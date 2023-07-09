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После попытки ракетной атаки на Керчь было закрыто движение через Крымский мост

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После попытки ракетной атаки на Керчь было закрыто движение через Крымский мост

Российская система ПВО сбила в районе Керчи запущенную украинской армией крылатую ракету. В результате атаки пострадавшие и какие-либо повреждения отсутствуют.


Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей региона, а также находящихся на полуострове туристов сохранять спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.

В связи с ракетной атакой на время было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Предположительно, украинская атака была нацелена на этот объект транспортной инфраструктуры.

В настоящее время, согласно сообщению министра транспорта Крыма, движение по Крымскому мосту полностью восстановлено и продолжается в штатном режиме.

На территории Крыма и Севастополя, как и других российских регионах, расположенных неподалеку от границы с Украиной, в настоящее время продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической угрозы. Боевики киевского режима неоднократно совершали попытки атаковать объекты на территории Республики Крым и Севастополя при помощи ракет, беспилотников и морских дронов.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима официально взяли на себя ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, в результате которого было частично разрушено дорожное полотно, а также погибли три человека. Таким образом, киевский режим признал свою террористическую сущность.
Использованы фотографии:
Росавтодор
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29 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:51
    -9
    Ну сейчас начнётся кипиш.Мало ли куда прилетел БПЛА или КР.Через день летают то там,то там.Москва,Воронеж,Краснодар,Ростов-на-Дону,Крым.Это реалии.Уже давно пора привыкнуть.То же мне событие.Куда только не прилетали эти БПЛА и КР.Надо просто меньше обращать внимание на это.
    1. Мамин-Сибиряк
      Мамин-Сибиряк Сегодня, 16:54
      +2
      Правильно, нечего нагнетать. Проводится плановая боевая работа, силами ПВО в том числе. Журналюшкам лишь бы отметиться, тиражируют сомнительные новости. "А был ли мальчик, может мальчика то и не было?"
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:51
    +5
    Вынужденные меры безопасности,люди должны понимать.Десантные корабли работают на перевозке между портами Крым и Кавказ.Есть НО.Пока существует украинствующие утырки со своим псевдогосударством-все это будет продолжаться.Отсюда,все это должно быть уничтожено
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:58
      -7
      Кремль же никто не закрывал после прилёта БПЛА.Смысл закрывать движение по мосту?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:04
        +3
        Ну,если бессмысленно закрывать что либо во время атаки,тем более на мосту,на стратегическом направлении..То людей совсем не жалко.Кстати,а когда атаковали Кремль,там были посетители?Ночью?
      2. swnvaleria
        swnvaleria Сегодня, 16:23
        +2
        а как вы думаете ? а если ракетная атака могла быть для отвлечения внимания , а основной удар могли готовить с другой стороны и при помощи других средств ? при такой вероятности конечно есть смысл закрывать объект для полной проверки .
  3. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 15:52
    +3
    Крымский мост открыт для движения после отражения ракетной атаки в районе Керчи.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:54
      -3
      А смысл его закрывать для движения.Для галочки?
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 16:14
        +2
        В СМИ пишут, что образовались километровые пробки у моста и люди стоят часами в них на жаре, многие с детьми, так, как поехали в отпуск.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:58
    +3
    Цитата: Orange-Bigg
    Куда только не прилетали эти БПЛА и КР.Надо просто меньше обращать внимание на это.

    Во жизнь пошла...утром завтракаешь во дворе взрывется БПЛА ВСУ, в обед приземляется крылатая ракета, вечером ближе к темноте начинают шебуршиться диверсанты Буданова.
    Конечно ко всему привыкаешь...привыкнем и к этому.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:12
      +4
      Я понял Ваш черный юмор..Живу не так далеко от происходящих событий.Не прилетает во двор ничего..Надеюсь и дальше будет спокойно.Но для этого нужны усилия,что бы и БПЛА не летали,и диверсанты не лазили.Ошибки были допущены деаять лет назад,вот и расхлебываем теперь..
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:02
    +6
    Цитата: Orange-Bigg
    Ну сейчас начнётся кипиш.Мало ли куда прилетел БПЛА или КР.Через день летают то там,то там.Москва,Воронеж,Краснодар,Ростов-на-Дону,Крым.Это реалии.Уже давно пора привыкнуть.То же мне событие.Куда только не прилетали эти БПЛА и КР.Надо просто меньше обращать внимание на это.

    Надо не позволять укронацистам дуть щёки, а то сейчас на саммите НАТО начнут орать о перемоге. Поэтому за это их действие должно последовать реальное наказание, уничтожение например: моста через Затоку или Бексидского тоннеля.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:14
      +6
      Надо нанести массированный удар по Киеву,Львову итд..Что бы ховались поглубже.Вплоть до могил
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 16:49
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Надо нанести массированный удар по Киеву,Львову

        Надо уже свет отключить на укре. Почему начатое не доведено до конца и брошено на половине? Получается попугали только?
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:13
    +1
    хорошо что сбили ракеты но если РФ не хочет уничтожать украинскую власть и ставить свою может РФ уничтожит заводы которые производят эти ракеты ? (тоже вариант)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:17
      -1
      Где производят?В США,Франции,Велибритании..На тамошних заводах-арсеналах.Нет,тут полно публики,готовые весь мир в труху,вместе со всеми нами,детьми,внуками.Ответным ударом.Если не можем с какалами разрешить,как воевать с натовцами будем?В их странах?
      1. Комментарий был удален.
      2. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 16:39
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Где производят?В США,Франции,Велибритании..На тамошних заводах-арсеналах.Нет,тут полно публики,готовые весь мир в труху,вместе со всеми нами,детьми,внуками.Ответным ударом.Если не можем с какалами разрешить,как воевать с натовцами будем?В их странах?

        "... Киевский режим планирует значительно увеличить объемы производства вооружений, вследствие чего страна должна стать "арсеналом свободного мира". Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин... ".
  7. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:17
    +6
    Если ты, в обороне, то, рано или поздно, пропустишь удар.
    Если ситуация с прибрежными городами координально не изменится,
    то попадание ракетой в Крымский мост произойдёт или (и) по базе в Севастополе, как бы отлично ПВО не работало.
    Николаев, Одессу и Очаков нужно брать! Уверен, что обе стороны это прекрасно понимают...
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 16:28
      +1
      "Николаев, Одессу и Очаков нужно брать!"? Нужно, но не получится, потому что большие города штурмовать сложно.
      1. ASM
        ASM Сегодня, 16:34
        +1
        Штурмовать действительно себе дороже. Но если принять известную испокон века тактику осады, то можно, но кто у нас пойдет на это? Это ведь смерти гражданских в товарных количествах.
      2. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 17:05
        0
        Так ведь, наверняка, и другие способы имеются, чем на города "в лоб" переть. Для этого, думаю, генштабисты академии и заканчивали. Думайте, анализируйте, предлагайте, внедряйте, пусть это и "непопулярные и непростые" решения будут. Алло, начальники, страна за вами! Не про...спите! Не дай Бог, опоздаете...
  8. ASM
    ASM Сегодня, 16:17
    +2
    Вроде повреждений ни на авто, ни на ж/д частях нет. Говорят, что временно закрыли из-за угрозы падения обломков, что мол одна из сбитых ракет по инерции пролетела довольно прилично и упала на землю близ въезда на мост.
  9. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 16:17
    +5
    Коллега по работе этим летом едет с семьёй в Крым - во второй раз, в первый ездил прошлым летом. Смелый!!! Я в Крыму был много раз - с родителями в детстве, и уже сам взрослым, но сейчас меня туда не затянешь - опасно, надо подождать.
    1. Комментарий был удален.
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 16:27
    +1
    Я не понимаю, туристы едут туда, стоят сутками в пробищах, того гляди что то прилетит, создают лишнюю нервотрёпку силавикам, отдыхать что ли негде? Страна огромная, шикарных мест тыща, чего не хватает то???
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: Вадим С
      Страна огромная, шикарных мест тыща, чего не хватает то???

      Тёплого моря, расширенного сервиса и привычных мест отдыха...
  11. AMG
    AMG Сегодня, 16:36
    +1
    Ответит он: «Не верь молве —
    Их там не больше чем в Москве!»
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:36
    +1
    Цитата: mikh-korsakov
    "Николаев, Одессу и Очаков нужно брать!"? Нужно, но не получится, потому что большие города штурмовать сложно.

    Получится: их уже брали в своё время, а Берлин, так аж два раза.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:38
    +1
    Цитата: Вадим С
    Я не понимаю, туристы едут туда, стоят сутками в пробищах, того гляди что то прилетит, создают лишнюю нервотрёпку силавикам, отдыхать что ли негде? Страна огромная, шикарных мест тыща, чего не хватает то???

    Я могу в Крым и через Армянск, но это решение каждый принимает сам.
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:01
    0
    Ранее сообщалось, что представители киевского режима официально взяли на себя ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, в результате которого было частично разрушено дорожное полотно, а также погибли три человека. Таким образом, киевский режим признал свою террористическую сущность.

    Уже переименовали СВО в КТО, а «боевиков» - в террористов?!
    Это и есть независимый суверенитет России? Это и есть непопранная государственность?
    * * *
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    Это куда важнее безопасности двух с половиной миллионов жителей Крыма и миллиона гостей...
    Верной дорогой идёте, господа!
    Не забудьте 17 июля продлить зерновую сделку и увеличить давление в газовой трубе...