Военное обозрение
Войти Регистрация

«Для борьбы с Китаем необходим F-35»: индийская пресса пестрит призывами приобрести американский «стелс»-истребитель

11
«Для борьбы с Китаем необходим F-35»: индийская пресса пестрит призывами приобрести американский «стелс»-истребитель

В последние дни целый ряд популярных индийских изданий пестрит материалами, призывающими приобрести американский «стелс»-истребитель F-35, который, как утверждается, позволит установить воздушный паритет с Китаем.


В последние годы произошел взрыв интереса к F-35. Появились новые клиенты, включая Финляндию, Швейцарию, Польшу, Германию и другие страны. Так почему бы не продать Индии многоцелевой истребитель 5-го поколения, предназначенный для «свободного мира»?

- говорится в издании Indian Defence Forum.

Как поясняется, на границе заметен рост китайской угрозы, вызванный интенсивной модернизацией НОАК, в частности, прогрессом в создании новых боевых самолетов.

Индии необходимо противостоять китайскому малозаметному истребителю 5-го поколения J-20. F-35 в состоянии бросить вызов китайскому J-20 или даже уничтожить его в случае войны за господство в воздухе в приграничном районе

- заявляется в прессе.

Автор указывает, что Китай наращивает мощь сухопутных войск на спорных территориях Западного плато, перебрасывая сюда САУ, РСЗО, самоходные минометы, бронемашины, специально адаптированные для работы в высокогорье.

Но это суровый регион с горным рельефом, что делает его негостеприимным местом для любого вида наземной войны. Механизированным силам будет крайне сложно продвинуться по этой территории, и это обстоятельство снижает вероятность сухопутной угрозы. В этих условиях критически важными для индийских войск могут оказаться F-35, способные бороться с китайской авиацией

- отмечается в издании.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 16:38
    +4
    Для борьбы с Китаем необходим F-35»: индийская пресса

    Индийский окунь плотно захватил наживку, теперь все будет зависеть от рыбака.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:42
      +3
      В случае покупки F-35 победу можно смело отдавать Китаю.F-35 хронический доходяга.Вечно с ним что то не так.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 16:57
        +1
        Разница в том, что Китай свои проблемы секретит, а США аккуратно публикуют.
        А тех.проблемы неизбежны у всех.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:59
          0
          С ваших слов получается что Китай врёт всегда ,а США дозированно подбрёхивают?
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:39
    +3
    Вспоминается известная фораза Пескова.... но когда они танцы такие исполняют
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:42
    +2
    Посол США в Индии даром хлеб не ест,отрабатывает во всю- это стоит копейки,по отношению к результату.
  4. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 16:47
    +3
    Индийская пресса ничуть не менее продажная, чем любая другая... Кто платит деньги, тот и заказывает...статью.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:49
    +1
    F-35 индусы будут вынуждены купить, так как сами не производят, а там очередь на многие годы; Китай же свои J-20 производит сам.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:58
    +2
    Индийские военные - что-то из разряда британских учёных. Лучше бы пели и плясали. Это у них лучше всего получается.
  7. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 17:00
    +1
    Индусам, можно брать автора публикации за фабеже и интересоваться, какую сумму ему проплатили, за лоббирование продукции Локхид Мартин.
    В целом, Китаю даже выгодно будет, такое бесполезное вливание денег индусами. F35, даже в теории может дать какое-то преимущество, только в комплексе с очень мощной системой внешнего целеуказания (ДРЛО) и мощной структурой по обслуживанию, причём самостоятельному, а не привязанному к метрополии.
  8. poquello
    poquello Сегодня, 17:05
    -1
    "Автор указывает," индийский автор это продавшаяся американцам проститутка, ф35 не предназначены для завоевания господства в воздухе