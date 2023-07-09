В командовании «Юг» ВСУ сообщили о возвращении российских войск на прежние позиции по левому берегу Днепра

Подразделения российской армии вернулись на позиции, которые они занимали до прорыва дамбы Каховского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба командования "Юг" ВСУ со ссылкой на данные разведки.
Оставленные из-за подтопления позиции российских войск снова используются подразделениями ВС России, оборона по левому берегу Днепра восстановлена. При этом, как утверждают в командовании "Юг", не все позиции удалось восстановить, поскольку вода смыла минные поля, которые теперь мешают русским. В то же время российская армия продолжает наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу, активно используя управляемые авиабомбы и якобы зенитные ракеты от комплексов С-300. В Киеве продолжают использовать методичку о применении российских зенитных систем по наземным объектам.
Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями
- заявила официальный представитель командования Наталья Гуменюк.
Между тем, появилась информация, что ВСУ проверили дно пересохшего Каховского водохранилища на возможность передвижения, испытания проводились в районе Никополя. Как оказалось, проехать по высохшему дну способны различные пикапы и легкие грузовики, бронетехника сразу же садится на брюхо и самостоятельно передвигаться не может. В Генштабе предполагают, что максимальной твердости дно водохранилища достигнет к середине августа, тогда его можно будет использовать для проведения десантной операции.
Ранее источники в Киеве сообщали, что Генштаб ВСУ планирует расширить полосу наступления на Херсонское направление с ударом в районе Запорожской АЭС и наведением пяти переправ через Днепр, три из которых будут ложные.