«Рассечь и окружить российские войска, захватить Крым»: польский обозреватель предложил сценарий наступления ВСУ

Если оно [наступление] ускорится, то в пределах досягаемости ВСУ окажется даже захват Крыма.

На первой фазе основные удары будут осуществляться в двух направлениях: на юго-восток с целью дойти до Азовского моря (с захватом Мариуполя или Бердянска) и на юг с захватом Токмака и позже Мелитополя.

Такая операция может завершиться успешно, тем более после взрыва плотины в Новой Каховке линии обороны, подготовленные там русскими, были в значительной степени разрушены.

Украинские противокорабельные ракеты могут устроить настоящую резню плавсредствам с солдатами и, что еще хуже, с топливом и боеприпасами. Это будет возможно, так как расстояние от Мелитополя до Керченского пролива не более 170 км

Несмотря на печальный для ВСУ ход наступательной операции, польские генералы преисполнены оптимизма и предлагают украинскому командованию рассмотреть сценарии, как эффективнее нанести поражение российским войскам и захватить Крым.На этот раз в роли стратега решил себя попробовать Maksymilian Dura, капитан 1-го ранга, командующий резервом ВМС, более известный как польский обозреватель, выразив свое мнение на страницах издания Defence24. Как он полагает, несмотря на медленный темп наступления, оно способно завершиться разгромом российской армии и захватом целого ряда территорий, включая Крым. Главным залогом успеха является снабжение ВСУ достаточным количеством боеприпасов дальнего радиуса действия.Как он полагает, наступление растянулось во времени, так как ВСУ, во-первых, вынуждены преодолевать оборонительные линии ВС РФ, усеянные минными полями, а, во-вторых, якобы стремятся беречь личный состав. Однако, как он считает, необходимо увеличить темп до начала осенней распутицы:Как поясняет обозреватель, по всей видимости, украинское командование реализует наступательную операцию в три этапа:С его слов, наступление в сторону Мариуполя/Бердянска отрежет всю южную группировку российских войск от поставок с востока. Снабжать ее придется по более длинному маршруту из Крыма. Это облегчит действия ВСУ на втором направлении, которые, дойдя до Мелитополя, «возьмут в окружение российские войска, рассеченные ранее у Бердянска (или Мариуполя)». Как он считает, ВС РФ могут, не дожидаясь окружения, просто отступить с занимаемых позиций в сторону Крыма и на север.После этого ВСУ начнут реализацию второго этапа наступления, вытесняя российские войска с юга Украины на Крымский полуостров. В этом поможет отрезание поставок из Крыма, прерывание мостовой переправы в районе Чонгара и постоянные артиллерийские удары по дорогам Перекопского перешейка.Как полагает автор плана, на этом этапе большое значение может иметь вспомогательный удар через Днепр из Херсона. С его слов, ВСУ, создав плацдарм в районе Антоновского моста, уже продемонстрировали возможность подобного десанта:Третья фаза наступления ВСУ будет касаться захвата Крыма. В первую очередь киевский режим, скорее всего, попытается с помощью ракетных комплексов большой дальности отрезать Крым, разрушив Керченский мост. Тогда ВС РФ придется перейти исключительно на морские поставки, что даст возможность продемонстрировать свою эффективность ПКР «Нептун», Harpoon и, возможно, NSM.- считает автор.С его слов, ВСУ нанесут удар по отрезанным от поставок подразделениям ВС РФ, завершив наступление в течение месяца боев при условии, что захват Севастополя не станет первоочередной целью: его взятие можно будет отложить.