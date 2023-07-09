Украина подписала со Словакией новый контракт на производство и поставку 155-мм самоходных гаубиц Zuzana 2

Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

Украинская армия получит на вооружение еще одну партию словацких колесных 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Об этом заявил Зеленский по итогам визита в Словакию.Украина подписала со Словакией новый контракт на производство и поставку САУ Zuzana 2 производства компании Konštrukta-Defence. Соглашение было подписано в ходе вояжа Зеленского по европейским странам с целью получения дополнительных вооружений. Подробности сделки пока не раскрываются, известно, что Киев планирует получить еще 16 словацких САУ к уже заказанным. О данном контракте говорилось еще в начале этого года, но фигурировало в нем всего одиннадцать гаубиц, а не шестнадцать.- заявил Зеленский.На сегодняшний день Словакия реализовала один контракт на поставку Украине САУ Zuzana 2 и сейчас реализует второй. По первому, подписанному в июне прошлого года, Киев получил восемь САУ, последняя прибыла на Украину в январе 2023 года. Второй контракт подразумевает производство и доставку Киеву 16 (шестнадцати) САУ Zuzana 2 на средства, выделенные Германией и Норвегией. Эти гаубицы ВСУ должны получить до конца 2023 года. Таким образом, до конца 2023 года у ВСУ должно стоять на вооружении 24 САУ. С учетом третьего контракта, их количество возрастет до 40 единиц.Колесная САУ Zuzana 2 выпускается компанией Konštrukta-Defence. 155-мм гаубица базируется на новом шасси Tatra T 815-7, башня имеет 3-й уровень защиты по стандарту STANAG 4569 (выдерживает подрыв 155-мм снаряда на дистанции 60 м), дальность стрельбы - 30 км, максимальная - 41 км (активно-реактивным снарядом). Стоит на вооружении ВС Словакии и Украины.