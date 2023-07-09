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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Американские истребители F-16 способны взлетать с аэродромов Украины

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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Американские истребители F-16 способны взлетать с аэродромов Украины

Американские истребители способны базироваться на украинских аэродромах, взлетать с них и выполнять задачи противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.


На Украине продолжают мечтать об американских истребителях, которые в представлении киевского режима являются вундерваффе, способной кардинально изменить ситуацию не только на поле боя, завоевав превосходство в воздухе, но и с российскими крылатыми ракетами. Обсуждение будущей поставки идет чуть ли не каждый день, в Киеве ожидают, что самолеты будут поставлены как можно быстрее.

По словам спикера Воздушных сил, офис Зеленского и Генштаб ВСУ планируют использовать F-16 в качестве самолета противовоздушной обороны. По его словам, крупные города Украины будут прикрываться зенитными системами, всю остальную территорию страны закроют американские истребители. При этом Игнат призвал не волноваться за размещение самолетов заявив, что аэродромы Украины прекрасно приспособлены для взлетов F-16.

F -16 способны взлетать с наших аэродромов и перехватывать цели над всей территорией Украины. В идеале - еще у наших границ. Кроме этого, самолеты могут контролировать воздушное пространство не только над территорией Украины, но и в акватории Черного моря, в том числе — эффективно действовать по вражеским кораблям-носителям крылатых ракет "Калибр"

- размечтался Игнат.

Стоит отметить, что США начали модернизацию украинских военных аэродромов, пытаясь разместить на них необходимую инфраструктуру для размещения американских истребителей, а также заменяя старые взлетно-посадочные полосы. Пентагон планировал сделать на Украине "аэродромы подскока" для действий против России. Однако планы не были осуществлены из-за начавшейся спецоперации.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:06
    +3
    Все эти мечты основаны и упираются в одно-насколько мы можем им это позволить.До сих пор в небе появляется авиация ВСУ,не массово,но все же.Значит-не доробатываем
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    +4
    F -16 способны взлетать с наших аэродромов и перехватывать цели над всей территорией Украины.
    Про взлетать еще ладно, но зачем так пафосно заявлять "перехватывать цели над всей территорией Украины". Почему украинские МиГ и Су не перехватывают сегодня, а перехватывают и приземляют их? Или F-16 это то, что сможет потому, что американский? А дальше Игната по обыкновению понесло
    контролировать воздушное пространство не только над территорией Украины, но и в акватории Черного моря, в том числе — эффективно действовать по вражеским кораблям-носителям крылатых ракет "Калибр"
    Вот оказывается чего до сих пор не хватало Киеву, как раньше не хватало "Джавелинов", "Стингеров", "Хаймерсов", "Леопардов"... Уже представил - сотни F-16 стаями кружат над Украиной и Черным морем в результате чего враг даже приблизится к границам боится. Мечты и.диота.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:58
      0
      Истребители заточенные на ПВО могут перехватывает некоторый тип ракет... но только в связке с наземными средствами разведки/контроля воздушного пространства...
      В общем, надо иметь такую систему контроля, управления и это как минимум.
  3. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:25
    0
    они полетят с аэродромов чехии,польши,прибалтики......а кремлёвские старцы,просто описятся,как и в случаях с танками,бтр,бмп,кассетными боеприпасами
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: bk-sarmat
      они полетят с аэродромов чехии,польши,прибалтики..

      Зачем так далеко? Уже на Украине отремонтировали ранее разбомбленные аэродромы. (((
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:52
        0
        Именно раз бомбить аэродром находящиеся в глубине их территории, задача опасная, сопряженная с большими потерями своей авиации....
        Ракетные удары эффективны по скопления техники, важной инфраструктуре обеспечения и т. п.
        Задача сложная, противник просто так не подставляется...
  4. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 13:27
    +2
    Американские истребители способны базироваться на украинских аэродромах, взлетать с них и выполнять задачи противовоздушной обороны.
    Есть подозрение, что вот садиться им после этого уже не потребуется.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 13:51
      0
      А что у нас полное господство в воздухе ,над окраиной и наши истребители сносят всех,кто взлетит? Сокол несёт обширную номенклатуру ракет,способных нейтрализовать наши пуски по их инфраструктуре и штабам. На передок, в качестве ИБ,они естественно ,не полезут. А если их будет много небо ,над своей территорией закрыть могут. Вопрос где бандерлогам столько обученных пилотов брать? Гейропейцы- наемники?
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 13:56
        0
        Цитата: Essex62
        Вопрос где бандерлогам столько обученных пилотов брать?

        А,где брать инженерно-технический состав? Такой самолет с кондачка не обслуживается.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:34
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Все эти мечты основаны и упираются в одно-насколько мы можем им это позволить.До сих пор в небе появляется авиация ВСУ,не массово,но все же.Значит-не доробатываем

    Глубокое проникновение боевых на территорию Украины, самолётов ВКС сопряжено с риском больших потерь, как наших лётчиков, так и самолётов. Поэтому они, самолёты ВСУ, есть. Не стоит также забывать, что на Украину сейчас свозят самолёты произведённые СССР, со всего мира, как для боевых действий, так и для каннибализации. Уничтожить их, аэродромы и самолеты на них, одномоментно, можно только применив ТЯО
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:48
      0
      Они тоже не полные дурни, в рядок, в одном месте самолёты не оставляют ибо такая заманчивая цель получится...
      В общем, даже усеченное ПВО подкрепление точными, оперативным и разве данными по воздушной обстановке, это аргумент не лезть на рожон.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:44
    0
    Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Американские истребители F-16 способны взлетать с аэродромов Украины
    . Ну да, взлёт посадка, а больше ничего и не надо... впрочем, вариант посадки тоже можно пропустить, ибо не фиг.
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 13:50
    0
    Интересно,а Еврофайтер Тайфун сможет взлетать с украинских аэродромов?
    Любопытно и то,по какой причине американцы упираются с поставками Ф-16 на Украину,и продвигают поставки европейских истребителей.
    Можно предположить,что с Ф-16 получится,как с .......... танки,большие,с крястами......,то есть,репутацию своих самолетов,ни американцам,ни европейцам,терять не хочется.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 13:54
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Все эти мечты основаны и упираются в одно-насколько мы можем им это позволить.До сих пор в небе появляется авиация ВСУ,не массово,но все же.Значит-не доробатываем

    Миг-29 может взлетать и с трассы ... были на ютубе видео как это делается
    404я всё таки на большой территории располагается и скрытно , что то перемещать можно
    Но будет больше активности авиации ... больше будут и вычислять