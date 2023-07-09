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«Ядерная катастрофа оправдает прекращение наступления»: в испанской прессе опасаются подрыва АЭС киевским режимом

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«Ядерная катастрофа оправдает прекращение наступления»: в испанской прессе опасаются подрыва АЭС киевским режимом

В условиях провальной наступательной операции ВСУ на Западе возникают опасения по поводу возможного подрыва Запорожской АЭС.

Как указывается в испанском издании Defensa, данная атомная электростанция была одной из первых целей при начале проведения спецоперации. Российские войска взяли ее под свой контроль 4 марта 2022 года.

С тех пор не переставали циркулировать слухи о нападениях [на АЭС] и высказываться предупреждения о возможном бедствии. На нынешнем этапе, когда идет украинское наступление, а саммит НАТО не за горами, кажется, что угрозы получили новое воплощение

- отмечается в прессе.

Как поясняется, российская сторона уже издала распоряжение о выселении [гражданских лиц из близлежащих поселений], утверждая, что, учитывая отсутствие результатов в наступлении, Зеленский планирует скорую атаку на АЭС. С другой стороны, киевский режим предупреждает, что это якобы сам Путин отдал приказ взорвать станцию, «как он это сделал, с их слов, с газопроводом «Северный поток» и с плотиной в Новой Каховке».

На этом фоне автор делает предположение:

Кто воспользуется преступлением, тот и совершит его, гласит истина. Украинцы могут разбомбить АЭС в случае, если результаты наступления останутся плохими, а потери станут невыносимыми. Ядерная катастрофа оправдала бы прекращение операции без признания ее несостоятельности.
Использованы фотографии:
Запорожская АЭС
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13 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:45
    -1
    Население подготовлено, виновные назначены..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:53
      0
      У мартышки надо забрать все АЭС.Пока не поздно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:45
    +1
    В свете угрожалок от Медведева - как думаете Финляндия это восточная Европа.Дюже у них богато с АЭС ,может жахнем.Что они зря в НАТО вступали.С днём Рыбака ,всех причастных! drinks
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:46
    -3
    Ядерная катастрофа оправдает прекращение наступления»: в испанской прессе опасаются подрыва АЭС киевским режимом


    Как же так можно оклеветать "светочь" ,этот маяк демократии по фамилии Зеленский в звании укропофюрер?
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:49
    +1
    Даже не знаю, с чего начать...
    Если коротко, бред, бред, бред.
    Но, проживая в Германии, прихожу в ужас от того, что этот бред здешние средства информации и политики пересказывают взахлёб!
    А в этом: "сам Путин отдал приказ взорвать станцию, «как он это сделал, с их слов, с газопроводом «Северный поток» и с плотиной в Новой Каховке", забыли и сбитый Боинг добавить, и что русские сами себя обстреливают и.т.д.
    Схемы минирования опубликовали, МОНками! Идиоты, это же противопехотные мины!!!
    Никого это не интересует, "параноик-президент России хочет уничтожить всю Европу, а потом и весь мир". Так и пугают друг-друга...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:00
      0
      Fachmann.Не обращайте внимание ,тоже читаем западную прессу для поднятия настроения.Жизнь в параллельном мире - до добра не доведёт.Они же думают что их это не коснётся- это их способ защиты от реальности. hi
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 21:15
        +1
        Спасибо, дорогой, за поддержку! Но я то, здесь, в этом сюррализме живу.
        В 1995-м приехали, теперь наблюдаем, как Германия исчезает, как европейский лидер и образец благоразумия и подражания. А ведь достаточное колличество немцев мечтали о союзе "Берлин-Москва", что стало бы кошмаром для Америки...
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 21:23
          0
          Всь этот беспредел начинался с смешных " зелёных". Часто бывал в Германии ,всегда общение с немцами были дружественно юморные.Воспоминания очень тёплые.Думаю болезнь пройдёт - самолечением.
          1. Fachmann
            Fachmann Сегодня, 22:07
            0
            Ох, Андрей, не нравимся мы, с нашими мыслями, кому-то на сайте.
            Минусуют...
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:51
    0
    То что ВСУ будут атаковать наши АЭС нет сомнений.
    Тому подтверждением сегодняшняя атака на Десногорскую АЭС в Смоленской области.
    Похоже они действительно загнаны в угол и готовы на всё.
    1. DenD
      DenD Сегодня, 20:57
      +1
      Самое плохое, что такой сценарий, уже не кажется чем то "людоедским". Многие западные СМИ, вполне серьёзно и безучастно пишут материалы, снимают сюжеты на эту тему, назначают виновных. Одним словом готовят почву, для такого страшного преступления.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:53
    -1
    «Ядерная катастрофа оправдает прекращение наступления»: в испанской прессе опасаются подрыва АЭС киевским режимом
    . Где тонко, там и рвётся...
    Так и хочется вспомнить "мы к такому не готовились"!
    Это как укор к политикам, что они не те, не такие, кому по плечу такое серьёзное дело!
  7. Roust
    Roust Сегодня, 21:29
    -1
    Клоун должен смешить, но миру уже не смешно. К сожалению, это мы позволили перестать бояться нас.