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«Рассечь и окружить российские войска, захватить Крым»: польский обозреватель предложил сценарий наступления ВСУ

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«Рассечь и окружить российские войска, захватить Крым»: польский обозреватель предложил сценарий наступления ВСУ

Несмотря на печальный для ВСУ ход наступательной операции, польские генералы преисполнены оптимизма и предлагают украинскому командованию рассмотреть сценарии, как эффективнее нанести поражение российским войскам и захватить Крым.


На этот раз в роли стратега решил себя попробовать Maksymilian Dura, капитан 1-го ранга, командующий резервом ВМС, более известный как польский обозреватель, выразив свое мнение на страницах издания Defence24. Как он полагает, несмотря на медленный темп наступления, оно способно завершиться разгромом российской армии и захватом целого ряда территорий, включая Крым. Главным залогом успеха является снабжение ВСУ достаточным количеством боеприпасов дальнего радиуса действия.

Как он полагает, наступление растянулось во времени, так как ВСУ, во-первых, вынуждены преодолевать оборонительные линии ВС РФ, усеянные минными полями, а, во-вторых, якобы стремятся беречь личный состав. Однако, как он считает, необходимо увеличить темп до начала осенней распутицы:

Если оно [наступление] ускорится, то в пределах досягаемости ВСУ окажется даже захват Крыма.



Как поясняет обозреватель, по всей видимости, украинское командование реализует наступательную операцию в три этапа:

На первой фазе основные удары будут осуществляться в двух направлениях: на юго-восток с целью дойти до Азовского моря (с захватом Мариуполя или Бердянска) и на юг с захватом Токмака и позже Мелитополя.

С его слов, наступление в сторону Мариуполя/Бердянска отрежет всю южную группировку российских войск от поставок с востока. Снабжать ее придется по более длинному маршруту из Крыма. Это облегчит действия ВСУ на втором направлении, которые, дойдя до Мелитополя, «возьмут в окружение российские войска, рассеченные ранее у Бердянска (или Мариуполя)». Как он считает, ВС РФ могут, не дожидаясь окружения, просто отступить с занимаемых позиций в сторону Крыма и на север.



После этого ВСУ начнут реализацию второго этапа наступления, вытесняя российские войска с юга Украины на Крымский полуостров. В этом поможет отрезание поставок из Крыма, прерывание мостовой переправы в районе Чонгара и постоянные артиллерийские удары по дорогам Перекопского перешейка.

Как полагает автор плана, на этом этапе большое значение может иметь вспомогательный удар через Днепр из Херсона. С его слов, ВСУ, создав плацдарм в районе Антоновского моста, уже продемонстрировали возможность подобного десанта:

Такая операция может завершиться успешно, тем более после взрыва плотины в Новой Каховке линии обороны, подготовленные там русскими, были в значительной степени разрушены.




Третья фаза наступления ВСУ будет касаться захвата Крыма. В первую очередь киевский режим, скорее всего, попытается с помощью ракетных комплексов большой дальности отрезать Крым, разрушив Керченский мост. Тогда ВС РФ придется перейти исключительно на морские поставки, что даст возможность продемонстрировать свою эффективность ПКР «Нептун», Harpoon и, возможно, NSM.

Украинские противокорабельные ракеты могут устроить настоящую резню плавсредствам с солдатами и, что еще хуже, с топливом и боеприпасами. Это будет возможно, так как расстояние от Мелитополя до Керченского пролива не более 170 км

- считает автор.

С его слов, ВСУ нанесут удар по отрезанным от поставок подразделениям ВС РФ, завершив наступление в течение месяца боев при условии, что захват Севастополя не станет первоочередной целью: его взятие можно будет отложить.
Использованы фотографии:
Defence24
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31 комментарий
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  1. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 15:46
    +3
    А как там насчёт польши "от можа до можа"? Этот мечтатель не хочет возглавить войска на направлении главного удара?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:56
      +5
      На этот раз в роли стратега решил себя попробовать Maksymilian Dura, капитан 1-го ранга


      Его фамилия говорит сама за себя.Понятно с кем имеем дело.Оптимисты они такие.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:57
      +1
      Он всего навсего обозреватель.А не самоубийца... laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:59
        +2
        Он переквалифицировался в специалиста по рисованию стрелок на карте.
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 15:47
    +1
    Это заразно. Для пшеков оказалось. Говорят, что украинец думкой богатеет. Пшек видимо тоже.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:47
    +1
    мой ответ прост, взрыв ЯО над Польшей поставит точку в существованнии этих "писателей"
  4. HAM
    HAM Сегодня, 15:51
    +1
    Явно в компьютерные игры переиграл..............
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:52
    +1
    польский обозреватель предложил сценарий наступления ВСУ

    Если б только поляки...в США особо упоротые русофобы на полном серьезе обсуждают планы посылки в Кремль "морских котиков" по захвату Путина. what
    Видя затянувшиеся бои армии России с ВСУ видимо они решили что наша страна слаба и президента России можно взять голыми руками в Кремле.
    Здесь ставки повыше будут чем хотелки какого то польского обозревателя.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:17
      0
      наша страна слаба и президента России можно взять голыми руками в Кремле.

      Хорошо, что это не так.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 16:31
      +1
      .в США особо упоротые русофобы на полном серьезе обсуждают планы посылки в Кремль "морских котиков" по захвату Путина.
      Помнится, в ЗВО (Военный Зарубежник до 1973) году в 81 были напечатаны нормы для этих "морских котиков" по плаванию. Они были ниже нашего III разряда, что тогда меня очень сильно удивило.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 16:39
        +1
        Было дело прибегали , душ принимали , а штатники только к финишу приползали. А потом на Глок (приз) кинули , !!!
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 16:37
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      польский обозреватель предложил сценарий наступления ВСУ

      Если б только поляки...в США особо упоротые русофобы на полном серьезе обсуждают планы посылки в Кремль "морских котиков" по захвату Путина. what
      Видя затянувшиеся бои армии России с ВСУ видимо они решили что наша страна слаба и президента России можно взять голыми руками в Кремле.
      Здесь ставки повыше будут чем хотелки какого то польского обозревателя.

      Пусть тогда и друзей его захватят,до кучи,а то не комплект получается. Народ будет благодарен и война сдвинится с мертвой точки.
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:53
    +2
    каждый поручик Бонапарт, каждый трио в полку принц Савойский (с)... к/ф служили два товарища))))
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:54
    +2
    Есть такое подозрение, что он не читал отчёт об Тоцких войсковых учениях, да и вообще ничего не читал.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:54
    +2
    Извините, а как фамилия этого генерала? Что то никак не прочитаю.
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 16:22
      +1
      Извините, а как фамилия этого генерала? Что то никак не прочитаю.

      Внимательно читаем: stop
      капитан 1-го ранга, командующий резервом ВМС - Maksymilian Dura

      Его фамилия сама себе говорит... lol
      Даже мыло было такое название... wassat
      Короче, сами понимаете... soldier
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 16:33
        +1
        Даже мыло было такое название...
        А мыло было турецким, конец-80-х, начало 90-х.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 16:50
          0
          hi И как тут не вспомнить, Сергей, детскую песенку
          Вот ведь Dura,Dura ты! Dura ты проклятая! Есть уже таких четыре , а ты стала пятая!

          И как- то он поменять не догадался при получении паспорта! А в детстве ему как было? wassat И ведь министром стал
  9. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:56
    +1
    А вот давайте! Замочите Путина! На его пост придёт Кадыров! Сколько секунд пШШекия проживёт? Аллаху Акбар!!!
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:59
    +1
    польские генералы преисполнены оптимизма и предлагают украинскому командованию рассмотреть сценарии, как эффективнее нанести поражение российским войскам и захватить Крым.

    Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.© request
  11. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 15:59
    +1
    На этот раз в роли стратега решил себя попробовать Maksymilian Dura

    Фамилия какая правильная. sad
    Ещё один специалист по игре в шашки. sad Туда стрелка-сюда стрелка итд.
    p.s. А вот мы эти стрелочки у основания перехлестнем и будет новый Иловайск.
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:00
    +3
    Любят в Польше рисовать стрелочки. То один стрелочку через Днепр на Токнак нарисует, то другой стрелочку сразу через Крым сделает. Видимо Залужный не имеет больших стрелочек и не может вот так дойти, только через одну деревню и всё, стрелочка закончилась
  13. Руслан М
    Руслан М Сегодня, 16:03
    +1
    Еще один гений тактики научившийся рисовать стрелочки на карте )
    ps. таким способом даже в компьютерных играх на легчайшем уровне не победить. Человек определенно принимает наркотики. Тяжелые...
  14. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 16:10
    +1
    он ничего нового не сказал, одно дело строить из себя стратега другое дело воевать..
  15. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 16:12
    -3
    Глядя на то, как плюют в рожу нашему царю из Турции, как зеленский разъезжает по Змеиному и устраивает концерт с азовцами, любой на планете перестанет уважать нашу власть. Скоро будет разработана операция по захвату Кремля. Легко...
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 16:22
      +2
      Планы рисовать легко. А вот дальше то что.А на уважение плюнуть и растереть. Все эти поездки , азовцы все го лишь для медийного короткого эффекта. Шуму сначала много а толку нет совсем. Но вы набрасывайте набрасывайте )
    2. Joker62
      Joker62 Сегодня, 16:25
      0
      После всего случившихся, наш Гарант будет еще злее и хитрее вести дела так, чтобы макнуть в одно неприятное место. Это же "шахматист", многоходовочка, однако.
  16. XYZ
    XYZ Сегодня, 16:20
    0
    Эта Дура просто новоявленный кадет Биглер, его современная реинкарнация. Так и хочется спросить, глядя на карты, цитатой из бессмертного произведения - Кадет Биглер, а вы в футбол не играете?
  17. Ростислав Прокопенко
    Ростислав Прокопенко Сегодня, 16:24
    0
    Чувак в Dune II переиграл.
    Вот такие старые у войска польского компьютеры. Ничего более нового не тянут laughing
  18. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:24
    +1
    Ужасть... Мелковато. А почему не до Урала?
  19. sepal81
    sepal81 Сегодня, 16:59
    0
    Бред.На Западе по-прежнему пребывают в иллюзиях и не хотят спускаться на землю.