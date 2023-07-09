Российская ПВО сработала над Ростовской областью, сбив летевшую со стороны Украины цель

Ситуация под контролем, просим вас сохранять спокойствие. (...) После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка (...) есть незначительные технические повреждения — кровли и так далее

Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется