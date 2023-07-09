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В командовании «Юг» ВСУ сообщили о возвращении российских войск на прежние позиции по левому берегу Днепра

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В командовании «Юг» ВСУ сообщили о возвращении российских войск на прежние позиции по левому берегу Днепра

Подразделения российской армии вернулись на позиции, которые они занимали до прорыва дамбы Каховского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба командования "Юг" ВСУ со ссылкой на данные разведки.


Оставленные из-за подтопления позиции российских войск снова используются подразделениями ВС России, оборона по левому берегу Днепра восстановлена. При этом, как утверждают в командовании "Юг", не все позиции удалось восстановить, поскольку вода смыла минные поля, которые теперь мешают русским. В то же время российская армия продолжает наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу, активно используя управляемые авиабомбы и якобы зенитные ракеты от комплексов С-300. В Киеве продолжают использовать методичку о применении российских зенитных систем по наземным объектам.

Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями

- заявила официальный представитель командования Наталья Гуменюк.

Между тем, появилась информация, что ВСУ проверили дно пересохшего Каховского водохранилища на возможность передвижения, испытания проводились в районе Никополя. Как оказалось, проехать по высохшему дну способны различные пикапы и легкие грузовики, бронетехника сразу же садится на брюхо и самостоятельно передвигаться не может. В Генштабе предполагают, что максимальной твердости дно водохранилища достигнет к середине августа, тогда его можно будет использовать для проведения десантной операции.

Ранее источники в Киеве сообщали, что Генштаб ВСУ планирует расширить полосу наступления на Херсонское направление с ударом в районе Запорожской АЭС и наведением пяти переправ через Днепр, три из которых будут ложные.
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:00
    -3
    Мели Емеля твоя неделя.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
  2. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 15:03
    +4
    Генштаб ВСУ планирует расширить полосу наступления на Херсонское направление с ударом в районе Запорожской АЭС и наведением пяти переправ через Днепр, три из которых будут ложные.

    До кучи Генштаб ВСУ мог бы и сообщить, какие переправы будут ложными. Ну чтоб нам зря снаряды не тратить.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:07
      +1
      Цитата: Бывший солдат
      Генштаб ВСУ планирует расширить полосу наступления на Херсонское направление с ударом в районе Запорожской АЭС и наведением пяти переправ через Днепр, три из которых будут ложные.

      До кучи Генштаб ВСУ мог бы и сообщить, какие переправы будут ложными. Ну чтоб нам зря снаряды не тратить.

      Не волнуйтесь, у них там болтунов хватает, кто нить да расскажет где, когда, куда, что и как.))))
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:03
    0
    Ни минуты без зрады: не везёт Зеленскому.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:04
    +1
    Обмеление безусловно создает трудности в обороне и отражении десанта.А этот десант наверняка будет .Будем надеятся на стойкость наших воинов
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:15
      +2
      С другой стороны раньше перед оборонительными позициями была вода, через которую лодка плывет быстро. А теперь вдалеке вода, а вблизи открытое место, где всё как на ладони и где быстро не пройдешь. Туда еще и мин можно насовать миллион
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 15:04
    +1
    Блогеры показывали дно, там песок бывает и ил. Даже если и подсохнет там песок. Не знаю как там техника проедет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:08
      +4
      AlexWar hi, у нас лет 5 назад пруд пересох, так там до сих пор техника не ездит даже эти Эндуристы не суются а тут через 5-6 месяцев и просохнет да состояния что техника тяжелее тонны пройдет, ох сумневаюсь.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:18
      0
      Когда эта катавасия закончится,а любая война заканчивается когда нибудь.И надо будет снова заполнять водохранилище,вот работы по уборке застрявшей технике предстоит.Ну можно конечно место для дайвинга устроить,показывать желающим,до чего тупизна киевских довела
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:27
        +2
        dmi.pris 1, наш народ и не такое проходил и переживал, даст Бог и здесь сдюжим.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:43
        0
        работы по уборке застрявшей технике предстоит.

        Техника это ерунда, а вот не разорвавшиеся боеприпасы лет 50-70 будут аукаться. Тут еще скоро они начнут касетные бп во всю применять, тогда точно эти земли превратяться в зону отчуждения лет 50. request
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:20
      +2
      Цитата: AlexWar
      Блогеры показывали дно, там песок бывает и ил. Даже если и подсохнет там песок. Не знаю как там техника проедет.

      Песок, ил, болото подвластны только аэросаням.
      БТРу сесть на брюхо в песке меньше минуты достаточно.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:39
        0
        Суда на воздушной подушке ... , о возможно вымостить гать ... Но , гать мостить это не 1944 год в Белоруссии . Здесь всё , как на ладони ...
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:32
    0
    Генштабе предполагают, что максимальной твердости дно водохранилища достигнет к середине августа, тогда его можно будет использовать для проведения десантной операции.

    После схода воды ил оседает и может высохнуть даже до твердой корочки, а вот под корочкой сырость потому-что река близко и пройти может только пехота и то может наткнуться на место чуть пониже и там будет просто грязь под коркой.