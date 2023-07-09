Власти Украины планируют, нарастив производство вооружений, создать «арсенал свободного мира»

Киевский режим планирует значительно увеличить объемы производства вооружений, вследствие чего страна должна стать "арсеналом свободного мира". Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
В ходе интервью американскому информационному агентству Bloomberg Камышин отметил, что в настоящее время значительный объем своих вооружений Украине поставляется США и другими союзниками, однако Киев планирует наладить собственное производство, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа. Украинский министр также заявил об амбициях превратить Украину в своеобразный "арсенал свободного мира".
Камышин посетовал, что за годы "независимости" на Украине практически полностью прекратилось производство артиллерийских снарядов, однако добавил, что украинские власти намерены возобновить эту отрасль, несмотря на отсутствие необходимой для этого базы. Глава ведомства также заявил о планах увеличить производство на Украине танков и бронетранспортеров, на что, по его словам, понадобится от трех до шести месяцев.
Стоит отметить, что озвученные украинским министром планы являются практически неосуществимы. В результате деиндустриализации в этой стране, многократно усилившейся после госпереворота 2014 года, а также полного разрыва технологических цепочек, сформировавшихся во времена СССР, самостоятельное производство Украиной вооружений крайне малореалистична.