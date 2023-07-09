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МО: Более двухсот боевиков потеряли ВСУ при попытках прорвать российскую оборону на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

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МО: Более двухсот боевиков потеряли ВСУ при попытках прорвать российскую оборону на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Противник продолжат предпринимать попытки прорыва обороны российской армии почти по всей линии боевого соприкосновения, наиболее активные боевые действия по-прежнему ведутся на Донецком, Южно-Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


На Донецком направлении противник предпринял несколько атак в районах Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное, все они отбиты. Одновременно были накрыты подразделения ВСУ, сосредотачивающиеся в ближнем тылу. За сутки потери ВСУ составили до 180 всушников и иностранных наемников, а также бронетехника и артиллерия. В районах Карловка и Краматорск уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.
 
Три атаки предпринял противник на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, пытаясь прорвать нашу оборону в районах Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка, все они отбиты с большими для ВСУ потерями. Активно работала наша авиация и артиллерия, нанося удары по подразделениям 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады ТРО. У Равнополя нейтрализована ДРГ.

На этих двух направлениях Киев потерял свыше 210 человек личного состава, большое количество бронетехники, включая четыре танка и три БМП, а также артиллерию. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-36, а склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ накрыла оперативно-тактическая авиация ВКС РФ.
 
На Красно-Лиманском противник бросил в атаку подразделения 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Торское, Нововодяное и Невское, но понес потери и отступил. Наши активно работали по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ, заодно и нейтрализовали две ДРГ. За сутки уничтожено до 80 всушников, бронетехника и артиллерия ВСУ.

На Купянском направлении наши ведут активную оборону, поэтому больше атакуют позиции ВСУ, чем обороняются. О продвижении данных нет, но противник потерял порядка 20 человек убитыми и ранеными, уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады ТРО в районе Старица Харьковской области. На Херсонском направлении без изменений, идет обмен ударами, противник предпринимает попытки действовать на нашем берегу мелкими группами. В результате работы артиллерии и авиации нашим удалось уничтожить несколько единиц бронетехники, в том числе один танк.

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11 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 16:09
    +4
    все они отбиты
    причём наглухо отбиты и, по-видимому, обколоты какими-то экспериментальными препаратами. Иначе я не понимаю, что их раз за разом заставляет идти на смерть. Им выжившие после прошлых попыток ничего не рассказывают что ли?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:15
      +2
      Вы думаете выжившим дают возможность расказать вновь прибывшим для штурма резервам как всё происходило?Резервы тогда могут просто отказаться идти в атаку.

      До начала контрнаступа.


      После месяца контрнаступа.


      Минус 1222 ОБТ,БМП,БТР.Минус 25 РСЗО.Минус 400 артиллерийских орудий и миномётов.Минус 891 специальная автомобильная машина. Минус 21 самолёт.Минус 5 вертолётов.
    2. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:23
      +3
      Из недавних видео откровений укро пленных: "Привезли на позиции, оставили БК и немного воды, сказали- будет страшно, примите вот эти таблетки..."
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:28
        +1
        Так они сейчас отвели кадровых военных и бросают в атаки тер.оборону и свежих призывников.Чисто на убой.
        1. sepal81
          sepal81 Сегодня, 16:55
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          Так они сейчас отвели кадровых военных и бросают в атаки тер.оборону и свежих призывников.Чисто на убой.

          Как раз нет.Идут по прежнему кадровые части, например 117 омбр с польскими PT-91 Twardy.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 17:02
            0
            Ну значит получается что пока ещё не везде так.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:10
    +1
    Прощупывание слабого места в нашей обороне не ослабевает...интересно как долго они могут с такими потерями это делать?
  3. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 16:13
    +2
    При планировании контрнаступа почему-то этого Дуру не спросили. Байден, Зеленский и вся эта русофобская кодла сильно прогадали.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:16
    +1
    Пестня о вещем жирном пингвине.
    Безвиз для пингвина-счастье на всю жизнь.
    Эти через валгалу пошли в ес.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:55
    +1
    Бедняга Харон, он всё возит и возит.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Бедняга Харон, он всё возит и возит.

      Скоро за вредность прибавку или молоко потребует.