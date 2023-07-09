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Российская ПВО сработала над Ростовской областью, сбив летевшую со стороны Украины цель

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Российская ПВО сработала над Ростовской областью, сбив летевшую со стороны Украины цель

Российская система ПВО сработала над Ростовской областью, предварительно, сбита крылатая ракета или беспилотник самолетного типа. Об этом сообщают власти региона в ТГ-каналах.


Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по объектам на территории Ростовской области, однако сработали системы ПВО. По предварительной информации, это была ракета, осколки которой упали на город Донецк в области. По данным новостных ресурсов, повреждений на земле нет, кроме кровли нескольких зданий, никто не пострадал. В то же время многочисленные металлические осколки от сбитого объекта находят между городами Каменском и Донецком. По другим источникам, это мог быть беспилотник.

Ситуация под контролем, просим вас сохранять спокойствие. (...) После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка (...) есть незначительные технические повреждения — кровли и так далее

- заявил мэр Донецка Роман Кураев.

Подтвердил эту информацию и губернатор региона Василий Голубев. По его словам, зенитчики отработали хорошо, сбив украинскую ракету. Другие подробности отсутствуют.

Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется

- написал Голубев в своем ТГ-канале.

В настоящее время в районе падения осколков работают экстренные службы, устанавливаются все подробности украинского удара. Официального подтверждения, что это была именно ракета нет, но расстояние от города до линии боевого соприкосновения на Донбассе не превышает 170 км, поэтому вполне возможно, что прилетела британская Storm Shadow с дальностью в 300 км.
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19 комментариев
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  1. Gado
    Gado Сегодня, 14:18
    +1
    Укросвин не успокоится, не понимая, что каждый удар по Донецку все больше превращает обыкновенных людей в людей-бойцов, которые будут стоять насмерть на своей земле.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:20
      +1
      По словам Аксёнова над Керчью тоже сбита крылатая ракета. Сегодня.Наверно по мосту хотели ударить.Что дальше?Кремлю приготовиться?

      СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

      https://crimea.ria.ru/20230709/nad-kerchyu-sbita-krylataya-raketa-1129909252.html
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 14:35
        +3
        Да что может быть дальше? Очередную озабоченность выразят, всего-то делов. Если дальнобойных ракет дадут много, то есть риск какую-то не сбить с соответсвующими результатами в виде жертв среди людей...
      2. Victor777
        Victor777 Сегодня, 16:48
        0
        Удар по Брянской области: ракеты сбиты, сильные разрушения на земле (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
        Сегодня ВСУ попытались нанести ракетный удар по Брянской области.

        Силами ПВО ракеты были сбиты, в результате чего сильные повреждения получили постройки в посёлке Бытощь, в том числе полностью разрушена пилорама.


        Источник: https://rusvesna.su/news/1688909710
    2. Моторист
      Моторист Сегодня, 14:32
      +3
      Цитата: Gado
      каждый удар по Донецку

      Это другой Донецк - в Ростовской области. Я тоже раз чуть не купился на указатель на М4. Но подумал "не может быть", посмотрел карту и поехал дальше.
    3. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 14:49
      +3
      Это другой Донецк, Ростовская область. Вблизи дороги от Москвы к Ростову.
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 14:24
    -1
    Под ATACAMS ищут лазейки , мрази! Пора ТЯО применять по транспортной инфре на зу. Ой как пора!!!
  3. Комментарий был удален.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:27
    +2
    Укровермахт готов совершить любое преступление против нас...тем более на носу саммит НАТО...нужен им хоть какой то успех.
    1. grem
      grem Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Укровермахт готов совершить любое преступление против нас...тем более на носу саммит НАТО...нужен им хоть какой то успех.

      Долбать будут сильно ..Злоба у них и на них их хозяев !
      И главная проблема укросаксы то заканчиваются ..А новых нет ,разбегаются ,ак как скакали то раньше .прям любо дорого посмотреть .."мооосколяку на гиии ляку " И про нашего главу частушки хором пели и скакали
      Где они сейчас ?И почему в Киеве уже не скачут и не орут с факельными шествиями ? ..
      Это мы еще не начинали ..Падлы soldier

      Ждите десантуру ..Черти !
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:31
    +5
    вполне возможно, что прилетела британская Storm Shadow
    С каждым разом все наглее при активной поддержке западных спонсоров. ПВО молодцы, отработали хорошо.
    По поводу спонсоров. Сегодня читаю информацию, якобы из Турции от оппозиции, которая естественно клянет Эрдогана и отмечает, что "Анкара может согласиться с увещеваниями Вашингтона и передать США купленные у России ЗРК С-400 «Триумф», которые затем окажутся на Украине". После последних закидонов Эрдогана с передачей Зеленскому нациков из "Азова", антироссийской речью в поддержку Украины от него можно ждать всего.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:34
    +2
    ну что РФ делать то будет ???????? (надо уничтожать врагов а не договаривается с ними)
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:37
    +3
    Цитата: rotmistr60
    После последних закидонов Эрдогана с передачей Зеленскому нациков из "Азова", антироссийской речью в поддержку Украины от него можно ждать всего.

    Я всегда говорил что друг Эрдоган за спиной держит кинжал для нашего президента Путина и только ждет момента чтобы воткнуть в спину ему.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:58
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Я всегда говорил что друг Эрдоган за спиной держит кинжал для нашего президента Путина и только ждет момента чтобы воткнуть в спину ему.


      А, может быть, это не кинжал, а обычный офицерский кортик, который Володя променял на помидоры часы?!
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:44
    +2
    Эгрдоган мог бы Путину выдать координаты Зеленского
    Судя по тому как Европа помогает Зеленскому, все желают войны.
    Ракеты по Ростову, скорее всего хотели ударить по главному штабу РФ
    Мост они в покое не оставят.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 15:12
      +1
      Ну и смысл пулять по штабу в Ростове ? Вы что думаете там народишко трется как в трамвае? Там думаю пусто все кому положено на ЗКП так что штабные не дурни себя ценят.
      1. Victor777
        Victor777 Сегодня, 15:46
        +1
        Мост через Дон, нефтебаза, военные склады с БК
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:50
    -1
    Российская ПВО сработала над Ростовской областью, сбив летевшую со стороны Украины цель
    . Понятно, пока можно надеятся на свое ПВО, на свои ударные системы, ослабляющие противника и на то, что наконец то наши танки дойдут до их аэродромов...
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:54
    +4
    Российская ПВО сработала над Ростовской областью, сбив летевшую со стороны Украины цель

    Ну и?!
    Прямая агрессия с целью подрыва государственности (обычной деятельности государственного аппарата в мирное время)...
    Кроме горькой досады на «руководство этих» и сочувствия гражданам, терпящим тяготы и лишения, - НИ-ЧЕ-ГО!!!
  11. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 14:56
    0
    Россия одна. Это показывает вся её история. Нельзя никому верить - хоть Эрдогану, хоть китайцам.. Все готовы предать нас в подходящий момент. Не надо никакой дипломатии - это только унижает Россию.