Военное обозрение
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ВСУ ударили двумя ракетами по Брянской области

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ВСУ ударили двумя ракетами по Брянской области

После перехвата украинских ракет в Ростовской области и в Крыму в районе Керчи, российская ПВО сработала еще и в Брянской области, сбив сразу две ракеты, запущенные Киевом. Об этом сообщают власти региона.


Согласно озвученной на данный момент информации, российские силы ПВО перехватили две ракеты, запущенные со стороны Украины. В результате работы зенитных комплексов, одна из сбитых ракет упала на территорию пилорамы поселка городского типа Бытошь в Дятьковском районе Брянской области, полностью ее разрушив. Вторая ракета, по-видимому, взорвалась в воздухе, потому что про нее никаких упоминаний нет. На земле пострадавших нет, из разрушенного только пилорама.

Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы

- написал в своем ТГ-канале глава региона Александр Богомаз.

Это уже третий случай за сегодня, когда сообщается о перехвате запущенных со стороны Украины ракет. Сначала российская ПВО сбила украинскую ракету в районе Керчи. Как заявляют власти полуострова, ВСУ явно метили по Крымскому мосту, но у них не получилось. Затем власти Ростовской области сообщили о перехвате еще одной ракеты в районе города Донецк в области. Изначально говорилось, что это ракета, но по мнению экспертов, это мог быть советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переделанный ВСУ в дрон-камикадзе. И вот теперь Брянская область.

Сейчас на вооружении ВСУ стоят только британские крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования, для запуска которых приходится поднимать в воздух фронтовые бомбардировщики Су-24. В случае, если США все же передадут Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS наземного базирования, ситуация ухудшится, причем значительно.
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39 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:07
    +9
    ну что РФ делать то будет ????????? будем и дальше так как шас тогда далеко не уйдем ! украм дают они пуляют по РФ !
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:15
      -2
      Цитата: opuonmed
      ну что РФ делать то будет ????????? будем и дальше так как шас тогда далеко не уйдем ! украм дают они пуляют по РФ !

      Вы же в состоянии войны с большим государством, которое имеет большую военную поддержку от НАТО, так чему удивляться? Вы им регулярно выносите инфраструтуру и города вплоть до Львова, они же делают что могут, будучи гораздо слабее.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:21
      +10
      Похоже ничего делать не будем. Такое чувство что идёт намеренное затягивание войны. То что ракеты сбили это конечно хорошо. Но почему пусковые установки не мочим? Наша нерешительность только разжигает конфликт. Начали с ручных гранатомётов и уже дошли до танков и ракет. Угрозы Москвы НАТО оказались пустым звуком. НАТО вот обещали танки и предоставили. Наши же обещания куда то делись.
    3. Uno
      Uno Сегодня, 18:44
      +5
      Я вот не понимаю какой смысл в каждой теме про обстрелы писать "каков будет ответ". Уже за столько времени кажется должно быть понятно
    4. vik669
      vik669 Сегодня, 19:27
      +2
      Мы всерьез еще ничего не начинали - вот такая, понимаешь, загогулина получается!
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:11
    +30
    Я так понимаю, про возврат руководителей Азова комменты закрыли?
    Тогда здесь напишу. Ничего нового в этом событии нет! Сразу был договорняк, который прикрыли умными разговорами про возврат наших пленных. Ждать от Путина и его команды правильных и жестких решений откровенная глупость! Не будут эти люди ничего правильного делать, они всегда кривыми дорогами ходили, с детства...
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 18:18
      +18
      про возврат руководителей Азова комменты закрыли?

      Конечно закрыли. Потому что руководителей ВЦИОМ и Левада-центра стало жалко. Они столько лет деньги получали за то, что правильно общественное мнение считают. А здесь такой облом...
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:28
      +11
      Ну это смотря что считать правильным. В ихней системе координат их действия правильные. Они правильно сделали что азовцев вернули, правильно делали что договаривались об аренде Крыма у Украины, правильно делали что войска от Киева отвели, правильно делают с зерновой сделкой, у них всё правильно! А мы наверно на другой планете живём? Или они на другой планете? Нет у нас единства взглядов с руководством.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 18:50
      +10
      Цитата: Михаил-Иванов
      Ждать от Путина и его команды правильных и жестких решений откровенная глупость!

      Закрадывается крамольная мысль что оплатой "многоходовок" и "гибких решений" становятся жизни наших солдат и офицеров. Затягивание войны, неуничтожение логистики и энергетики противника, враньё в СМИ создаёт впечатление что народ России для Кремля вторичен. Плюя на народ нужно подумать и о том, что будет когда народ плюнет в ответ...
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 19:12
        0
        А плюнет ли народ ,вряд ли . Война коснулась малая часть населения .
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 19:17
          +2
          Цитата: Deon59
          А плюнет ли народ ,вряд ли . Война коснулась малая часть населения .

          Как сказать. У меня, к примеру, сын призывного возраста, а потомства я от него ещё не увидел и, значит, у меня есть риск стать последним могиканином... Не приведи господь!
    4. Тима
      Тима Сегодня, 18:53
      +3
      Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом «В ход переговоров министры обсудили Украину и последние события вокруг стамбульского соглашения по зерну», — отметил собеседник агентства.

      7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Анкара хотела бы продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.
      У руководство сейчас более важные дела! Подумаешь обстреливают!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:11
    -12
    У нас этих пилорам пруд пруди... what
    если на каждую по ракете всушники будут тратить то вообщем то неплохо для нас.
    Пустая трата боеприпасов опустошает арсеналы ВСУ.
    1. Ingenegr
      Ingenegr Сегодня, 18:28
      +16
      Правильно. А ещё у нас много ДК, аэродромов, макаронных фабрик по типу Шебекинской, торговых центров и просто жилых и нежилых строений. Пусть долбят! Рано или поздно у них боеприпасы полностью закончатся, ибо элементов инфраструктуры на Руси кратно больше, чем ВСУ могут получить ракет и снарядов. И вот тогда-то мы их голыми руками возьмём. Такой вот нехитрый, но надёжный план. Точно сработает. Ну или не сработает.
      А вот иных планов у наших "элит", похоже, нет...
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 19:15
        +3
        У нас много пенсионеров ,которых надо уменьшить. Много людей предпенсионого возраста которые не должны дожить до пенсии
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:30
      +5
      Арсеналы ВСУ кажется уже давно пусты. Но какой то горшочек исправно выдаёт следующие порции вооружения которые становятся всё мощнее и мощнее. Разбить бы этот горшочек!
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:12
    +11
    В случае, если США все же передадут Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS наземного базирования, ситуация ухудшится, причем значительно.

    Сказано довольно честно.
    И что предпримет руководство РФ, ГШ, министр обороны???
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:22
      +9
      Проявят озабоченность. Но по мостам бить не станут. За Крымский мост где ответка?
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 18:33
      +7
      А что может предпринять наше руководство? Арсенал мер известен. Выражение озабоченности, выражение глубокой озабоченности, попытки договорится. Вот кажется и весь перечень мер протводействия!
    3. Ingenegr
      Ingenegr Сегодня, 18:35
      +4
      Цитата: ваш вср 66-67
      И что предпримет руководство РФ, ГШ, министр обороны???

      По отработанной схеме: сначала они скажут очень много грозных и страшных слов, назовут происходящее, по сформировавшемуся за без малого 1.5 года условному рефлексу, актом терроризма и спокойно отмахнутся от такой "несущественной" проблемы. И будут дальше ждать предложений о "мирных переговорах".
    4. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 18:40
      +3
      Уволят Пригожина, он же во всем теперь оказался виноват...
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:12
    -1
    Торопятся перед саммитом НАТО. Очень Зеле хочется хоть что-то заявить.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:16
      +4
      зачем зеле что то заявлять для публике Да а так они все на одно дело с нато работают против РФ !
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:16
    +4
    ПВО задача комплексная... ракеты/самолёты сбивать, носители уничтожать, объекты инфраструктуры ровнять с грунтом!
    Хорошо б начальников, отдающих команды, утилизировать...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:44
      +3
      Цитата: rocket757
      Хорошо бы УКРАИНСКИХ начальников, отдающих команды, утилизировать...

      yes
      ...вместе с теми, кто не отдаёт приказы на утилизацию нацистской верхушки.
      Это же надо так ненавидеть свою страну и народ, что каждый год придумывать, как изощрённей и гадливее его гнобить...
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:19
    -4
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: opuonmed
    ну что РФ делать то будет ????????? будем и дальше так как шас тогда далеко не уйдем ! украм дают они пуляют по РФ !

    Вы же в состоянии войны с большим государством, которое имеет большую военную поддержку от НАТО, так чему удивляться? Вы им регулярно выносите инфраструтуру и города вплоть до Львова, они же делают что могут, будучи гораздо слабее.

    Мы можеем ответить так, что их стон будет слышен у Стены Плача в Иерусалиме.
  8. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:25
    +3
    Каков наш ответ Чемберлену? Будет.
  9. Дес
    Дес Сегодня, 18:25
    +2
    Из статьи: "В случае, если США все же передадут Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS наземного базирования, ситуация ухудшится, причем значительно. " Разумеется ухудшится, и значительно. Но статья новостная - анонимная).
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:28
    +8
    Цитата: Арон Заави
    Вы же в состоянии войны с большим государством, которое имеет большую военную поддержку от НАТО, так чему удивляться

    В том то и дело что официально у нас не война, а СВО...ограниченная операция... ставящая целью не победу над нацистами, а отлучение их от власти.
    Именно поэтому не уничтожается Зеленский, не уничтожается руководство ВСУ...вообщем я сильно разочарован ВВП.
    Пущай типа гибнут простые мужики, но высшее руководство Украины трогать не нельзя...это очень нехорошо с моральной точки зрения.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:35
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: Арон Заави
      Вы же в состоянии войны с большим государством, которое имеет большую военную поддержку от НАТО, так чему удивляться

      В том то и дело что официально у нас не война, а СВО...ограниченная операция... ставящая целью не победу над нацистами, а отлучение их от власти.
      Именно поэтому не уничтожается Зеленский, не уничтожается руководство ВСУ...вообщем я сильно разочарован ВВП.
      Пущай типа гибнут простые мужики, но высшее руководство Украины трогать не нельзя...это очень нехорошо с моральной точки зрения.

      Путин давно назвал происходящее войной по ТВ. И если поменяют официально название, то что изменится на поле боя?
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:34
    +3
    Цитата: Ingenegr
    Такой вот нехитрый, но надёжный план. Точно сработает. Ну или не сработает.
    А вот иных планов у наших "элит", похоже, нет...

    Мне это давно стало понятно.
    Конфликт МО с Пригожиным ведь не на пустом месте произошел.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:39
    -1
    Надо просто начинать стирать украинские города, чтобы оттуда бежали все...
    Пустые города - пусть Зеленский управляет воздухом.
    * * *
    Негодяй во власти хуже всякой эпидемии - косит людей, как траву...
    1. Слон
      Слон Сегодня, 18:57
      +1
      Может для начала хотя бы Зелю стереть? Всего одна лишь ракета понадобиться!
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:01
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Надо просто начинать стирать украинские города, чтобы оттуда бежали все...
      Пустые города - пусть Зеленский управляет воздухом.
      * * *
      Негодяй во власти хуже всякой эпидемии - косит людей, как траву...

      Ну разршили вы часть Харькова и как это помогло на поле боя?
  13. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 18:41
    +6
    Здесь на видео в принципе вполне ясно объясняет что происходит с нашими руководами
    https://youtu.be/PljkykWMjXc
  14. Victor777
    Victor777 Сегодня, 18:43
    0
    Похоже укровермахту оружие подкинули...
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:44
    +4
    Да, давно уже всем думающим понятно, что от нашего ждать нечего. Никаких решительных действий не будет. Жевание соплей(кровавых) продолжится. И, конца и края этому жеванию не предвидится.
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:45
    0
    Цитата: Арон Заави
    Путин давно назвал происходящее войной по ТВ. И если поменяют официально название, то что изменится на поле боя?

    Незнаю... what судя по первоначальным планам Генштаба России ставка была сделана на невоенные методы достижений целей СВО...военные методы были вторичны.
    Но противник в лице США и стран НАТО внес свои коррективы и СВО потихоньку превратилась в полноценную войну с угрозой перерастания в ТМВ.
    Теперь я не берусь предсказывать что будет дальше. request
    Энтропия нарастает лавинообразно.
  17. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 18:54
    +1
    Пора в Киеве расчистить пару кварталов, идиотов надо пугать.