Американская пресса: США и Германия смягчили свои позиции в преддверии саммита НАТО

Позиции американских и немецких властей по вопросам, касающимся украинского кризиса, "несколько смягчились" накануне грядущего саммита НАТО.Как сообщает американское издание Politico, на этом фоне удалось добиться некоторых уступок странам Восточной Европы. Исходя из этого, ожидается, что на саммите союзники НАТО могут в своих заявлениях "превзойти туманное обещание альянса, данное в 2008 году, о том, что Украина в какой-то момент станет его членом".Издание также ссылается на слова неназванного высокопоставленного центральноевропейского дипломата, заявившего, что, несмотря на вышеперечисленные факторы, существует группа скептиков, которые хотят, чтобы в отношении заявки Киева на членство в альянсе были применены некие условия. Это обусловлено тем, что даже у некоторых публично поддерживающих Украину правительств имеются "невысказанные сомнения". Они разделяют опасения американских властей, что предоставленное Киеву приглашение присоединиться к НАТО может подтолкнуть российское руководство к применению более крайних мер.Кроме того, на Западе отсутствует какая-либо определенность касательно предполагаемых итогов вооруженного конфликта. Собеседники издания сомневаются, согласится ли Украина заключить перемирие в случае, если Россия оставит за собой Крым.Западные политики считают запутанным вопрос о гипотетическом членстве Украины в альянсе в условиях неопределенности линии фронта. При этом, западные союзники Украины не желают давать России сигнал о том, что "ничего не произойдет в случае, если война будет продолжаться".