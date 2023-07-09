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В Киеве приняли решение о названии серии корветов типа Ada турецкой постройки в честь украинских гетманов

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В Киеве приняли решение о названии серии корветов типа Ada турецкой постройки в честь украинских гетманов

Все корветы проекта Ada, которые в будущем планируется принять в состав ВМС Украины, назовут в честь украинских гетманов. Такое решение было принято в командовании украинского флота.


Украинский флот ожидает получить в будущем серию "гетманских" корветов, построенных на верфях Турции. Сколько всего кораблей планируют закупить киевский режим не сообщается, на сегодняшний день заказано всего два корвета этого типа - "гетман Иван Мазепа", уже спущенный на воду, а также второй, для которого только нарезали металл. Его планируют назвать в честь гетмана Павла Скоропадского. Решение об этом должен озвучить сам Зеленский, как верховный главнокомандующий.

По остальным "гетманам" решения планируется принимать по мере заказа и строительства кораблей, для увековечивания памяти и с учетом "исторических традиций" Украины. Но пока даже слухов о продолжении серии не ходит. Тут неизвестно, где достраивать и оснащать первый корвет, также не решены все вопросы по второму, сведений по его закладке нет, но, с другой стороны, в Киеве планируют на годы вперед. Осталось только Россию победить, заставить ее выплатить репарации и на эти деньги построить "великий флот", тем более, что начало ему уже положено.

Как недавно сообщали украинские СМИ, ВМС Украины официально получили в свой состав два бывших британских тральщика, которые до сих пор болтаются у берегов Великобритании. К ним в следующем году должен присоединиться новый корвет "гетман Иван Мазепа", который находится в Турции в ожидании достройки и оснащения на судостроительных заводах Украины. Главком ВМСУ Неижпапа пообещал принять корвет в состав украинского флота в следующем году. Вот уже и три корабля, а там, глядишь, и второй корвет достроят. Кстати, недостроенный и не введенный в состав флота "Мазепа" уже называется флагманом ВМСУ. Ну, не катера же назначать.
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33 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:20
    +4
    В Киеве приняли решение о названии серии корветов типа Ada турецкой постройки в честь украинских гетманов


    Гетман Зеленский там есть?Или например гетман Неижпапа?

    серии корветов типа Ada


    Название серии корветов назло не придумаешь.Типо корветы из Ада? laughing Или только туда собираются попасть?
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 17:25
      +2
      Автор затронул тему БУДУЩЕГО морского флота. Пока, можно прогнозировать по начальным действиям морских БЕЗэкипажных кораблей и лодок. Пусть, на сегодня - часто и не очень успешным, но их потенциал и перспективы, в будущем - почти НЕОГРАНИЧЕННЫ. Во-первых, направление ударных морских средств в надводном исполнении - куда менее перспективно, гораздо эффективнее в ПОДВОДНОМ исполнении(менее зависимо от погоды и обнаружения, более удобен подводный мониторинг и т.д.). Как пример: уже имеем ядерное стратегическое БЕЗэкипажное средство, НЕОГРАНИЧЕННОГО радиуса действия "Посейдон". Далее - уже напрашивается и ТАКТИЧЕСКИЕ средства типа "Посейдон", а далее - по нисходящей: ударные средства более малого калибра и возможностями их применения по кораблям и прочим целям. Вот и целый букет безэкипажных подводных ударных средств, что явно будет более эффективно, нежели надводные средства.

      Часто, в РФ начинают первопроходческие проектирования и изготовления перспективных вооружений, но беда в том, что доведения до СЕРИЙНЫХ изготовлений и применения - обычно затягиваются на ДЕСЯТИЛЕТИЯ, и в итоге - плетёмся в хвосте по новым вооружениям. Причина такой болезни - в коррумпированности и безответственности высших чиновников МО и ВПК, что несменяемы десятилетиями. А при таких условиях, главная задача по
      перевооружению - отходит на второй план, когда главенствуют личностные интересы.crying
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:26
        +1
        По слухам Украина даже ведёт переговоры о покупке подлодок.
        1. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 17:33
          +1
          Ну это глупость. Их же надо еще обслуживать. Купить-то легко... хотите разорить страну - подарите ей авианосец.
        2. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 17:39
          +2
          По слухам Украина даже ведёт переговоры о покупке подлодок.

          Не о покупке, а о передаче. Даром. На халяву.
        3. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 18:04
          +1
          Была своя судостроительная отрасль- профукали ( я еще мягко) Строят- в Турции. Был флот- профукали. Были гетманы- продали всех и вся. Таков уж менталитет, украинский. Пребполагаю,что Турция для себя эти корабли и строит. Флот Украины - под большим вопросом..
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 18:50
            0
            Говорят у них ракеты были, их продали в Иран и КНДР, из-за чего Кучме пришлось в Ирак лезть. Теперь у Ирана и КНДР есть баллистические и крылатые ракеты, а у Украины они отсутствуют. Не, временами они появляются, но больше чтобы сделать бум
        4. isv000
          isv000 Сегодня, 18:19
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          По слухам Украина даже ведёт переговоры о покупке подлодок.

          По слухам Украину долго уговаривали забрать свой човен "Запорiжжя" - отказались...
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:12
        0
        Цитата: Сулла__Славный
        Автор затронул тему БУДУЩЕГО морского флота. Пока, можно прогнозировать по начальным действиям морских БЕЗэкипажных кораблей и лодок. Пусть, на сегодня - часто и не очень успешным, но их потенциал и перспективы, в будущем - почти НЕОГРАНИЧЕННЫ. Во-первых, направление ударных морских средств в надводном исполнении - куда менее перспективно, гораздо эффективнее в ПОДВОДНОМ исполнении(менее зависимо от погоды и обнаружения, более удобен подводный мониторинг и т.д.). Как пример: уже имеем ядерное стратегическое БЕЗэкипажное средство, НЕОГРАНИЧЕННОГО радиуса действия "Посейдон". Далее - уже напрашивается и ТАКТИЧЕСКИЕ средства типа "Посейдон", а далее - по нисходящей: ударные средства более малого калибра и возможностями их применения по кораблям и прочим целям. Вот и целый букет безэкипажных подводных ударных средств, что явно будет более эффективно, нежели надводные средства.

        Часто, в РФ начинают первопроходческие проектирования и изготовления перспективных вооружений, но беда в том, что доведения до СЕРИЙНЫХ изготовлений и применения - обычно затягиваются на ДЕСЯТИЛЕТИЯ, и в итоге - плетёмся в хвосте по новым вооружениям. Причина такой болезни - в коррумпированности и безответственности высших чиновников МО и ВПК, что несменяемы десятилетиями. А при таких условиях, главная задача по
        перевооружению - отходит на второй план, когда главенствуют личностные интересы.crying

        Этого только слепые не видят.
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 17:27
      +2
      корветы из Ада?
      .из зАда

      Они же своим ходом будут переправляться в порт приписки, могут же внезапно затонуть?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:29
        0
        Конечно могут.Особенно если зад у них толстый,не годится для морских походов.
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:15
        +2
        Цитата: Napayz
        корветы из Ада?
        .из зАда

        Они же своим ходом будут переправляться в порт приписки, могут же внезапно затонуть?

        А почему внезапно? Если у нас война, мы имеем полное право их потопить во время перехода в украинский порт базирования.
        Они же крейсер "Москва" утопили, а нам что нельзя?
        1. сергей32
          сергей32 Сегодня, 18:35
          0
          Вот и я удивляюсь, почему два бывших британских тральщика до сих пор ещё болтаются возле Англии, если включены в состав ВМСУ? Почему до сих пор не потоплены нашим ВМФ?
        2. 30 вис
          30 вис Сегодня, 18:46
          0
          Цитата: Ulan.1812
          мы имеем полное право их потопить во время перехода в украинский порт базирования.
          Они же крейсер "Москва" утопили, а нам что нельзя?

          Имеем то мы имеем ... Много чего имеем .. Но пока нас имеют все кому не лень . К сожалению ... В итоге получается какое то болото ... тягучее , и не понятное .. Нет пока ни каких радостных вестей с фронта военного и политического . Нужен прорыв . И не какой то там удар ракетой по свинарнику с грицей та зосей , а реальный жёсткий удар по кумполу укрожидовладе . Русскому народу необходима надежда на нашу Победу ! Не читание по бумажке заикатого и косноязычего МО . вообще его не показывайте русскому народу . Не злите людей ... И не рассказов ВВ о истории Российского государства .... А реальных боевых Побед .
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:38
      -2
      в честь украинских гетманов
      Так что мелочиться, ходить вокруг до около...
      Нужно назвать "Гетьман Володимир Зеленский". Актуально, массово, современно!
      И за ним поставить в строй катер-буксир "Джозеф Байден", желательно присланный из отстойника ВМС США! hi
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:57
        0


        На фото явный претендент на название "Джозеф Байден".Так же "упал". Одной ногой на поверхности,другой под водой.Ну там вся электроника вышла из строя ,намокла,то есть так же нифига не соображает.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:25
    +1
    В Киеве приняли решение о названии серии корветов типа Ada турецкой постройки в честь украинских гетманов
    recourse Это самое главное. fool
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:29
    +4
    Как корабль вы назовете
    Так корабль и поплывет

    Первый "Гетман" уже "приплыл"

    Ждем когда остальные составят ему компанию. negative
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:40
      0
      Ещё не приплыл.Притаился судя по фото.Дожидается кораблей из серии Ada, чтобы одной компанией вместе убыть до Бандеры.
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 17:33
    +1
    Ну вот, по зерновым коридорам и перегонят, не зря Эрдоган пузыри пускает по поводу
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:33
    0
    шас турки друзья укррр турки ведать че то увидели в украине какой то интерес для себя Эрдоган посчитал, что сейчас ему так выгоднее и обязательства перед Россией, лично для него, менее значимы !
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:35
    +1
    Осталось только провести это корвет на Украину, с учётом того, что как только он выйдет за пределы 12 мильной зоны он становится мишенью для наших ПКР или торпед.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:43
    0
    Все корветы проекта Ada, которые в будущем планируется принять в состав ВМС Украины, назовут в честь украинских гетманов. Такое решение было принято в командовании украинского флота.
    Странно что не Rada. А так ничего, украинские корабли проекта Ada сразу понятно чьё барахло плавает. Турки всегда рады стараться лишь бы денежку платили... wassat am fellow
  8. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 17:45
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Конечно могут.Особенно если зад у них толстый,не годится для морских походов.
    Большому кораблю - большая торпеда wink
  9. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:54
    +3
    Самое смешное, когда я выражал свою озабоченность "Айлендами" и прочей байдой- народ люто надсмехался.
    Тапереча пойдут в ход корвэты!
    А это извините на минуточку ни разу не мотолодки "Крым "5!
    Тут уже не до смеха однако.
    Про крейсер "Москва " надо напомнить? Кому-либо ... feel
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:55
    -2
    В Киеве приняли решение о названии серии корветов типа Ada турецкой постройки в честь украинских гетманов
    . Назвать в честь неудачников и предателей...
    Ну и что ждёт такие суда...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 18:26
      -2
      Цитата: rocket757
      Назвать в честь неудачников и предателей...Ну и что ждёт такие суда...

      Ждёт их судьба первого "гетмана" - "Сайгака Дачного" - пузыри пускать...
  11. Victor777
    Victor777 Сегодня, 18:04
    0
    Головной уже вооружили и перегнали?)
  12. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 18:07
    +1
    Продажные гетьманы как символ потаскухи украины. Про Мазепу все знают.
    А вы в курсе, что Б.Хмельницкий на заре своей карьеры 20 лет отслужил под присягой польскому королю, убивая русских и татар. Потом предав присягу, служил крымскому хану 5 лет, убивая поляков и русских, и только потом примкнул к Московскому царству, стал убивать поляков и татар. Заключил от имени войска казацкого Переяславский договор.
    После его смерти не прошло 5 месяцев как его преемник и соратник гетьман Выговский предал Московского царя, разорвал договор и переметнулся с войском к полякам. Это не выдумки - это история.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 18:32
      -1
      Цитата: Владимирский
      После его смерти не прошло 5 месяцев как его преемник и соратник гетьман Выговский предал Московского царя, разорвал договор и переметнулся с войском к полякам. Это не выдумки - это история.

      Это - не выдумки, это - вся суть шумеров, личина, так сказать. Испокон веков на окраину сбегали холопы и выжиги, разбойники и грабители - создатели "генофонда нации". Посмотрите на янки, нынешних к аклов - схожесть очевидна, только вторые подлее своим предательством...
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:16
    +1
    Все эти гетманы плохо закончили.
    Как так-как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
  14. Andobor
    Andobor Сегодня, 18:53
    -1
    Какие корветы? Пиар для идиотов, там наши последнюю украинскую лоханку утопили.
  15. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:09
    0
    Надо назвать "Титаник №1" "Титаник№2" и тд. А вообще то они оптимисты, это же где укронацисты собираются флот размещать ? По слухам он осенью уже лишаться выхода в море.