Американское издание утверждает, что Украина получила от Польши партию ударных вертолётов Ми-24 из состава польских ВВС

Воздушные силы ВСУ пополнились ударными вертолетами Ми-24 из состава ВВС Польши, партию винтокрылых машин Киеву передала Варшава. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным американского издания, Польша передала Украине десять вертолетов Ми-24 из состава собственных ВВС. Сделка прошла не публично, о ней ничего не сообщалось, поэтому никаких подробностей, кроме количества вертолетов, нет. Утверждается, что все польские винтокрылые машины уже находятся на территории Украины.
Официального подтверждения этой информации от Киева нет, также ситуацию никак не комментируют украинские новостные ресурсы. С другой стороны, поставка вертолетов вполне реальна, о потенциальной передаче техники заявляли и в Киеве, и в Варшаве. На начало 2022 года у ВВС Польши имелось 28 ударных вертолетов Ми-24Д/В, стоящих на вооружении 1-й авиационной бригады Сухопутных войск, в состав которой входят 49-я авиабаза в Пруще-Гданьском и 56-я авиабаза в Иновроцлаве. Часть этих вертолетов участвовала в операциях в Ираке и Афганистане, она прошла модернизацию, получив совместимость с очками ночного видения и улучшенное навигационное оборудование.
Ранее Польша намеревалась провести дальнейшую модернизацию Ми-24, в основном, заменив вооружение на западное. В частности, предлагалось установить на вертолет израильский ПТУР Spike. Но после решения о закупке американских вертолетов от этих планов решили отказаться.
В сентябре прошлого года в Варшаве объявили о планах закупки 96 ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache, которые и должны заменить в войсках "устаревающий парк" боевых вертолетов Ми-24. Тогда же в Киеве заявили, что польские вертолеты поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ.