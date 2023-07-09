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Депутат Европарламента: Режим Зеленского создал на Украине настоящую диктатуру

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Депутат Европарламента: Режим Зеленского создал на Украине настоящую диктатуру

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что требования украинского президента Владимира Зеленского о срочной отправке для прохождения лечения на Украине прозападного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили являются абсурдными и слышать подобное "было забавно".


Европарламентарий напомнил, что за время, пока Саакашвили занимал высшую государственную должность, были арестованы около 10% населения этой страны, свыше 300 тысяч его политических оппонентов оказались за решеткой, многие из них в итоге были замучены и убиты. Уоллес также подчеркнул, что в Грузии Саакашвили небезосновательно сравнивают с чилийским диктатором Пиночетом, также известным своими жестокими расправами с инакомыслящими.

Депутат Европарламента назвал поведение Зеленского еще более лицемерным. Его режим создал на Украине самую настоящую диктатуру, гораздо более жесткую, чем была в Грузии при Саакашвили.

В недавнем докладе американской правозащитной организации Jacobin представлены результаты исследования дефицита демократии на Украине, а также перечислены многочисленные нарушения прав человека в этой стране. Воспользовавшись вооруженным конфликтом, Зеленский уничтожил значительную часть политической оппозиции и устранил возможных соперников в потенциальной борьбе за власть.

Для того чтобы укрепить свое антидемократическое правление, Зеленский запретил деятельность любых СМИ, хоть в малейшей степени не согласных с его политикой. В марте 2022 года в уголовный кодекс Украины режимом Зеленского были внесены поправки, значительно ужесточающие наказание за государственную измену в условиях военного положения.

Согласно новым законам, коллаборационизм включает в себя широкий спектр действий: от поддержки действий России на Украине до пропаганды в сфере образования, протестов или передачи противнику какой-либо информации. С первых дней вооруженного конфликта стали появляться многочисленные сообщения об арестах несогласных. Была запрещена деятельность 11 политических партий.
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25 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:35
    +2
    Какие слова от депутата Европарламента.Режим Саддама ,ой ну то есть Зеленского.Диктатура.Ещё немного и Запад пойдёт свергать Зеленского как Саддама Хусейна.К чему бы это?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:40
      0
      Нет.Точнее "Да.Это- сволочь.Но это "наша"сволочь"..Не помню к какому диктатору эти относились слова американца..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:45
        0
        Там запутанная история по поводу этой фразы.
        https://www.kommersant.ru/doc/4880287
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 18:17
          -1
          Это не диктатура это нацизи и уничтожение населения. Опять европа лукавит.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 18:54
            0
            И тогда возникает вопрос ----- от кого гейропейцы и штаты хотели защищать
            молодую украинскую демократию

            Причём здесь Россия? recourse Если все нарушения демократии делает Зелебоб request и его прислужники
  2. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 17:37
    +2
    Сколько сколько там у сабакашвили было в тюрьму оппонентов отправлено? Учитывая население Грузии, он нашего нормального грузина эдак на порядок переплюнул. Или на два?
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:39
    +2
    один депутат один конгрессмен и тп и тд ))))) не че они не изменят машина заточена по плану ! а эти статьи хз зачем публикуют что бы самих себя утешать смотрите там есть здравые люди тока когда эти люди приходят к власти они по другому начинают говорить и делать )))))
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:39
    +2
    Странно, что при таком дефиците "демократии" там нет нато? А нефти нет, а трафка только у одного человека
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:39
    -2
    Сравнений для Зеленского можно провести много: от Суллы, до Муссолини и Гитлера.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:47
      0
      Не знаю насчет Суллы...Но дуче и фюрера он переплюнул..При всех гадостях,что творили эти т в а р и есть плюс для итальянцев и немцев в определенный момент.Они навели жесткую дисциплину и подняли экономику.Этот же может только все рушить ,и устраивать в государстве беспредел.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 17:59
        -1
        Ай-я-яй. Это же мы его взрастили. КВН его взрастил. Педор конченый и наркоша. Не, не так? А как?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:52
          0
          А кто это "мы"...?Вы,да я,да мы с Вами?Да нет..Тут даже не Масляков виноват..А СИСТЕМА..
    2. Бубубу
      Бубубу Сегодня, 19:27
      0
      Много чести для персонажа кукольного театра
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:41
    0
    Как только русофобы любого толка приходят к власти они немедленно начинают подавлять любое инакомыслие и преследовать всех кто симпатизирует России и русским.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:45
    0
    Сами же эту " демократию" насаждали, взращали и лелеят... что посеяли, то и пожните...
  8. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 17:48
    0
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Сравнений для Зеленского можно провести много: от Суллы, до Муссолини и Гитлера.

    Великий Сулла, СПАСИТЕЛЬ Рима - тута явно лишний!stop
    Зеля, скорее походит на - Гапона. Даже тупой рожей и опасной национальностью!am
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 19:09
      0
      Не соизволите уточнить какой такой опасной национальности был Г.А.Гапон? Очень интересно послушать вашу версию.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:51
    +4
    Побухтели правозащитники и всё... тем более, бухте и не все, не из топовых.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:57
      +1
      Почему так получается ---- как в стране
      молодая демократия
      , то во главе страны её нарушает наркоман или пьяница
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 18:08
    +1
    Jacobin представлены результаты исследования дефицита демократии на Украине

    Странно... На Украине нефть нашли? what
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:17
    -1
    Как говорится: "сделай Боже соседу вдвое больше, чем мне" - - и Бог дал hohlam дури вдвое..Даже без учета их курева....
    Можно испытать интеллектуальное удовлетворение.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:32
    -1
    Депутат Европарламента: Режим Зеленского создал на Украине настоящую диктатуру

    Так удавите этого мерзавца!!!
    Сами породили - сами и удавите!!!
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:47
    0
    И на чьи деньги эта контора работает в штатах, с их практикой задвигать инакомыслящих не по установкам обкома мы прекрасно знакомы. В каких основных сми эта контора может без цензуры публиковать свои отчеты, если онли интернет и самиздат листки то вот прям моща во влиянии на умы американцев. Впрочем последним кроме бейсбола и ближайшего молла один фиг ничего не интересно.
  14. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 19:10
    0
    Депутат из Ирландии от партии Independents 4 Change Мик Уоллес

    Дяденька - "левак" , "социалист", еврошаромыжники, играющие в демократию, вынуждены таких терпеть и иногда даже давать им микрофон, но таких мало. Дали высказаться, и сделали по-своему
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:38
    0
    Перестаньте называть это "режимом Зеленского". Зеля - наемный клоун, а не глава режима.