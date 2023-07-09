Военное обозрение
Войти Регистрация

«Миллиарды фунтов налогоплательщиков ушли в карманы акционеров»: британские аналитики назвали причину фиаско военных разработок

13
«Миллиарды фунтов налогоплательщиков ушли в карманы акционеров»: британские аналитики назвали причину фиаско военных разработок

В Британии установилась тесная спайка между чиновниками и разработчиками оружия, благодаря которой средства налогоплательщиков, выделяемые на оборонные проекты, идут на обогащение корпоративного капитала, а не на финансирование работ.


Правительство Британии тратит миллиарды фунтов средств налогоплательщиков на корпоративное благосостояние производителей оружия, которое выкачивается в карманы акционеров

- говорится в отчете аналитического центра Common Wealth, который приводится в издании The Guardian.

Как утверждается, государственные субсидии иногда покрывали более 90% бюджетов частных оборонных фирм, выделенных на исследования и разработки, что позволяло ведущим компаниям ВПК направлять миллиарды фунтов стерлингов на доходы своих акционеров.

Но, несмотря на поддержку государства, которой не обладает ни один другой сектор [экономики], производители оружия не смогли выполнить порученную им работу

- отмечают авторы доклада.

Common Wealth обратила внимание на новые бронемашины Ajax. За последнее десятилетие в проект было вложено по меньшей мере £3,2 млрд государственных средств, но фирма, нанятая Минобороны для разработки техники, американская General Dynamics, столкнулась с неудачами.



Срок ввода Ajax в полную боевую готовность перенесен на 2029 год с первоначальной даты, запланированной на 2017 год, «после того как прототипы трясло так сильно, что они не могли стрелять во время движения, это приводило к повреждению слуха у военнослужащих, которые их тестировали, и вызывало тошноту у другого персонала». Несмотря на это, General Dynamics выплатила акционерам £20 млрд с момента заключения контракта в 2014 году.

В отчете говорится, что НИОКР BAE Systems оплачивается всего на 14,35% из собственных средств, несмотря на доход в £21,25 млрд в 2022 году. QinetiQ, другой крупный частный британский производитель оружия с годовым оборотом в £1,58 млрд, оплачивает всего 4,5% своих затрат на исследования и разработки.

Между тем, инвесторы двух данных фирм за это время получили огромную прибыль. QinetiQ выплатила акционерам £43 млн в 2022-2023 годах, при этом дивиденды на акцию были вдвое больше, чем 10 лет назад. Тем временем BAE выплатила дивиденды в размере почти £1 млрд в 2022 году.

Исследователи Common Wealth обнаружили, что трем крупным инвестиционным фирмам (BlackRock, Vanguard и State Street) принадлежало в среднем 16% акций, выпущенных сектором вооружений.

Это означает, что производство оружия фактически является системой корпоративного благосостояния. Затраты обобществлены, но прибыль приватизирована

- считают аналитики, называя причину фиаско военных разработок.

Примечательно, что на фоне данного расследования лейбористы потребовали принять закон против лоббирования. В настоящее время министры могут переходить с правительственных постов на прибыльные лоббистские должности в частном бизнесе, связанные с их прежними министерскими обязанностями

Лейбористы намерены добиваться введения запрета на переходы такого рода, по крайней мере, на 5 лет после увольнения с госслужбы. Иначе к бывшим чиновникам будут применяться штрафы, урезание пенсий и другие финансовые санкции. Отвечать за контроль должна комиссия по неподкупности, которую планируется учредить.

Лейбористы признают, что система стандартов нарушена, и у нас есть план по очистке политики

- заявил один из представителей партии.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:49
    +2
    В Британии установилась тесная спайка между чиновниками и разработчиками оружия, благодаря которой средства налогоплательщиков, выделяемые на оборонные проекты, идут на обогащение корпоративного капитала, а не на финансирование работ.


    Бабло побеждает зло.Так и дальше держать.
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 18:40
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      В Британии установилась тесная спайка между чиновниками и разработчиками оружия, благодаря которой средства налогоплательщиков, выделяемые на оборонные проекты, идут на обогащение корпоративного капитала, а не на финансирование работ.


      Бабло побеждает зло.Так и дальше держать.

      Какое счастье, что у нас всё по другому...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:52
    +7
    «Миллиарды фунтов налогоплательщиков ушли в карманы акционеров»: британские аналитики назвали причину фиаско военных разработок
    . Ха, ха, везде одинаково....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:22
      +2
      Цитата: rocket757
      Ха, ха, везде одинаково...

      Почему и бежали от социализма к капитализму.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:55
    +8
    Пока что, только Иосиф Виссарионович Сталин совместно с Лаврентием Павловичем Берия смогли разработать эффективную систему борьбы с коррупцией и внедрить Шараги.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:26
      +2
      Ну ещё и Сингапур этим знаменит. Но в любом случае рецепты похожие: государство, работающее в интересах народа + жёсткое и неотвратимое наказание.

      Но, думаю, всё же в капиталистическом строе победить коррупцию невозможно - в нём единственным мерилом успеха являются бабки.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:01
    +3
    Так понимаю.... это методичка, как и где... wassat
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:07
    +3
    Умиляет эта фраза. smile
    Затраты обобществлены, но прибыль приватизирована

    Вкалывает рабочая сила, а результаты труда присваивают паразиты сосущие кровь из нее.Про наших банкиров можно тоже самое сказать.
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:11
    +4
    А,у нас типо не фиаско!
    Наваяли никому не нужное. Нужного- при наличии отсутствия.
    Почему- то стыдно мне. А, не господам офицерам...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:14
    +2
    А прикупить ранее акции фирм от ВПК на минималке не вариант?Один из секретов безбедной жизни некоторых англицких пенсионеров.Их не волнует ,количество продукции - их волнуют только количество дивидендов,к чёрту патриотизм и вообще что это такое.Заработал пенсию в Англии и слинял с этого туманного Альбиона куда подальше ,где жизнь дешевле.
  8. tabex
    tabex Сегодня, 18:28
    +2
    Думаю, и у нас так же. У них хоть данные не засекречены...
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 18:45
      0
      Цитата: tabex
      Думаю, и у нас так же. У них хоть данные не засекречены...

      В ЕС были контракты на закупку вакцины от Ковид на сумму 75 (семьдесят пять) миллиардов Евро.
      Как только посыпались глупые вопросы по сумме и намеки на коррупционные схемы, контракты эти ЗАСЕКРЕТИЛИ...
  9. Попандос
    Попандос Сегодня, 19:13
    0
    Но, несмотря на поддержку государства, которой не обладает ни один другой сектор [экономики], производители оружия не смогли выполнить порученную им работу

    Хммм, что же мне это напоминает?
    Наверное кучу неимеющиханалогов, но в единственном экземпляре, сук... бл... am