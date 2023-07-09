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Названы сроки вхождения в состав флота одиннадцатого МРК проекта 21631 «Буян-М»

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Названы сроки вхождения в состав флота одиннадцатого МРК проекта 21631 «Буян-М»

Балтийский флот до конца года пополнится еще одним носителем крылатых ракет "Калибр", в состав флота войдет малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Об этом сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.


Зеленодольский судостроительный завод имени Горького завершает достройку на плаву МРК "Наро-Фоминск", одновременно идут швартовные испытания, после которых последуют уже ходовые и государственные. Проходить их корабль будет на сдаточной базе Балтийского флота в Кронштадте, куда отправится внутренними водными путями. Сроки Мистахов не называл, но уточнил, что заказчику корабль сдадут до конца года.

В настоящее время завершаются работы по достройке заказа на плаву, проводятся швартовные испытания и подготовка заказа к проведению дальнейших испытаний. Передача заказчику запланирована на конец 2023 года

- приводит РИА Новости слова Мистахова.

"Наро-Фоминск" является одиннадцатым МРК проекта "Буян-М", построенным на Зеленодольском ССЗ. Заложен был 23 февраля 2018 года, спущен на воду 9 декабря 2022 года. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ находятся десять кораблей проекта "Буян-М", "Наро-Фоминск" предпоследний, а "Ставрополь" - последний корабли серии. На этом серия малых ракетных кораблей данного проекта будет завершена.

Корабли проекта 21631 "Буян-М" являются модернизацией проекта 21630 "Буян" и относятся к многоцелевым кораблями класса "река-море". Предназначены для охраны экономической зоны государства. Основное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности "Калибр-НК" на восемь вертикальных шахт. Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека. Установлен водомётный движитель.
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6 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 18:53
    -5
    При всеобъемлющей воздушной разведке и высокоточных средствах поражения, славная история надводного военного флота - уходит в небытие. Наглядное тому подтверждение - судьба крейсера "Москва" и отвод остальных кораблей в глухомань. О Балтфлоте поминки - уже справили ранее. Автор юморит, ну и славно, шутить на похоронах надводного военного флота - тоже можно, даже нужно; ибо СЛАВНЫЙ флот - должен отходить также славно, под фанфары.drinks
    1. PPD
      PPD Сегодня, 19:15
      +2
      история надводного военного флота - уходит в небытие

      Несколько ранее подобное и про артиллерию говорили. Что-то вроде наступает век ракет. laughing
    2. shikin
      shikin Сегодня, 19:25
      +2
      "При всеобъемлющей воздушной разведке и высокоточных средствах поражения" - одной разведкой и БПЛА нельзя ничего выиграть. Выиграть сражение, а тем более войну, можно только при слаженной и хорошо организованной работе всех видов ВС. И это было актуально и в первую мировую, и во вторую, и сейчас. И за это время пытались списывать и артиллерию, и авиацию, и танки (а теперь и надводный флот). Конечный критерий победы был и будет "сапог пехотинца" на взятых рубежах.
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 19:30
      0
      Случайно все спутники упадут. У гу. Конец истории. Начало - по секстанту и компасу. Ивсе от человека и его воли к Победе зависит
  2. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 19:25
    0
    Новость хорошая. Одно непонятно - нужны ли эти кораблики после отмены РСМД request
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 19:50
      0
      еще как нужны. С осадкой 2.3 метра и водометом эта зубастая мелкотня не имеющая по мощности оружия аналогов в мире может "на руках перебрасываться" по внутренним рекам и каналам с севера на юг с Черного моря на Северное и Балтийское и наоборот.... игнорируя блокаду турок проливов.