые от мин глохнут как оказалось. А всушники перед боем определенно что-то для смелости употребляют. Прыгнут на мину и как ни в чем не бывало жгут себе накладывают
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    +7
    причина неудач ВСУ - это отсутствие необходимого количества бронетехники, особенно танков
    Перед началом "контрнаступа" Сша официально заявили, что вместе с союзниками дали все необходимое для проведения наступления. После чего и сам Зеленский подтвердил, что все есть и в достаточном количестве. Теперь опять старая песня - не хватает, мало дали.
    Еще одна проблема ВСУ - это отсутствие боеприпасов.
    А по гражданским объектам в городах и поселках лупят каждый день и в этом случае хватает. Уже вся Европа и американцы производят снаряды для Киева предварительно значительно опустошив свои арсеналы, а им все мало. А может плохому танцору да еще с огромными амбициями всегда, что-то мешает?
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:23
    +6
    Ну да - бесконечные патроны, неуязвимость и прокаченные скиллы 80-го уровня... В стрелялки переиграли? Ибо такое только там бывает..
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 11:47
      0
      украинцы забыли IDDQD ввести перед контрнаступом и думали что IDKFA сша ввели. laughing request
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:48
      0
      Азовцев с Турции привёз - (войны, тёмные эльфы 85 уровня) щас попрут.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:26
    +5
    Аааа, теперь понятно. Мы то думали, что причина в нашей качественной оборонительной линии, плотных минных полях и в стойкости наших бойцов. А на самом деле бандерогеям мало танков подвезли.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:27
    -2
    причина неудач ВСУ - это отсутствие необходимого количества бронетехники, особенно танков

    Танки - это атавизм ХХ века. Уже 80 лет очевидно, что главное - это преимущество в воздухе. Война всё больше уходит в небо.
    Танки воюют только потому, что пока ещё мало ВВС и БПЛА.
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 11:33
      +2
      Но практика показывает, что небо очень легко закрыть. Мы со своим "преимуществом" в воздухе всё равно с кабрирования НУРСы запускаем, что с штурмовиков, что с вертушек, а это не от хорошей жизни.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:05
        +1
        Цитата: Колхоз-дело добровольное.
        Но практика показывает, что небо очень легко закрыть. Мы со своим "преимуществом" в воздухе всё равно с кабрирования НУРСы запускаем

        Легко закрыть - легко открыть. Видели как вертушки и Грачи работают НУРСами с пикирования на дистанции в сотни метров? Впечатляет. С кабрирования рассеяние квадратный км.))) Просто нужны корректируемые или с самонаведением ракетки, на порядок, а то и на 2 больше ударных и камикадзе БПЛА. Чисто разведчики от бедности. Ударные стократ лучше. Вышел на охоту, нашёл цель и тут же уничтожил.
  9. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:30
    +3
    А скока надо? Пять тысяч, десять? И где ж их столько насобирать? Уже дали пятьсот только танков, плюс свои остатки, да лёгкой брони под тысячу.
  10. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Сегодня, 11:32
    +5
    Просто Зеленский хочет разорить Лепса. Пришлите, говорит, столько танков, сколько миллионов у Лепса нет. Как деньги у Лепса закончатся, так перемога и наступит.
  11. Комментарий был удален.
  12. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 11:36
    +2
    А я думал скачущим яйки мешают... а вон оно что Михалыч! А то что они на мины полезли как бараны на убой? в итоге шли колоннами и их просто заутюжили? Кукиссс... ням ням ням (с)
    Не техники не хватило.... ну мин у нас много - 1 мина - 1 леопёрд и бредли. Разминировали не тралами, а самой техникой. Обучение НАТО оно такое good
  13. 30 вис
    30 вис Сегодня, 11:38
    0
    причиной остановки контрнаступления ВСУ является недостаточное количество танков и другой бронетехники[b][/b]
    А чё так ? А ? Чё танчиков не дали свидомым украм ? Жаба партнёров омэриганьскых задавила , чи шо ? Не только жаба задавила , а и русские бойцы пожгли леопарды германские и всякие брэд ли и мордеры омэриканскы ... А техника военная нуждается в положительной рекламе для получения прибыли при её продаже в колонии штатовские , а не в рекламе по её уничтожению русскими ...Рептилоиды ротшильды и соросы убытки нести не любят .... Очень не любят .. Может потому и ф-16 не дают .... Оно им надо долляры терять ...
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:38
    +1
    smile Укрорейх вещает...
    Для победы над русскими не хватило танкового батальона Абрамсов, эскадрильи Ф-16,полка гренадеров-поляков и десятка ящиков горилки.
    Напоминает плач ветеранов эсэсовцев говоривших что им в Сталинграде и Кавказе не хватило роты панцергренадеров до слома русских.
  15. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 11:40
    +1
    Это называется цейтнот. Без концентраци большого количества танков не взломать оборону. Собираешь много техники одном месте её начинают крошить как в тире.
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:46
    0
    Прочитал статью и комменты. Да, людей уже в расчет, никто не берет . Их решимость в борьбе за правое дело. Наверное, действительно- устарело мое поколение.
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:46
    0
    Киев пытается ослабить российскую оборону перед вводом войск, но у него нет достаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землей деревни под контролем России

    Киеву не хватает на передовой журналистов WSJ, десятка конгрессменов и нескольких сенаторов США.
    А журналистам WSJ не хватает тысяч граждан США, сидящих у руин своих домов, сметенных случайными техногенными авариями. А если эти тысячи в США окажутся арфоамериканцами, то "белая кожа" возблагодарил Господа?
    Изуверы!
  18. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:46
    0
    Господа пенDOSы! Имейте совесть! Все пункты приёма вторчермета переполнены!
  19. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:00
    +2
    Сколько не корми свинью витаминами, скаковым жеребцом она не станет никогда.
    То,от чего ушли мы- от "победных" реляций и "побед" к датам,к этому пришли хохлянцы! Необходимость Зеленского догладывать Хозяину про мнимые успехи ,марши и наступы, заставляет неудержимо врать и искать бесконечные оправдания собственных проблем и неудач !
  20. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 12:39
    +2
    Тут уже столько версий и отсутствие авиации, и минные поля, мало бронетехники, и медлили дали России оборону укрепить. Они что я не пойму на парад собирались!? Зачем было в таком случае начанать это контрнаступление!? Провда ответ то сам напрашивается. Шавкам заокеанские друзья сказали наступать ! Значит наступать.