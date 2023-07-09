Военное обозрение
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Американское издание утверждает, что Украина получила от Польши партию ударных вертолётов Ми-24 из состава польских ВВС

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Американское издание утверждает, что Украина получила от Польши партию ударных вертолётов Ми-24 из состава польских ВВС

Воздушные силы ВСУ пополнились ударными вертолетами Ми-24 из состава ВВС Польши, партию винтокрылых машин Киеву передала Варшава. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.


По данным американского издания, Польша передала Украине десять вертолетов Ми-24 из состава собственных ВВС. Сделка прошла не публично, о ней ничего не сообщалось, поэтому никаких подробностей, кроме количества вертолетов, нет. Утверждается, что все польские винтокрылые машины уже находятся на территории Украины.

Официального подтверждения этой информации от Киева нет, также ситуацию никак не комментируют украинские новостные ресурсы. С другой стороны, поставка вертолетов вполне реальна, о потенциальной передаче техники заявляли и в Киеве, и в Варшаве. На начало 2022 года у ВВС Польши имелось 28 ударных вертолетов Ми-24Д/В, стоящих на вооружении 1-й авиационной бригады Сухопутных войск, в состав которой входят 49-я авиабаза в Пруще-Гданьском и 56-я авиабаза в Иновроцлаве. Часть этих вертолетов участвовала в операциях в Ираке и Афганистане, она прошла модернизацию, получив совместимость с очками ночного видения и улучшенное навигационное оборудование.

Ранее Польша намеревалась провести дальнейшую модернизацию Ми-24, в основном, заменив вооружение на западное. В частности, предлагалось установить на вертолет израильский ПТУР Spike. Но после решения о закупке американских вертолетов от этих планов решили отказаться.

В сентябре прошлого года в Варшаве объявили о планах закупки 96 ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache, которые и должны заменить в войсках "устаревающий парк" боевых вертолетов Ми-24. Тогда же в Киеве заявили, что польские вертолеты поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ.
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21 комментарий
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:02
    +6
    информация конечно не проверенная НО от пшеков можно ожидать любой гадости ... это ведь гиена Европы
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:25
      +2
      Цитата: silberwolf88
      НО от пшеков можно ожидать любой гадости ... это ведь гиена Европы

      Россия должна помнить, у неё очень большой должок перед Польшей. В любой заваружке где будет участвовать Польша, против них участвующим не помогать, это себя не уважать!
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 13:05
        +1
        Что за должок?
        Цитата: Azerbaijan2023
        Россия должна помнить, у неё очень большой должок перед Польшей. В любой заваружке где будет участвовать Польша, против них участвующим не помогать, это себя не уважать!
  2. Комментарий был удален.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:09
      0
      Я понимаю Ваше негодование и трусость.Но про этот..ээ."волюнтаризм" laughing ..Вы видели,свечку держали?
      1. Комментарий был удален.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:34
          -1
          А!Понимаю,Вы недавно здесь и не видели наверное моих комментов по кремлевским..Впрочем,занятно,когда человек часто причитает про "тайное самоудовлетворение" и ПОПУ..Видимо-опытный в этом деле laughing
          1. bk-sarmat
            bk-sarmat Сегодня, 13:05
            -3
            мда,пришлось попить с единоросами,разок в компании,многое ребята и девчата рассказали,оттуда и опыт..хотя,чё я вам говорю,вы олигархически-путинские подстилки,и так прекрасно всё знаете,от вас на версту прёт гомосятиной
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:06
    +2
    Я так понимаю-поленья с удовольствем сейчас покупают наш газ..Мда,бизнес на крови
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:24
      +1
      Они газ норвежский кушают, с новенького газопровода. От Российского отказались, потому и смелые такие.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:25
      +1
      Покупают со слезами на глазах газ от Новатека и подозреваю не только газ ,но и уголь. Бывают дни ,когда угольные причалы терминала в Мурманске заняты.Кстати элеватор где вы работаете случаем не экспортёр зерна ,через Деметру.Хорошо устроились ,ничего не производя иметь прибыль ,грабя зернопроизводителей,не допуская последних напрямую к терминалу.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:43
        0
        Наш элеватор работает по подсолнечнику.Перерабатываем и гоним в Челябинскую область.Зерна немного,с Белореченского района и Адыгеи,вот куда оно идет,не знаю.Я технический специалистИ да,кстати..А что,у большинства зернопроизводителей есть оборудование,техника для хранения,очистки,калибровке зерна?
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:14
    +2
    На переговорах шли споры о послевоенных границах, и Черчилль сказал: «Но Львов никогда не был русским городом!». «А Варшава была», — возразил Сталин..
  5. German Brit
    German Brit Сегодня, 12:15
    -6
    передача возможно только по сговору с шойгу за бабло.Скажите не так! Ни одной поставки по только известным ИМ причинам не уничтожено ни разу за год! Так же пути передачи в этом шо ПУ!
  6. 9PA
    9PA Сегодня, 12:25
    +1
    Зачем идти на СВО если взятые в плен ультра нацисты и наёмники меняются на неудачника Медведчука. Родственники медведева песков Матвиенко дерипаски не умирали в Мариуполе,. Несчастные, не могут ничего. Какая-то Турция ноги вытерает о них
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:31
    +1
    Подозрение ,что обслуживание хелекоптеров проводилось на Украине.
  8. grem
    grem Сегодня, 12:33
    -1
    Ну что пшеки ..Будет скоро разбор полетов .Теперь уже не простим точно !
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +3
    Польша передала Украине десять вертолетов Ми-24 из состава собственных ВВС.Сделка прошла не публично
    А сколько еще таких "непубличных" сделок проводится и не только Польшей. Поэтому не удивительно, что частенько после того, как одна из стран объявляет о поставках чего-то новенького, как это на другой день уже начинает применяться.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 13:25
      0
      на самом деле немного. Да в них и нужды нет, все необходимые поставки с большим или меньшим скрипом проходят через одобрение гос. органов. Совсем уж тайно передается спецтехника для спецслужб - ее участь никак нельзя, это закрытые статьи расходов.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:39
    0
    Массандру с сахаром и Орбитом в заправщик
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:47
    +1
    Zuvor hatte Polen geplant, die Mi-24 weiter zu modernisieren, vor allem durch den Ersatz der Waffen durch westliche. Insbesondere wurde vorgeschlagen, das israelische Spike ATGM am Hubschrauber zu installieren. Doch nach der Entscheidung, amerikanische Hubschrauber zu kaufen, beschlossen sie, diese Pläne aufzugeben.


    Es ist billiger den Schrott in die Ukraine zu entsorgen, als Geld für
    die Modernisierung auszugeben...!!
    1. monetam
      monetam Сегодня, 13:23
      +1
      Польша - это не Германия или Испания, они металлом передавать не будут. Для них такая война с Россией- очень сладкая, когда можно убивать русских чужими руками.
      1. grem
        grem Сегодня, 13:41
        0
        Цитата: monetam
        Для них такая война с Россией- очень сладкая, когда можно убивать русских чужими руками.

        Да и своими руками убивать не против ..Они ждут жертву ,Черчиль прав был