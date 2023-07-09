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Замглавы МИД Украины не нелитературно высказался в адрес депутата Бундестага, раскритиковавшего поставки кассетных боеприпасов

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Замглавы МИД Украины не нелитературно высказался в адрес депутата Бундестага, раскритиковавшего поставки кассетных боеприпасов

Замглавы украинского МИД Андрей Мельник послал к черту депутата немецкого парламента Ральфа Штегнера, ранее раскритиковавшего возможные американские поставки украинской армии запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов.


В ответ на заявление Штегнера, в котором тот подчеркнул, что поставки подобных вооружений противоречат международным ценностям и представляют угрозу для глобального порядка, Мельник в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей посоветовал немецкому депутату "идти к черту со своими советами". Замглавы МИД Украины попытался апеллировать к тому, что боевые действия на Украине продолжаются уже 500 дней, а также посоветовал Штегнеру "оставаться на своем диване".

В свою бытность послом Украины в Германии Мельник прославился тем, что канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за отказа посетить Украину после того, как Киев не стал приглашать президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера.

Помимо этого, Мельник допустил ряд откровенно хамских заявлений в адрес немецких властей, требуя от них увеличения поставок вооружений украинской армии, а также полного эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Несмотря на откровенно хамское поведение в отношении немецких властей, киевский режим не только никак не наказал скандального посла, но и перевел его в Киев с повышением, назначив на должность замглавы МИД.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:09
    +4
    Судя,по нонешней немецкой традиции,этот депутат к черту и отправился.Со своими западными ценностями..А что,дорожка канцлером протоптана.Терпилы
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 13:28
      -1
      я вот все жду когда Эрдоган извинится за азовцев наш то за базар по любому спросит помидорами не отделается однозначно
      1. costa_2
        costa_2 Сегодня, 13:34
        +5
        Ты что, нельзя обижать Эрдогашу. А то он может обидиться и закрыть авиасообщение. Как тогда элиты будут на шоппинг в Европу летать и отдыхать там на своих виллах? Нет- сжать зубы и терпеть.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:19
    +1
    Немцы небось извинения готовят, их уже низвели до нужной кондиции
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:20
    +1
    Вот интересно: хоть кто-нибудь, поставит Украину на место, ибо, если это делать будем мы то будет очень больно.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:28
      +2
      А мы что ,даже не начинали? Ставить на место.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    +2
    Украинские "дипломаты" и главный в этом Мельник, как хотят поносят немецких депутатов и даже их канцлера, а те только успевают утершись прокричать о выделении новой помощи "демократической" Украине. Это уже даже не цирк, а мазохистские игры. "Ноу-хау" украинской "дипломатии" только набирает обороты.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: rotmistr60
      Украинские "дипломаты" и главный в этом Мельник, как хотят поносят немецких депутатов и даже их канцлера, а те только успевают утершись прокричать о выделении новой помощи "демократической" Украине. Это уже даже не цирк, а мазохистские игры. "Ноу-хау" украинской "дипломатии" только набирает обороты.

      У них еврей презик и этим все сказано ! А немцы жутко боятся евреев и платят и платят ..А тут ОПЯТЬ платить бывшим полицаям унаунсо во главе с Зеленским очень наглым ..
      Паника ,сколько можно ? Поляки тоже предъявили ..
      Платите фрицы платите ,нам вас не жалко ...Опять фюрер у вас будет ? Ведь так было уже ? Хе хе ..Вот только теперь пойдете вы на запад под пинками уже Русских !!!!
  5. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 13:39
    -1
    Цитата: rotmistr60
    Украинские "дипломаты" и главный в этом Мельник, как хотят поносят немецких депутатов и даже их канцлера,

    А может, этот мельник - скрытый антифашист? И никогда он не был так близко к провалу.... Осталось только "будённовку" одеть.
  6. grem
    grem Сегодня, 13:51
    0
    Замглавы МИД Украины не нелитературно высказался в адрес депутата Бундестага,

    Когда на мове нечего сказать ,они начинают матерится и тупо очень ..
    Сколько видео смотрел ,матерятся ВСЕ и особенно бабы мат перемат и в тему и не в тему ..И мову забывают визжат как на базаре ..
    Как то стыдно это все смотреть и противно ..Поэтому денацификация !!!!!!
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:53
    0
    Ребенок-хочу спички,хочуууу спички. Взрослый-детям спички не игрушка, пожар бобо будет. Ребенок-да идите вы в крыжопль со своими советами, дядя гони спички поскорее пока братану не наябядничал, хачуууу спички!
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:54
    0
    Ну послал и послал. Делов то!
    А вот то, что президентом латвии вчера стал стал открытый представитель ЛГБТ Ринкевич - это символ. Символ того, чего смогла добиться независимая латвия за 32 года - президента- педика.
    Это не считая того, что страна фактически оккупирована войсками НАТО.
    p.s. В Амстердаме "общедоступные" дома украшены красными фонарями. Интересно, каким сделают освещение резиденции латвийского презика?