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Глава Минобороны Украины заявил о планах отказаться от призыва

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Глава Минобороны Украины заявил о планах отказаться от призыва

Система комплектования украинской армии в послевоенный период предполагает отказ от призыва на срочную службу и полный перевод вооруженных сил на контрактную основу. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.


Резников также назвал нынешнюю систему украинских военкоматов "советским наследием", которое нуждается в принципиальных переменах. По его словам, необходимо коренным образом менять подход, а также повсеместно вводить максимальную цифровизацию и создавать профессиональную армию.

Ранее подобную инициативу выдвигал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, заявлявший, что в будущем основой обороны страны станет профессиональная армия. Кроме того, планируется учредить два компонента резерва, а также проводить постоянное обучение всех военнообязанных согласно их воинских специальностей.

Стоит отметить, что даже в случае послевоенного сохранения украинской государственности в каком-либо виде, экономика этой страны столкнется с необходимостью выплачивать многомиллиардные кредиты, любезно предоставленные Киеву западными союзниками. Содержание полностью контрактной армии требует чрезвычайно значительных объемов финансирования, чего остатки Украины позволить себе не смогут.

Сделанные Резниковым заявления, вероятнее всего, направлены на снижение в украинском обществе растущего негатива, вызванного тотальной насильственной мобилизацией граждан, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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18 комментариев
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  1. Mister X
    Mister X Сегодня, 14:41
    -4
    заявил о планах отказаться от призыва

    От ношения военной формы он уже отказался?
    На фото он в гражданском
    1. grem
      grem Сегодня, 14:45
      +2
      Цитата: Mister X
      заявил о планах отказаться от призыва

      От ношения военной формы он уже отказался?
      На фото он в гражданском

      Хитрый еврей ,начинает лавировать ..Типо все, западненцев и тех кто отсиживается в ЕС призывать не будем ..Возвращайтесь ,вам компенсация будет большая США нам дали хе хе
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: grem
        ....Хитрый еврей ,начинает лавировать ..

        Эти слова ничего не стоят. Лишь бы Советское прошлое охаять
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:46
      +7
      В планах отказаться от призыва наверно когда уже и призывать будет некого.

      Таким образом, есть весомые основания предполагать, что общие потери личного состава, включая только боевые безвозвратные потери Украины (убитые, взятые в плен, пропавшие без вести, умершие от ран при лечении и т. д.) и боевые санитарные (раненые, больные, контуженные и т. д.), на начало июля 2023 года составляют под 1 млн человек (с учётом погрешностей и классического соотношения: на одного убитого трое раненых).

      Один миллион. Жуткие цифры получаются.Но они подтверждаются и коррелируются с цифрами, объявленными другими публичными источниками.

      В ноябре 2022 года специалисты OSINT озвучивали реальные потери Украины, как «...402 тысячи человек безвозвратных, из них убитых — 387 тысяч».
      Израильские и турецкие СМИ со ссылкой на «Моссад» ещё до начала «бахмутской мясорубки» ВСУ утверждали, что зимой укррейх потерял погибшими 157 тысяч человек, а ранеными 234 тысячи.
      «То, что мы делаем на Украине, плохо для украинцев. Это мы убили 300 000 украинских солдат», — заявил в феврале в эфире Fox News кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Снова выступая в начале июня, он сказал, что «...по некоторым данным, на фронте уже погибли примерно 350 тысяч украинцев, и нам об этом не говорят».

      Киев ни одно из его заявлений не опроверг.

      https://alternatio.org/articles/articles/item/120881-promezhutochnye-itogi-kontrnastupa-katastroficheskie-posledstviya-chast-1
    3. Комментарий был удален.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:47
    +1
    Цитата: Mister X
    заявил о планах отказаться от призыва

    От ношения военной формы он уже отказался?
    На фото он в гражданском

    Он штафирка штатская: юрист и трепло.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    +6
    Глава Минобороны Украины заявил о планах отказаться от призыва
    . После таких потерь, на фоне того, сколько ещё будет могилизовано, такие заявления выглядят... да никак, в общем то, брехня, бредовые фантазии. Все будет продолжатся как оно есть, пока всех не положат, предпологаемые могилизанты не разбегутся или начнут мочить тех, кто хочет их могилизовать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:01
      +6
      Зачем им призыв,когда можно схватить на улице кого угодно.И отправить на фронт.Кстати,пару веков назад это практиковали англичане,когда на флот не хватало матросов
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:51
    +9
    Популисткое высказывание в рамках перехода на стандарты НАТО, конфликт на Украине показал профессиональная армия эффективна не долгое время, спецы тоже имеют свойство кончаться, а подготовка новых и с нуля долгий и дорогостоящий процесс.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:59
    +5
    Мечты прут из всех киевских голов причем уже бессознательно. И Россию победят и армию на контрактную основу полностью переведут после "победы", если к тому времени еще будет кого переводить. А вот то, что сегодня переводят свое население на удобрение это точно.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:03
    +3
    Не понимаю, как они все эти свои мечты, собираются реализовывать. Для контрактной службы нужны солидные финансовые и материальные ресурсы. Человеческий ресурс очень сильно истощён. Огромный долг, который нечем выплачивать. Многие поколения украинцев, будут в виде натуральных рабов, отдавать в чужой карман. В будущем, страну уже не будут финансировать и поддерживать. Идиократия.
  7. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 15:03
    +3
    Отказаться от "призыва" они могут, а вот от мобилизации нет....Если так дело пойдет и дальше, через шесть месяцев будут мобилизовать одних "майданутых" баб. Поскольку остальные мужики разбрелись по Европе.... wink
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:06
    0

    Система комплектования украинской армии в послевоенный период предполагает отказ от призыва на срочную службу и полный перевод вооруженных сил на контрактную основу. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

    Успех на фронте подтолкнет людей на заключение контракта с МО .
    А если ещё репарации будут , так там очередь будет.
  9. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:09
    +2
    Правильно. Какой у них уже нафик призыв. По призыву люди должны сами являтся в военкомат. А там таких дурней больше нема, всех могилизировали. Теперь будут не призывать,а кого поймали того и захомутали. Это зондеркоманды уже будут. Либо грохнут сразу на месте, либо попозже на фронте, хоть чуть но подольше поживут. А там может и с пленом еще повезет.
  10. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 15:12
    -5
    Армия будет значительно меньше. Но будет нужен высокий профессионализм. Время фаланг и терций прошло. Колонны не нужны. Цепи устарели. Война малых групп.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 15:43
      +2
      Время фаланг и терций прошло. Колонны не нужны. Цепи устарели. Война малых групп.
      Всё это верно только для войн с папуасами. При конфликте с серьёзным противником без регулярной армии не обойтись. СВО это наглядно показала.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 17:03
        0
        Цитата: Авиатор_
        ....это верно только для войн с папуасами.....

        Вот именно. Малые группы на огромной территории ----- как-то recourse сомнительно
  11. Сочи
    Сочи Сегодня, 15:15
    +1
    Может уже некого призывать ? А молодняк сбежал за границу...
  12. ASM
    ASM Сегодня, 16:11
    +1
    "Ох ус эти скасочки, ох ус эти скасочники" (прошлогодний снег). А пока хватают на улицах и в домах всех. Причем если бы новобранцев еще и обучали нормально, так нет - ускоренный курс и в мясорубку.