С тех пор не переставали циркулировать слухи о нападениях [на АЭС] и высказываться предупреждения о возможном бедствии. На нынешнем этапе, когда идет украинское наступление, а саммит НАТО не за горами, кажется, что угрозы получили новое воплощение

Кто воспользуется преступлением, тот и совершит его, гласит истина. Украинцы могут разбомбить АЭС в случае, если результаты наступления останутся плохими, а потери станут невыносимыми. Ядерная катастрофа оправдала бы прекращение операции без признания ее несостоятельности.

В условиях провальной наступательной операции ВСУ на Западе возникают опасения по поводу возможного подрыва Запорожской АЭС.Как указывается в испанском издании Defensa, данная атомная электростанция была одной из первых целей при начале проведения спецоперации. Российские войска взяли ее под свой контроль 4 марта 2022 года.- отмечается в прессе.Как поясняется, российская сторона уже издала распоряжение о выселении [гражданских лиц из близлежащих поселений], утверждая, что, учитывая отсутствие результатов в наступлении, Зеленский планирует скорую атаку на АЭС. С другой стороны, киевский режим предупреждает, что это якобы сам Путин отдал приказ взорвать станцию, «как он это сделал, с их слов, с газопроводом «Северный поток» и с плотиной в Новой Каховке».На этом фоне автор делает предположение: