«Миллиарды фунтов налогоплательщиков ушли в карманы акционеров»: британские аналитики назвали причину фиаско военных разработок

Правительство Британии тратит миллиарды фунтов средств налогоплательщиков на корпоративное благосостояние производителей оружия, которое выкачивается в карманы акционеров

Но, несмотря на поддержку государства, которой не обладает ни один другой сектор [экономики], производители оружия не смогли выполнить порученную им работу

Это означает, что производство оружия фактически является системой корпоративного благосостояния. Затраты обобществлены, но прибыль приватизирована

Лейбористы признают, что система стандартов нарушена, и у нас есть план по очистке политики