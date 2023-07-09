Замглавы украинского МИД Андрей Мельник послал к черту депутата немецкого парламента Ральфа Штегнера, ранее раскритиковавшего возможные американские поставки украинской армии запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов.В ответ на заявление Штегнера, в котором тот подчеркнул, что поставки подобных вооружений противоречат международным ценностям и представляют угрозу для глобального порядка, Мельник в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей посоветовал немецкому депутату "идти к черту со своими советами". Замглавы МИД Украины попытался апеллировать к тому, что боевые действия на Украине продолжаются уже 500 дней, а также посоветовал Штегнеру "оставаться на своем диване".В свою бытность послом Украины в Германии Мельник прославился тем, что канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за отказа посетить Украину после того, как Киев не стал приглашать президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера.Помимо этого, Мельник допустил ряд откровенно хамских заявлений в адрес немецких властей, требуя от них увеличения поставок вооружений украинской армии, а также полного эмбарго на покупку российских энергоносителей.Несмотря на откровенно хамское поведение в отношении немецких властей, киевский режим не только никак не наказал скандального посла, но и перевел его в Киев с повышением, назначив на должность замглавы МИД.