Киев пытается ослабить российскую оборону перед вводом войск, но у него нет достаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землей деревни под контролем России

Контрнаступление ВСУ остановилось, украинская армия до сих пор не сумела взломать российскую оборону и у этого есть несколько причин. Об этом сообщает Wall Street Journal.Украинское контрнаступление уперлось в оборону российской армии, попытки захватить российские линии окопов или опорные пункты заканчиваются серьезными потерями для ВСУ. Как пишет американское издание, ссылаясь на некоего командира подразделения украинской пехоты с позывным "Вадос", причина неудач ВСУ - это отсутствие необходимого количества бронетехники, особенно танков . По словам всушника, для того, чтобы взять российские позиции, необходимо сначала нанести по ним предварительный удар, а только потом атаковать с помощью большого количества танков и более легкой бронетехники.Еще одна проблема ВСУ - это отсутствие боеприпасов. Украинские войска не могут нанести поражение подразделениям российской армии, удерживающим позиции. По словам того же "Вадоса", за месяц контрнаступления не было ни одной операции, которая закончилась бы взятием российских позиций с последующим их удержанием. А потери подразделение несет регулярно, в некоторых атаках оставляя на поле боя до "десятка человек".- пишет издание.Со своей стороны отметим, что жалобы якобы на недостаток танков и другой бронетехники - это очередная попытка Киева выпросить дополнительные поставки военной помощи от Запада. На начало контрнаступления в Киеве никто не жаловался на то, что техники мало, да и в США заявляли, что снабдили ВСУ всем необходимым. Другой вопрос, что много танков, брошенных в наступление, тоже не панацея, если оборона выстроена грамотно. Первые дни контрнаступления ВСУ это прекрасно доказали.