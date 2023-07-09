После попытки ракетной атаки на Керчь было закрыто движение через Крымский мост

Российская система ПВО сбила в районе Керчи запущенную украинской армией крылатую ракету. В результате атаки пострадавшие и какие-либо повреждения отсутствуют.
Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей региона, а также находящихся на полуострове туристов сохранять спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.
В связи с ракетной атакой на время было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Предположительно, украинская атака была нацелена на этот объект транспортной инфраструктуры.
В настоящее время, согласно сообщению министра транспорта Крыма, движение по Крымскому мосту полностью восстановлено и продолжается в штатном режиме.
На территории Крыма и Севастополя, как и других российских регионах, расположенных неподалеку от границы с Украиной, в настоящее время продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической угрозы. Боевики киевского режима неоднократно совершали попытки атаковать объекты на территории Республики Крым и Севастополя при помощи ракет, беспилотников и морских дронов.
Ранее сообщалось, что представители киевского режима официально взяли на себя ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, в результате которого было частично разрушено дорожное полотно, а также погибли три человека. Таким образом, киевский режим признал свою террористическую сущность.