После неудач на Запорожском направлении противник наращивает усилия в районе Артемовска

После неудачного "контрнаступления" и значительных потерь в живой силе и военной технике на Запорожском направлении, украинское командование пытается сместить акцент и наращивает усилия в районе Артемовска.Противник пытается возобновить наступление на населенный пункт Берховка, а также пытается прорвать линию российской обороны таранить в районе Клещеевки и Курдюмовки. Для попыток взять господствующие высоты в районе Клещеевки командование ВСУ перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения силы, примерно соответствующие полутора бригадам. Кроме того, ДРГ противника не прекращают попыток просочиться к окраинам Артемовска из района пригородных дач. Однако, ВСУ не располагает на этом участке фронта силами, достаточными для осуществления попытки лобового штурма Артемовска.Наиболее вероятно, после серии неудачных атак на северном направлении, основные усилия украинская армия постарается применить к югу от Артемовска.Северской группировке ВСУ не удалось достичь какого-либо результата в атаках в районе населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Сакко и Ванцетти, где попытки противника атаковать были остановлены обороной российской армии.Несмотря на то, что обстановка остается сложной, можно констатировать, что за время с начала атак ВСУ на Артемовском направлении, по прошествии двух месяцев, противнику не удалось захватить ни одного населенного пункта.