Военное обозрение
Войти Регистрация

На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер МТ-ЛБ с турецким боевым модулем SARP DUAL

12
На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер МТ-ЛБ с турецким боевым модулем SARP DUAL

Идущие уже почти полтора года поставки матчасти из стран НАТО в незалежную меняют облик ВСУ, которые уже вооружены преимущественно западными системами. При этом даже советская техника, все еще пребывающая в строю, получает зарубежные средства поражения.


Так, благодаря публикациям в соцсетях был замечен оснащенный турецким боевым модулем SARP DUAL бронетранспортер MT-ЛБ, состоящий на вооружении ВСУ.

SARP DUAL – это дистанционно управляемый боевой модуль, разработанный турецкой компанией Aselsan. Он имеет два крепления для установки вооружения, которым может быть пулемет FN MAG58 кал. 7,62 мм (с боезапасом 1500 патронов), крупнокалиберный пулемет М2 кал. 12,7 мм (на 400 патронов) или автоматический гранатомет Mk19 кал. 40 мм (на 96 боеприпасов).



Модульность позволяет адаптировать вооружение к выполняемой задаче, давая возможность дополнять его, например, в случае совмещения пулемета и автоматического гранатомета. Диапазон наведения средств поражения в вертикальной плоскости составляет -30°…+60°. SARP DUAL до сих пор встречались, будучи установленными, главным образом, на турецких бронеавтомобилях Kirpi, или на перспективных платформах, например, на гусеничных бронетранспортерах ACV-15 AAPC.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:00
    +2
    Жалко что буденовских тачанок не осталось на складах, то бы и их вывели.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 19:12
      +3
      MT-ЛБ бронетранспортер легендарный, простой и надежный, у нас из него и не таких монстров делают сейчас, например с корабельной ЗУ 2М-3М это вообще шедевр
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 19:11
    +4
    В этой ДУБМ главное превосходная оптика, которая имеет дневные и ночные каналы. Стабилизация, баллистический компьютер и прочая прилагается. Вообщем ничего хорошего для нас.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:18
      -4
      Эта оптика превосходна до первого меткого выстрела бойца-марксмана или снайпера....
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 19:19
        -1
        Цитата: Nexcom
        Эта оптика превосходна до первого меткого выстрела бойца-марксмана или снайпера....

        Ты что ли стрелять будешь?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:23
          -1
          Я с Вами на "ты" не переходил.
          Всего доброго.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:47
      +1
      Пулемет с ночным прицелом это не что-то невероятное, особенно когда носитель этого пулемета виден с расстояний побольше чем его дальность стрельбы
  3. strelec69
    strelec69 Сегодня, 19:13
    +1
    Зато наш президент с Эрдоганом все в десна целуется,а потом ему опять нож в спину бедненькому втыкают.
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 19:17
      +1
      А что поделаешь? Политика дело тонкое. Его конкурент на выборах был еще хуже. Так что выбирать не приходится.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:48
        0
        Ну и нехай бы обоим помогать, пусть бы они воевали друг с другом до победы обоих сторон
  4. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 19:14
    +2
    Друг Эрдоган помог. мда belay не несёт полезной информации.
    1. Комментарий был удален.
  5. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 19:46
    0
    А ещё на вооружении ВСУ замечен (есть видео) трофейный ТОС "Солнцепек". Который хоть и редко но используется для ударов по российским позициям. Каким образом он к ним попал не трудно догадаться. Очередное головотяпство командиров.