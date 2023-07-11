Это был вопрос времени: интернированные националисты вернулись в Киев

Игра Эрдогана
Радикальные решения всегда просты и кажутся самыми эффективными. Особенно тем, кто сидит на теплом диване за несколько тысяч километров от линии фронта на Украине. Это касается, прежде всего, возращения в Киев подзабытых уже командиров запрещенного полка «Азов» из Турции.
Многие комментаторы сравнивают ситуацию с уничтожением российского Су-24 в Сирии с 2015 году – того самого «выстрела в спину» с турецкой стороны. Сейчас мы наблюдаем очередной выстрел от Эрдогана. Не первый и далеко не последний. Наблюдаем и фактически отсутствие реакции российского руководства на прямое нарушение договоренностей осени прошлого года.
Напомним, интернированные «азовцы» и морпехи должны были до конца спецоперации находиться в формально нейтральной Турции. Но 8 июля на Украину бортом ВВС Чехии вместе с командой Зеленского отправились подполковник Денис «Редис» Прокопенко, капитан Святослав «Калина» Паламар, майор Олег «Апис» Хоменко и полковник Денис Шлега. Вся четверка относится к верхушке националистического полка «Азов» (запрещен в России). Формально капитана 3-го ранга (майора) Сергея «Волыну» Волынского можно рассматривать отдельно – он числится в составе морской пехоты ВМС Украины. Но это формально. На самом деле методы и взгляды Волынского ничем не отличались от нацистских. Теперь главари дома и все ждут ответной реакции России.
Для начала стоит понять, что возвращение интернированных из Турции было лишь вопросом времени. К словам и обещаниям Эрдогана приходится относиться с большой долей скепсиса, если не сказать больше. Это отлично понимают в Кремле и там рано или поздно ждали чего-то подобного от турецкого лидера. Который, к слову, переизбрался на очередной президентский срок не без поддержки России. Вспомним «зерновую сделку», обеспечившую немалый приток валюты в страну и рабочие места. И, конечно, много международных бонусов в копилку самолюбия Эрдогана.
России, в свою очередь, соглашение было совершенно не выгодно. Но на очередной выпад Анкары Москва, вероятнее всего, не ответит даже нотой протеста. Относительно перспектив продления «зернового соглашения» на прежних условиях также никакой ясности – 17 июля может случиться что угодно. Вплоть до пролонгации на пару лет, как фантазирует турецкий лидер.
В общем, российское руководство, понимая все потенциальные риски, рассматривает возврат интернированных как очередную мелкую шалость Эрдогана. С небольшими оговорками, но шалость. Просто потому, что из числа натовских оппонентов вообще ни с кем говорить предметно нельзя. Не с Урсулой же и Дудой разговоры разговаривать.
Турецкому лидеру непросто усидеть на двух стульях – это вообще крайне неудобная позиция.
С одной стороны, товарищи по Североатлантическому блоку требуют доказательств лояльность и опровержения пророссийской позиции. Одно упрямство Эрдогана с вступлением Швеции в НАТО чего стоит.
С другой стороны, расстраивать отношения с Кремлем также нерационально – Турция традиционно выносит массу бонусов от сотрудничества.
В итоге Эрдоганом был выбран наименее раздражающий Россию вариант выдачи нацистов Зеленскому. Наименее раздражающий, по мнению турецкого президента, само собой. Здесь необходимо оперировать понятиями «а ведь мог бы еще и хуже сделать». Такова цена спецоперации и освобождения народа Донбасса – со многими партнерами мы вынуждены выбирать между «плохо» и «терпимо». Сейчас получилось терпимо.
К сожалению, мир политики не доносит истинные условия большинства сделок и соглашений, особенно между противоборствующими сторонами. Но можно с большой долей уверенности говорить, что из всего арсенала подачек Зеленскогому Турция выбрала наименьший. Точнее, кроме пятерки нацистов из Анкары, лидер киевского режима вообще ничего не увез.
Эрдоган заявил о потенциальной возможности вступления Украины в НАТО и подписал несколько бумаг об «автономных системах, особенно БПЛА, и совместные проекты в области исследований, разработок, производства и обслуживания двигателей». Речь о строительстве завода Baykar на Украине и установке авиадвигателей «Мотор-Сич» на турецкие беспилотники.
Сможет ли это всерьез усилить боевые возможности ВСУ? Нет. А если и сможет, то в очень далекой перспективе. Сама идея постройки крупного авиазавода в стране, вдоль и поперек простреливаемой ракетами, выглядит насмешкой над Зеленским.
Не получил президент и столь желаемые гаубицы Т-155, которые могут усилить давление на российские войска. Компенсацией стала пятерка нацистских офицеров – главная победа Зеленского в Турции.
Игра Зеленского
Главе киевского режима должно быть лестно – он первый, а не Владимир Путин, посетил турецкого президента после переизбрания. Эрдоган пригласил российского лидера несколько позже. В планах обсудить обмен военнопленными и продление «зерновой сделки». Хамства Реджепу не занимать, но не забываем про тяжкую участь сидения на двух стульях. Дуде в Польше гораздо удобнее, однако у него и вариантов других в принципе нет.
Лестно Зеленскому возвращаться в Киев с интернированными офицерами. Как ни крути, это значимая победа на фронте пропаганды. История с запрещенным в России «Азовом» настолько раскручена, что любые даже самые незначительные победы получат огромный резонанс.
Холеные и откормленные на турецких харчах «Волына» и Паламар сейчас как нельзя кстати. Идет второй месяц украинского наступления, но никаких серьезных достижений нет и не предвидится. Для поднятия боевого духа ВСУ Зеленский сначала скатался на остров Змеиный, а теперь вернул пятерку интернированных. Лучше бы пять гаубиц с боекомплектом – больше пользы для фронта.
Главный вопрос – будет ли, кроме пропагандистской, некая военная польза от нацистских главарей на Украине? Все-таки вернули пять офицеров с боевым опытом.
В русле текущего наступления – минимальная. У большей части военного командования ВСУ уже гораздо больший опыт. «Редиса» с компанией взяли в мае прошлого года, в Турцию они направились в сентябре, а вернулись на Украину в июле 2023 года. Тактика ВСУ успела уже несколько раз измениться, нередко, до неузнаваемости. Это «турецкие сидельцы» будут учиться у действующих офицеров украинских формирований, а не наоборот. Некоторые лица из командного состава ВСУ, если удалось выжить, отметили недавно 500 дней спецоперации.
Не стоит забывать и про позорную сдачу в плен, мольбы об «экстракшн», а также опыт «Волыны» по уборке территорий с совком и метлой. Такие компетенции, мягко говоря, не красят лидеров мнений в военной среде. Распространенный риторический вопрос – где были Паламар и Прокопенко, когда остальные бились за «фортецу Бахмут»?
Прокопенко обещал «сказать слово на фронте»
Еще несколько наблюдений.
Зеленский встречал «героев» Мариуполя без единого флага и символа полка «Азов». Террористическая контора запрещена в России, но не на Украине. Новый тренд или офис президента стыдится «Волчьего крюка»?
Допустим, в Турции Зеленскому запретили вывешивать нацистские тряпки, но и в Львове на презентации интернированных также пусто. Шутка ли, подполковник Национальной гвардии Украины Прокопенко, нацист из нацистов, стоит перед телекамерами в невнятной рубашке из турецкого секонд-хенда. Ситуация походит на абсурд, но, похоже, в деле денацификации Украины сделаны определенные шаги.