Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Украины планируют, нарастив производство вооружений, создать «арсенал свободного мира»

12
Власти Украины планируют, нарастив производство вооружений, создать «арсенал свободного мира»

Киевский режим планирует значительно увеличить объемы производства вооружений, вследствие чего страна должна стать "арсеналом свободного мира". Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.


В ходе интервью американскому информационному агентству Bloomberg Камышин отметил, что в настоящее время значительный объем своих вооружений Украине поставляется США и другими союзниками, однако Киев планирует наладить собственное производство, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа. Украинский министр также заявил об амбициях превратить Украину в своеобразный "арсенал свободного мира".

Камышин посетовал, что за годы "независимости" на Украине практически полностью прекратилось производство артиллерийских снарядов, однако добавил, что украинские власти намерены возобновить эту отрасль, несмотря на отсутствие необходимой для этого базы. Глава ведомства также заявил о планах увеличить производство на Украине танков и бронетранспортеров, на что, по его словам, понадобится от трех до шести месяцев.

Стоит отметить, что озвученные украинским министром планы являются практически неосуществимы. В результате деиндустриализации в этой стране, многократно усилившейся после госпереворота 2014 года, а также полного разрыва технологических цепочек, сформировавшихся во времена СССР, самостоятельное производство Украиной вооружений крайне малореалистична.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:36
    +2
    Киевский режим планирует значительно увеличить объемы производства вооружений, вследствие чего страна должна стать "арсеналом свободного мира". Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.


    Самоубийцы что ли?ВПК США конкуренции не потерпит.Да и что сейчас Украина производит сама?В основном воюет на наколедованной по всему миру технике.Фантастика какая то.Помню как то раз они обещали сотню Мрий Ан-225 построить.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:38
      0
      ВПК США конкуренции
      Их конкуренты- ВПК Сенегала, и то неясно кто кого yes .
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:40
        +1
        Они же Сенегал надурят только так.Как уже надули Хорватию с Миг-21,Ирак с БТР-4,Казахстан с Ан-132 или Ан-72 what уже не помню.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:38
    0
    если РФ не хочет уничтожать украинскую власть и ставить свою может РФ уничтожит заводы ? (тоже вариант)
    1. bk0010
      bk0010 Сегодня, 16:55
      0
      Цитата: opuonmed
      может РФ уничтожит заводы ? (тоже вариант)
      "Всё уже украдено до нас" Это пугают ВПК НАТО, чтобы больше всего давали (особенно денег).
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:40
    0
    Ничего они не построят: инвестировать в воющую страну дураков нет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:44
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Ничего они не построят: инвестировать в воющую страну дураков нет.


      Блок НАТО уже год снабжающий Украину всем необходимым , а значит в неё инвестирующий,вы к таким не причисляете?
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      инвестировать в воющую страну дураков нет.

      Инвестиции в воюющую Украину часто лишь прикрытие инвестиций госсредств в частные карманы. hi
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 16:49
    0
    планировать и сделать это разные вещи..
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 16:52
    -1
    Возобновляйте. Половина объектов энергоснабжения уничтожена. А заводам по производству техники и снарядов, нужен металл и энергия. А для производства металла нужна энергия и кокс. Сегодня-завтра пара ударов по крупным распредузлам и подстанциям и финита ла комедия. На самом деле для того, чтобы добить энергосистему Украину нужно немного - ее оставили жизнеспособной в той степени, чтобы она вообще ещё дышала.
  6. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 16:59
    0
    Кокаиновая зависимость в Укро-рейхе все ширится.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:02
    0
    Зачем ВО репостит такие явно утопические, при этом антироссийские статьи?