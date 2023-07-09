«Для борьбы с Китаем необходим F-35»: индийская пресса пестрит призывами приобрести американский «стелс»-истребитель

В последние годы произошел взрыв интереса к F-35. Появились новые клиенты, включая Финляндию, Швейцарию, Польшу, Германию и другие страны. Так почему бы не продать Индии многоцелевой истребитель 5-го поколения, предназначенный для «свободного мира»?

Индии необходимо противостоять китайскому малозаметному истребителю 5-го поколения J-20. F-35 в состоянии бросить вызов китайскому J-20 или даже уничтожить его в случае войны за господство в воздухе в приграничном районе

Но это суровый регион с горным рельефом, что делает его негостеприимным местом для любого вида наземной войны. Механизированным силам будет крайне сложно продвинуться по этой территории, и это обстоятельство снижает вероятность сухопутной угрозы. В этих условиях критически важными для индийских войск могут оказаться F-35, способные бороться с китайской авиацией

В последние дни целый ряд популярных индийских изданий пестрит материалами, призывающими приобрести американский «стелс»-истребитель F-35, который, как утверждается, позволит установить воздушный паритет с Китаем.- говорится в издании Indian Defence Forum.Как поясняется, на границе заметен рост китайской угрозы, вызванный интенсивной модернизацией НОАК, в частности, прогрессом в создании новых боевых самолетов.- заявляется в прессе.Автор указывает, что Китай наращивает мощь сухопутных войск на спорных территориях Западного плато, перебрасывая сюда САУ, РСЗО, самоходные минометы, бронемашины, специально адаптированные для работы в высокогорье.- отмечается в издании.