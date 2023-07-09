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Американская пресса: США и Германия смягчили свои позиции в преддверии саммита НАТО

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Американская пресса: США и Германия смягчили свои позиции в преддверии саммита НАТО

Позиции американских и немецких властей по вопросам, касающимся украинского кризиса, "несколько смягчились" накануне грядущего саммита НАТО.


Как сообщает американское издание Politico, на этом фоне удалось добиться некоторых уступок странам Восточной Европы. Исходя из этого, ожидается, что на саммите союзники НАТО могут в своих заявлениях "превзойти туманное обещание альянса, данное в 2008 году, о том, что Украина в какой-то момент станет его членом".

Издание также ссылается на слова неназванного высокопоставленного центральноевропейского дипломата, заявившего, что, несмотря на вышеперечисленные факторы, существует группа скептиков, которые хотят, чтобы в отношении заявки Киева на членство в альянсе были применены некие условия. Это обусловлено тем, что даже у некоторых публично поддерживающих Украину правительств имеются "невысказанные сомнения". Они разделяют опасения американских властей, что предоставленное Киеву приглашение присоединиться к НАТО может подтолкнуть российское руководство к применению более крайних мер. 

Кроме того, на Западе отсутствует какая-либо определенность касательно предполагаемых итогов вооруженного конфликта. Собеседники издания сомневаются, согласится ли Украина заключить перемирие в случае, если Россия оставит за собой Крым.

Западные политики считают запутанным вопрос о гипотетическом членстве Украины в альянсе в условиях неопределенности линии фронта. При этом, западные союзники Украины не желают давать России сигнал о том, что "ничего не произойдет в случае, если война будет продолжаться".
Использованы фотографии:
Pixabay
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13 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:10
    0
    Ну хочет быть "членом" украина, на каждый болт есть хитрая гайка. Им сказали что до последнего украинца... неправильный перевод... до последного члена и укронацика. А они вперед все скачут. Барбекю в леопердах и бредли видимо головы не остудило. Может в морг? Не....Доктор зеля и байден и демократы сказали... только в крематорий. Ну у нас есть и стационарные и мобильные крематории кассетные. Например в 68545 дивизии, где я служил
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 19:31
      0
      согласится ли Украина заключить перемирие в случае, если Россия оставит за собой Крым.

      Больные на всю голову - сомневаться в том, что Россия оставит за собой Крым(!!!!) может только серьезно прихваченный….

      Эта самонадеянность «а мы так хотим» просто концентрированный 100% сюр и кафкианство…
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:11
    +2
    Уж не знаю, что там "Politico" написало, и когда, а вот "Berliner Zeitung", 16 часов назад, следующее:
    " Согласно сообщению British Telegraph, Германия будет выступать там за отсрочку вступления Украины в НАТО: «Встревоженная Германия готовится заблокировать вступление Украины в НАТО», — говорится в заголовке сообщения, в котором цитируется анонимный источник из кругов НАТО".
    А " Frankfurter Rundschau", 6 часов назад, коротко:
    "Как сообщает редакция Network Germany, страны Балтии и Польша в настоящее время поддерживают членство. Германия и США пока этого не сделали. Для вступления потребуется единогласие среди стран НАТО".
    Перевод, мой. Отвечаю!
    Так что, обломится, небратьям...
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:11
    +5
    Сигналы всё посылают, месседжи и послания... Скучно как-то и без фантазии.

    Бахнули бы с 10 на 11 наши на Новой Земле какой-нибудь старенький зарядик в несколько килотонн на фоне картонных Эйфелевой башни, биг-бена, Капитолия и Рейхстага... Вот это был бы сигнал так сигнал, доходчивое послание, демонстрация, так сказать, движений загадочной русской души...
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:16
      -3
      я очень надеюсь что у РФ есть ядерное оружие и в рабочем состоянии и как заявлено много ! иначе плохо будет без ядерного оружия !
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 19:19
        +1
        Если бы его не было, уже давно бы на территории страны были оккупационные войска. А так даже при мятеже Вагнер все побежали названивать наперегонки в Москву.

        Но я с вами согласен, продемонстрировать стоит в обязательном порядке. Концепт демонстрации можно взять мой, авторских отчислений не требую.
        1. Fachmann
          Fachmann Сегодня, 19:29
          0
          А что, идея отличная! Очень креативно.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:12
    +2
    превзойти туманное обещание альянса, данное в 2008 году, о том, что Украина в какой-то момент станет его членом

    турки уже сделали выбор в строну укров даже сказали что не против укров видеть в нато и такой подарок сделали зеле азовам ! что то намечается интересно что ???
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:17
    -1
    Они ищут выход из конфликта где все стороны недоговороспособны: Зеленский законадательно запретил себе переговоры с Путиным, Запад заявляет, что переговоры возможны только на условиях Украины. А Россия законодательно оформила вхождение ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав РФ и теперь, в соответствии с Конституцией переговоры об их статусе невозможны. Далее: НАТО постоянно повышает ставки, пичкая ВСУ новыми видами оружия, которые рано или поздно нанесут болезненый урон гражданскому населению РФ. Тогда Россия должна будет ответить. И как? В мое время, 40 лет тому назад, ЯО уже было бы применено.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 19:25
    0
    По ходу дела, споры и разговоры о "принятии или непринятии" украины в НАТО будут продолжаться до тех пор, пока в ходе противостояния между Россией и Западом, сама по себе украина, как предмет споров, не будет обнулена от слова напрочь. winked
  7. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:39
    0
    Можно подумать, у нас есть понимание- чем эту байду заканчивать.
    Уж извините за мой французский. Уже сами управители прозрачно намекают- мы, не в курсе, чем эту кухню закончить... Сами в шоке..
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:40
    +1
    Ясно одно- готовиться надо к худшему....
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 19:43
    0
    ВСУ атаковала нашу Смоленскую АЭС английскими ракетами... am request
    Это вообще ни в какие ворота не лезет...какое еще вступление в НАТО.
    Украины не должно существовать как государства.