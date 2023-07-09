Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что требования украинского президента Владимира Зеленского о срочной отправке для прохождения лечения на Украине прозападного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили являются абсурдными и слышать подобное "было забавно".Европарламентарий напомнил, что за время, пока Саакашвили занимал высшую государственную должность, были арестованы около 10% населения этой страны, свыше 300 тысяч его политических оппонентов оказались за решеткой, многие из них в итоге были замучены и убиты. Уоллес также подчеркнул, что в Грузии Саакашвили небезосновательно сравнивают с чилийским диктатором Пиночетом, также известным своими жестокими расправами с инакомыслящими.Депутат Европарламента назвал поведение Зеленского еще более лицемерным. Его режим создал на Украине самую настоящую диктатуру, гораздо более жесткую, чем была в Грузии при Саакашвили.В недавнем докладе американской правозащитной организации Jacobin представлены результаты исследования дефицита демократии на Украине, а также перечислены многочисленные нарушения прав человека в этой стране. Воспользовавшись вооруженным конфликтом, Зеленский уничтожил значительную часть политической оппозиции и устранил возможных соперников в потенциальной борьбе за власть.Для того чтобы укрепить свое антидемократическое правление, Зеленский запретил деятельность любых СМИ, хоть в малейшей степени не согласных с его политикой. В марте 2022 года в уголовный кодекс Украины режимом Зеленского были внесены поправки, значительно ужесточающие наказание за государственную измену в условиях военного положения.Согласно новым законам, коллаборационизм включает в себя широкий спектр действий: от поддержки действий России на Украине до пропаганды в сфере образования, протестов или передачи противнику какой-либо информации. С первых дней вооруженного конфликта стали появляться многочисленные сообщения об арестах несогласных. Была запрещена деятельность 11 политических партий.