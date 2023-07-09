МО: Более двухсот боевиков потеряли ВСУ при попытках прорвать российскую оборону на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Противник продолжат предпринимать попытки прорыва обороны российской армии почти по всей линии боевого соприкосновения, наиболее активные боевые действия по-прежнему ведутся на Донецком, Южно-Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
На Донецком направлении противник предпринял несколько атак в районах Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное, все они отбиты. Одновременно были накрыты подразделения ВСУ, сосредотачивающиеся в ближнем тылу. За сутки потери ВСУ составили до 180 всушников и иностранных наемников, а также бронетехника и артиллерия. В районах Карловка и Краматорск уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.
Три атаки предпринял противник на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, пытаясь прорвать нашу оборону в районах Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка, все они отбиты с большими для ВСУ потерями. Активно работала наша авиация и артиллерия, нанося удары по подразделениям 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады ТРО. У Равнополя нейтрализована ДРГ.
На этих двух направлениях Киев потерял свыше 210 человек личного состава, большое количество бронетехники, включая четыре танка и три БМП, а также артиллерию. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-36, а склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ накрыла оперативно-тактическая авиация ВКС РФ.
На Красно-Лиманском противник бросил в атаку подразделения 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Торское, Нововодяное и Невское, но понес потери и отступил. Наши активно работали по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ, заодно и нейтрализовали две ДРГ. За сутки уничтожено до 80 всушников, бронетехника и артиллерия ВСУ.
На Купянском направлении наши ведут активную оборону, поэтому больше атакуют позиции ВСУ, чем обороняются. О продвижении данных нет, но противник потерял порядка 20 человек убитыми и ранеными, уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады ТРО в районе Старица Харьковской области. На Херсонском направлении без изменений, идет обмен ударами, противник предпринимает попытки действовать на нашем берегу мелкими группами. В результате работы артиллерии и авиации нашим удалось уничтожить несколько единиц бронетехники, в том числе один танк.