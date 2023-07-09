ВСУ ударили двумя ракетами по Брянской области

Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы

После перехвата украинских ракет в Ростовской области и в Крыму в районе Керчи, российская ПВО сработала еще и в Брянской области, сбив сразу две ракеты, запущенные Киевом. Об этом сообщают власти региона.Согласно озвученной на данный момент информации, российские силы ПВО перехватили две ракеты, запущенные со стороны Украины. В результате работы зенитных комплексов, одна из сбитых ракет упала на территорию пилорамы поселка городского типа Бытошь в Дятьковском районе Брянской области, полностью ее разрушив. Вторая ракета, по-видимому, взорвалась в воздухе, потому что про нее никаких упоминаний нет. На земле пострадавших нет, из разрушенного только пилорама.- написал в своем ТГ-канале глава региона Александр Богомаз.Это уже третий случай за сегодня, когда сообщается о перехвате запущенных со стороны Украины ракет. Сначала российская ПВО сбила украинскую ракету в районе Керчи. Как заявляют власти полуострова, ВСУ явно метили по Крымскому мосту, но у них не получилось. Затем власти Ростовской области сообщили о перехвате еще одной ракеты в районе города Донецк в области. Изначально говорилось, что это ракета, но по мнению экспертов, это мог быть советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переделанный ВСУ в дрон-камикадзе. И вот теперь Брянская область.Сейчас на вооружении ВСУ стоят только британские крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования, для запуска которых приходится поднимать в воздух фронтовые бомбардировщики Су-24. В случае, если США все же передадут Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS наземного базирования, ситуация ухудшится, причем значительно.