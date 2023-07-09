Российская ПВО сработала над Ростовской областью, сбив летевшую со стороны Украины цель

Российская система ПВО сработала над Ростовской областью, предварительно, сбита крылатая ракета или беспилотник самолетного типа. Об этом сообщают власти региона в ТГ-каналах.
Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по объектам на территории Ростовской области, однако сработали системы ПВО. По предварительной информации, это была ракета, осколки которой упали на город Донецк в области. По данным новостных ресурсов, повреждений на земле нет, кроме кровли нескольких зданий, никто не пострадал. В то же время многочисленные металлические осколки от сбитого объекта находят между городами Каменском и Донецком. По другим источникам, это мог быть беспилотник.
Ситуация под контролем, просим вас сохранять спокойствие. (...) После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка (...) есть незначительные технические повреждения — кровли и так далее
- заявил мэр Донецка Роман Кураев.
Подтвердил эту информацию и губернатор региона Василий Голубев. По его словам, зенитчики отработали хорошо, сбив украинскую ракету. Другие подробности отсутствуют.
Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется
- написал Голубев в своем ТГ-канале.
В настоящее время в районе падения осколков работают экстренные службы, устанавливаются все подробности украинского удара. Официального подтверждения, что это была именно ракета нет, но расстояние от города до линии боевого соприкосновения на Донбассе не превышает 170 км, поэтому вполне возможно, что прилетела британская Storm Shadow с дальностью в 300 км.