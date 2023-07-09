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«У нас амбициозные планы»: украинские наемники пообещали новые рейды на территорию России

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«У нас амбициозные планы»: украинские наемники пообещали новые рейды на территорию России

В диверсионном отряде ВСУ «Свободная Россия» [террористическая организация, запрещенная в РФ] пообещали новые набеги на территорию страны.


В следующем месяце мы проведем новую, третью операцию. Затем последует четвертая и пятая. У нас амбициозные планы

- пообещал один из боевиков британскому изданию The Observer.

Как утверждается, в «легионе» служат несколько сотен человек. Данное подразделение уже участвовало в двух диверсиях в Белгородской области в мае и начале июня. Боевики признают, что «могут функционировать только с украинской военной помощью». На вооружение им передается главным образом трофейная российская техника. Но якобы в ходе рейдов на территорию РФ «они принимали свои собственные независимые решения».

Командир сравнил свой небольшой отряд с «маленькой финской армией, которая сражалась в 1939-1940 годах против «Красного медведя» во время зимней войны между Советским Союзом и Финляндией».

Мы представляем лучшую, храбрейшую, умнейшую часть России

- "скромно" заявил командир диверсионного подразделения, указав, что в его рядах служат сторонники правых и левых взглядов.

По всей видимости, «доблестью» в рядах этих наемников украинского ГУР считается позирование на видеокамеру в мирных поселках Белгородской области, стрельба по гражданскому населению и моментальное бегство при подходе российских вооруженных отрядов.
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44 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:10
    -8
    В следующем месяце мы проведем новую, третью операцию. Затем последует четвертая и пятая. У нас амбициозные планы

    - пообещал один из боевиков британскому изданию The Observer.


    Комариные укусы.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:51
      +3
      стрельба по гражданскому населению и моментальное бегство при подходе российских вооруженных отрядов.

      Что толку подходить, когда факт совершился. Нужно работать так, как в своё время судоплатовцы имея качественную агентурную сеть и чётко поставленную оперативную работу. Тогда бандеровцы приходили к ним, в засаду.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 18:10
        +3
        Теренин,очнитесь. Какая " агентурная сеть"? Наши силовики не работали на Украине, так как " братский народ". Это в ЦРУ везде агкнтурные сети. Им проще. У них " братьев" нет.
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 18:16
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          Теренин,очнитесь. Какая " агентурная сеть"? Наши силовики не работали на Украине, так как " братский народ". Это в ЦРУ везде агкнтурные сети. Им проще. У них " братьев" нет.

          Андрей Николаевич, извините за то, что влез в ваш диалог.
          Так уже давно пора создать агентурную сеть, за 9 лет то!
          Просто сейчас нет таких рыцарей плаща и кинжала, каким был Судоплатов!
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 19:42
            0
            Цитата: ваш вср 66-67
            Андрей Николаевич, извините за то, что влез в ваш диалог.
            Так уже давно пора создать агентурную сеть, за 9 лет то!
            Просто сейчас нет таких рыцарей плаща и кинжала, каким был Судоплатов!

            А что сейчас, тот же Судоплатов мог бы предложить за идею потенциальным агентам? тогда советское будущее против неясных бандитских перспектив.. а сейчас? меняйте ЕС на РФ, своих олигархов на наших.. мы вас защитим.. от кого? с такими вводными даже у него не получилось бы..
        2. иван2022
          иван2022 Сегодня, 18:40
          +3
          Цитата: Андрей Николаевич
          Теренин,очнитесь. Какая " агентурная сеть"? Наши силовики не работали на Украине, так как " братский народ". Это в ЦРУ везде агкнтурные сети. Им проще. У них " братьев" нет.

          Самое любопытное, что масса россиян действительно (!) верят в глупость генералов, министров и своих политиков.......(Так Пригожин учит) . . И приписывать им, якобы всеми обманутым-- веру в "братские народы", глупый "гуманизм" и проч.....
          Приятно народу чувствовать сябя умней своих начальников......

          Не так болит то место, в которое их , а так же "не братский народ" уже 32 года.... все эти " глупые" генералы, министры и политики... laughing
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:13
    +5
    В следующем месяце мы проведем новую, третью операцию. Затем последует четвертая и пятая. У нас амбициозные планы


    И что вы думаете? Проведут! Так, как у нас прикрыта граница, они найдут с помощью наших же предателей слабое место на границе! И опять пострадают мирные жители! am
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      И что вы думаете? Проведут!

      Надо хозяевам показать к саммиту НАТО, свою преданность и звериную жестокость.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:39
      +1
      А что им искать?! Прорывай любое КПП и двигай по трассе хоть до Москвы! Кто им будет противостоять по трассам?
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:53
      0
      Они всегда по выходным проводят, когда начальники все отдыхают и им не до реакции на что-то там
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:14
    +10
    Смотрю сегодня заголовки новостей...Ростов,Брянск,Керчь...идут постоянные атаки ракетами и БПЛА.
    Теперь посыпались угрозы диверсантов.
    Что то все это никак не напоминает СВО...может все таки пора изменить статус этой войны.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:41
      +2
      И какой будет статус? Гражданская? Отечественная? Капиталистическая? Локальная?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:14
    +10
    Их в плен не брать: чтобы не пиарились слишком.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 17:14
    +3
    Цитата: ваш вср 66-67
    В следующем месяце мы проведем новую, третью операцию. Затем последует четвертая и пятая. У нас амбициозные планы


    И что вы думаете? Проведут! Так, как у нас прикрыта граница, они найдут с помощью наших же предателей слабое место на границе! И опять пострадают мирные жители! am

    А вы предлагаете идти с ними на переговоры?)
    Их пока не закопают ... будут шебуршится и пугать "акциями"
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:21
      +1
      Цитата: Sith
      Цитата: ваш вср 66-67
      В следующем месяце мы проведем новую, третью операцию. Затем последует четвертая и пятая. У нас амбициозные планы


      И что вы думаете? Проведут! Так, как у нас прикрыта граница, они найдут с помощью наших же предателей слабое место на границе! И опять пострадают мирные жители! am

      А вы предлагаете идти с ними на переговоры?)
      Их пока не закопают ... будут шебуршится и пугать "акциями"

      Никаких переговоров я не предлагал! Где вы такое прочитали?
      Если и буду предлагать, то только полноценную войну с укрофашистами! Без зерновых сделок, без прокачки газа через эту фашистскую страну, без оглядки на кого бы то ни было!!!
      Все эти игрушки в войнушку могут печально закончиться для России!!!
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 18:44
        0
        Ну с нашими прокачками и зерновыми сделками мы наверно ещё лет триста воевать будем! Самим отказаться от денег это как в самого себя выстрелить! Мы на такие жертвы не идём и не похоже что пойдём. Будем качать пока нам не подорвут!
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:15
    +2
    «доблестью» в рядах этих наемников украинского ГУР считается позирование на видеокамеру в мирных поселках Белгородской области, стрельба по гражданскому населению и моментальное бегство при подходе российских вооруженных отрядов.

    Да что-то медленно подходят российские вооруженные отряды. Поневоле Вагнер вспомнишь.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 18:41
      0
      Тоже Вагнер вспоминается, и как они завалили взятие Бахмута собственными телами...
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:49
      0
      Рейд Вагнера на Москву они конечно не повторят. Пригожин провёл хорошие учения и выводы кажется сделаны. А вот Вагнер вполне может повторить рейд но на Киев или на Варшаву. Там дороги кажется получше чем до Москвы. И за сутки могут рвануть ни на 800 км, а может на 1800 км. На Приштину мы кажется неожиданно уже приходили. Можем и повторить при воле нашего руководства.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 19:22
        0
        А вот Вагнер вполне может повторить рейд но на Киев или на Варшаву.

        Не ужели до вас ещё не дошло на кого работает Пригожин и Вагнер? Я вот гораздо больше опасаюсь что будет рейд на Смоленск и Москву из Белоруссии.
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:17
    +10
    Жизнь у этих "умнейших" полный отстой, контроцептивы, либо здесь грохнут когда придут, либо грохнут там если не пойдут, о какой свободе может идти речь. Иуды никому не нужны, напомнить этим "умнейшим" надо судьбы всех предателей что с той стороны, что с этой.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:24
    +12
    А чего им бояться. В самом худшем случае получат по новому айфону, позагорают полгода в Турции и вернутся на украину.
    Примерно так, как мариупольские недобитки из "азова".
    Вот если бы тех публично повесили на главной площади Донецка, то "эти", которым посвящена данная статья, тридцать три раза подумали.
    Медведчук конечно кум
    а истина - кому нужна эта дешёвка
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:29
      0
      Дилетант hi, не получат, сдохнут этих в плен брать не будут, а если даже по приказу начальства возьмут то Киев за этих рубиться не будет, они одноразовые, выгорит - хорошо, не выгорит так их Украине и не жалко, это ж не американе и англичане.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:52
      0
      Наши бойцы выводы кажется уже сделали и сомнительно что они будут брать их в плен второй раз. Себе дороже выходит.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:26
    +4
    Бандерогеям срочно нужна перемога хотя бы на информационном/медийном поле. Потому что сейчас даже западный обыватель насмотрелся как уничтожается на минных полях их техника и в разные стороны отлетают ноги бандеровцев. Поэтому ожидать какой нибудь диверсии или попытки прорыва на территорию РФ можно и нужно. Понятно, что даже удачная провокация ничего не изменит, но повод позубоскалить пару недель у всякой мерзости появится.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:26
    +6
    Командир сравнил свой небольшой отряд с «маленькой финской армией, которая сражалась в 1939-1940 годах

    С маленькой власовской армией и то не сравнить, а вот с айнзацкомадой, это будет точное определения.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:44
      +1
      carpenter hi, у армии нац. предателей судьба не завидная, потому про это они вспоминать и не хочут.
  11. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:26
    +1
    Как вот эта вся перхоть может быть умнейшей? Они просто сдохнут , и ни кто о них даже не вспомнит. Потому что перхоть.
  12. Napayz
    Napayz Сегодня, 17:32
    +1
    В следующем месяце мы проведем новую, третью операцию. Затем последует четвертая и пятая. У нас амбициозные планы...

    Не хвались, идучи на рать, а ещё лучше - штаны снимай, идучи cpaTb
  13. ASM
    ASM Сегодня, 17:39
    +3
    Так речь не об украинских наемниках, а о наемниках окраины. Тонкость, а смысл немного отличен. Т.е. эти твари из числа получивших российское гражданство фофлов и примкнувших к ним собираются создавать не просто диверсионные ячейки, которые и сейчас то и дело что-то подрывают по-мелочи, а целые группы. Ну тут дело Фсб выявлять у кого родственники в скакуасии и принимать их на контроль.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:52
      +2
      ASM hi, вы ОБЪЁМ работы представляете??? Сотни лет наш народ роднился, с 2014 гражданство получили тысячи если не десятки украинцев, а у них у всех родичи там и так что ФСБ такой фронт не потянет, не забывайте у них кроме Украины и другие направления есть, а для КАЧЕСТВЕННОЙ обработки нужна армия оперов и аналитиков.
      1. ASM
        ASM Сегодня, 17:57
        +1
        А разве я принял решение о поголовном приеме всех окраинных жителей в гражданство РФ? Так что за что боролись на то и напоролись. Только претензии не ко мне, а к Вовке питерскому.
  14. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 17:44
    +4
    Мы представляем лучшую, храбрейшую, умнейшую часть России
    - "скромно" заявил командир диверсионного подразделения

    Вы предатели России, а участь предателя всегда незавидна, ещё вспомнят об этом болтаясь на импровизированной висилице.
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:49
    +2
    Мы представляем лучшую, храбрейшую, умнейшую часть России

    - "скромно" заявил командир диверсионного подразделения, указав, что в его рядах служат сторонники правых и левых взглядов.
    Пятую колонну на склад бы занести, четырёх в полне достаточно yes
  16. VicVic
    VicVic Сегодня, 17:59
    +1
    Какое-то время тому назад появлялись сообщения о формировании у нас воинского соединения из граждан украины, в т.ч. и из числа военнослужащих. Интересно бы узнать, что ещё известно на эту тему.
  17. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:04
    0
    больше похоже на какую то инфо операцию, попытка посеять панику..
  18. dfg
    dfg Сегодня, 18:06
    0
    украинские наемники то работают а ваши ? Те ,в которых государство ярд ввалило, поехали на отдых в Беларусь а потом в Африку, обиделись видишь ли .
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:59
      0
      Вам цель их нахождения у Батьки известна? То что прошло по СМИ ещё ни есть истина. Может это длинная рука Москвы? Они уже показали как лихо могут передвигаться по дорогам. Варшава и Киев это уже оценили и приняли к сведению.
    2. VicVic
      VicVic Сегодня, 19:32
      0
      Коль пишите на русском языке, на российском сайте, а наших называете "ваши", то не мешало бы представляться, чей флаг представляете. Если вы с добрыми намерениями, то поднимите забрало ...
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:11
    0
    Эти кончатся, наберут других, кого попало... отребье, предатели, конец будет один, могилизация.
  20. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:28
    0
    Вот в это охотно верю. Даже ни секунды не сомневаюсь. hi
  21. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:52
    +4
    «У нас амбициозные планы»: украинские наемники пообещали новые рейды на территорию России

    Отчего, г-н Путин вас не устраивает такой опыт борьбы:
  22. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:14
    0
    Сообщите пожалуйста количество гостей, мы приготовим для вас мешки.
  23. Бек69
    Бек69 Сегодня, 19:16
    0
    Щассс восстановят отряды, заставы, мангруппы, ибо это было настоящее предательство-развалить ПВ и советскую систему охраны госграницы и будет "лучшим, храбрейшим, умнейшим людям россии" полный абзац.