Названы сроки вхождения в состав флота одиннадцатого МРК проекта 21631 «Буян-М»

В настоящее время завершаются работы по достройке заказа на плаву, проводятся швартовные испытания и подготовка заказа к проведению дальнейших испытаний. Передача заказчику запланирована на конец 2023 года

Балтийский флот до конца года пополнится еще одним носителем крылатых ракет "Калибр", в состав флота войдет малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Об этом сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.Зеленодольский судостроительный завод имени Горького завершает достройку на плаву МРК "Наро-Фоминск", одновременно идут швартовные испытания, после которых последуют уже ходовые и государственные. Проходить их корабль будет на сдаточной базе Балтийского флота в Кронштадте, куда отправится внутренними водными путями. Сроки Мистахов не называл, но уточнил, что заказчику корабль сдадут до конца года.- приводит РИА Новости слова Мистахова."Наро-Фоминск" является одиннадцатым МРК проекта "Буян-М", построенным на Зеленодольском ССЗ. Заложен был 23 февраля 2018 года, спущен на воду 9 декабря 2022 года. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ находятся десять кораблей проекта "Буян-М", "Наро-Фоминск" предпоследний, а "Ставрополь" - последний корабли серии. На этом серия малых ракетных кораблей данного проекта будет завершена.Корабли проекта 21631 "Буян-М" являются модернизацией проекта 21630 "Буян" и относятся к многоцелевым кораблями класса "река-море". Предназначены для охраны экономической зоны государства. Основное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности "Калибр-НК" на восемь вертикальных шахт. Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека. Установлен водомётный движитель.