В следующем месяце мы проведем новую, третью операцию. Затем последует четвертая и пятая. У нас амбициозные планы

Мы представляем лучшую, храбрейшую, умнейшую часть России

В диверсионном отряде ВСУ «Свободная Россия» [террористическая организация, запрещенная в РФ] пообещали новые набеги на территорию страны.- пообещал один из боевиков британскому изданию The Observer.Как утверждается, в «легионе» служат несколько сотен человек. Данное подразделение уже участвовало в двух диверсиях в Белгородской области в мае и начале июня. Боевики признают, что «могут функционировать только с украинской военной помощью». На вооружение им передается главным образом трофейная российская техника. Но якобы в ходе рейдов на территорию РФ «они принимали свои собственные независимые решения».Командир сравнил свой небольшой отряд с «маленькой финской армией, которая сражалась в 1939-1940 годах против «Красного медведя» во время зимней войны между Советским Союзом и Финляндией».- "скромно" заявил командир диверсионного подразделения, указав, что в его рядах служат сторонники правых и левых взглядов.По всей видимости, «доблестью» в рядах этих наемников украинского ГУР считается позирование на видеокамеру в мирных поселках Белгородской области, стрельба по гражданскому населению и моментальное бегство при подходе российских вооруженных отрядов.