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После неудач на Запорожском направлении противник наращивает усилия в районе Артемовска

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После неудач на Запорожском направлении противник наращивает усилия в районе Артемовска

После неудачного "контрнаступления" и значительных потерь в живой силе и военной технике на Запорожском направлении, украинское командование пытается сместить акцент и наращивает усилия в районе Артемовска.


Противник пытается возобновить наступление на населенный пункт Берховка, а также пытается прорвать линию российской обороны таранить в районе Клещеевки и Курдюмовки. Для попыток взять господствующие высоты в районе Клещеевки командование ВСУ перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения силы, примерно соответствующие полутора бригадам. Кроме того, ДРГ противника не прекращают попыток просочиться к окраинам Артемовска из района пригородных дач. Однако, ВСУ не располагает на этом участке фронта силами, достаточными для осуществления попытки лобового штурма Артемовска.

Наиболее вероятно, после серии неудачных атак на северном направлении, основные усилия украинская армия постарается применить к югу от Артемовска.

Северской группировке ВСУ не удалось достичь какого-либо результата в атаках в районе населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Сакко и Ванцетти, где попытки противника атаковать были остановлены обороной российской армии.

Несмотря на то, что обстановка остается сложной, можно констатировать, что за время с начала атак ВСУ на Артемовском направлении, по прошествии двух месяцев, противнику не удалось захватить ни одного населенного пункта.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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7 комментариев
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  1. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:42
    0
    Нацистов с Азова привлекут для наступления? Уже не знают куда им наступать, везде на грабли. Видимо ждут касетные боеприпасы. Надеюсь наше МО уже протирает кассетные боеприпасы, их же тоже должно быть много
    1. shikin
      shikin Сегодня, 12:29
      0
      Вообще-то кассетные боеприпасы - это кассеты, содержащие суббоеприпасы, которые могут быть ОФ, мины - противопехотные и противотанковые, СПБЭ - для поражения техники сверху, бетонобойные и др. Дистанционное минирование применяется нами давно. СПБЭ - не знаю, может быть. ОФ - предназначены для поражения незащищенной живой силы на больших площадях. Против противника в укрытиях неэффективны. Залп Града сделает тоже самое. Но лучше залп Солнцепека.
      И после применения кассетных ОФ боеприпасов, особенно мелких, остается много неразорвавщихся элементов на большой площади - головная боль для населения и саперов в будущем.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:44
    +2
    Вернуть Артемовск для ВСУ огромная информационная победа и они не посчитаются с потерями, так что нашим надо держать фланги и высоты.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:55
    0
    по прошествии двух месяцев, противнику не удалось захватить ни одного населенного пункта.
    Но надежды у ВСУшных генералов еще теплятся. Вот и тыкаются, как слепой котенок в разные места ища заветный сосок.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:02
      0
      Котенок отнюдь не слепой.
      Дроны-разведчики летают над всей линией фронта. И все атаки фиксируются "на пленку".
      И огонь рос.арты по атакующим тоже. Для контрбатарейной борьбы.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:07
    0
    Артемовск/Бахмут
    Вначале Вагнеровцы за него жизни клали штабелями. И ихние, украинские, жизни, и наши.
    Теперь ВСу этот "мегаполис" стараются под свой контроль вернуть.
    Там где то кнопка "мы победили" есть?
    Что в этом бывшем населённом пункте такого, что тысячи, может и десятки тысяч, что с нашей, что с ихней стороны, теряют жизни? Боеприпасов сколько потрачено.
    Какое там чудо, в этом Артёмовске/Бахмуте?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:16
      0
      Война идет на "принцип", а не смысл.
      Кто круче?
      Генералы: "Мы не может победить, но не хотим проиграть".
      Платят жизнями солдаты, естественно.