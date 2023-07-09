Глава Минобороны Украины заявил о планах отказаться от призыва

Система комплектования украинской армии в послевоенный период предполагает отказ от призыва на срочную службу и полный перевод вооруженных сил на контрактную основу. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.Резников также назвал нынешнюю систему украинских военкоматов "советским наследием", которое нуждается в принципиальных переменах. По его словам, необходимо коренным образом менять подход, а также повсеместно вводить максимальную цифровизацию и создавать профессиональную армию.Ранее подобную инициативу выдвигал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, заявлявший, что в будущем основой обороны страны станет профессиональная армия. Кроме того, планируется учредить два компонента резерва, а также проводить постоянное обучение всех военнообязанных согласно их воинских специальностей.Стоит отметить, что даже в случае послевоенного сохранения украинской государственности в каком-либо виде, экономика этой страны столкнется с необходимостью выплачивать многомиллиардные кредиты, любезно предоставленные Киеву западными союзниками. Содержание полностью контрактной армии требует чрезвычайно значительных объемов финансирования, чего остатки Украины позволить себе не смогут.Сделанные Резниковым заявления, вероятнее всего, направлены на снижение в украинском обществе растущего негатива, вызванного тотальной насильственной мобилизацией граждан, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.