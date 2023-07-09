В Киеве приняли решение о названии серии корветов типа Ada турецкой постройки в честь украинских гетманов

Все корветы проекта Ada, которые в будущем планируется принять в состав ВМС Украины, назовут в честь украинских гетманов. Такое решение было принято в командовании украинского флота.
Украинский флот ожидает получить в будущем серию "гетманских" корветов, построенных на верфях Турции. Сколько всего кораблей планируют закупить киевский режим не сообщается, на сегодняшний день заказано всего два корвета этого типа - "гетман Иван Мазепа", уже спущенный на воду, а также второй, для которого только нарезали металл. Его планируют назвать в честь гетмана Павла Скоропадского. Решение об этом должен озвучить сам Зеленский, как верховный главнокомандующий.
По остальным "гетманам" решения планируется принимать по мере заказа и строительства кораблей, для увековечивания памяти и с учетом "исторических традиций" Украины. Но пока даже слухов о продолжении серии не ходит. Тут неизвестно, где достраивать и оснащать первый корвет, также не решены все вопросы по второму, сведений по его закладке нет, но, с другой стороны, в Киеве планируют на годы вперед. Осталось только Россию победить, заставить ее выплатить репарации и на эти деньги построить "великий флот", тем более, что начало ему уже положено.
Как недавно сообщали украинские СМИ, ВМС Украины официально получили в свой состав два бывших британских тральщика, которые до сих пор болтаются у берегов Великобритании. К ним в следующем году должен присоединиться новый корвет "гетман Иван Мазепа", который находится в Турции в ожидании достройки и оснащения на судостроительных заводах Украины. Главком ВМСУ Неижпапа пообещал принять корвет в состав украинского флота в следующем году. Вот уже и три корабля, а там, глядишь, и второй корвет достроят. Кстати, недостроенный и не введенный в состав флота "Мазепа" уже называется флагманом ВМСУ. Ну, не катера же назначать.