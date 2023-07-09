Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Американские истребители F-16 способны взлетать с аэродромов Украины

F -16 способны взлетать с наших аэродромов и перехватывать цели над всей территорией Украины. В идеале - еще у наших границ. Кроме этого, самолеты могут контролировать воздушное пространство не только над территорией Украины, но и в акватории Черного моря, в том числе — эффективно действовать по вражеским кораблям-носителям крылатых ракет "Калибр"

Американские истребители способны базироваться на украинских аэродромах, взлетать с них и выполнять задачи противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.На Украине продолжают мечтать об американских истребителях, которые в представлении киевского режима являются вундерваффе, способной кардинально изменить ситуацию не только на поле боя, завоевав превосходство в воздухе, но и с российскими крылатыми ракетами. Обсуждение будущей поставки идет чуть ли не каждый день, в Киеве ожидают, что самолеты будут поставлены как можно быстрее.По словам спикера Воздушных сил, офис Зеленского и Генштаб ВСУ планируют использовать F-16 в качестве самолета противовоздушной обороны. По его словам, крупные города Украины будут прикрываться зенитными системами, всю остальную территорию страны закроют американские истребители. При этом Игнат призвал не волноваться за размещение самолетов заявив, что аэродромы Украины прекрасно приспособлены для взлетов F-16.- размечтался Игнат.Стоит отметить, что США начали модернизацию украинских военных аэродромов, пытаясь разместить на них необходимую инфраструктуру для размещения американских истребителей, а также заменяя старые взлетно-посадочные полосы. Пентагон планировал сделать на Украине "аэродромы подскока" для действий против России. Однако планы не были осуществлены из-за начавшейся спецоперации.