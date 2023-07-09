На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер МТ-ЛБ с турецким боевым модулем SARP DUAL

Идущие уже почти полтора года поставки матчасти из стран НАТО в незалежную меняют облик ВСУ, которые уже вооружены преимущественно западными системами. При этом даже советская техника, все еще пребывающая в строю, получает зарубежные средства поражения.Так, благодаря публикациям в соцсетях был замечен оснащенный турецким боевым модулем SARP DUAL бронетранспортер MT-ЛБ, состоящий на вооружении ВСУ.SARP DUAL – это дистанционно управляемый боевой модуль, разработанный турецкой компанией Aselsan. Он имеет два крепления для установки вооружения, которым может быть пулемет FN MAG58 кал. 7,62 мм (с боезапасом 1500 патронов), крупнокалиберный пулемет М2 кал. 12,7 мм (на 400 патронов) или автоматический гранатомет Mk19 кал. 40 мм (на 96 боеприпасов).Модульность позволяет адаптировать вооружение к выполняемой задаче, давая возможность дополнять его, например, в случае совмещения пулемета и автоматического гранатомета. Диапазон наведения средств поражения в вертикальной плоскости составляет -30°…+60°. SARP DUAL до сих пор встречались, будучи установленными, главным образом, на турецких бронеавтомобилях Kirpi, или на перспективных платформах, например, на гусеничных бронетранспортерах ACV-15 AAPC.