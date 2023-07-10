Традиционно 10 июля в России отмечается годовщина Дня победы русской армии над шведами в Полтавском сражении, произошедшей в 1709 году.
Полтавская битва является крупнейшим генеральным сражением Северной войны. Под полтавой русские войска под командованием Петра I сразились со шведской армией Карла XII. Сражение состоялось утром 27 июня (8 июля) 1709 года (28 июня по шведскому календарю) неподалеку от города Полтавы. Разгром шведской армии послужил причиной коренного перелома в пользу России в Северной войне, вследствие чего завершилось многолетнее доминирование Швеции в Европе.
После того как русская армия Петра I отвоевала у шведов Ливонию и был основан новый город Санкт-Петербург, шведский король принял решение атаковать территорию центральной России, стремясь захватить Москву.
Карл повел свои войска с юга, через территорию современной Украины. Однако, к моменту, когда шведская армия приблизилась к Полтаве, шведский монарх был ранен в ногу, около трети его считавшейся непобедимой армии была потеряна, а тылы постоянно подвергались атакам казачьей и калмыцкой легкой конницы.
(30 апреля) 11 мая 1709 года вторгшаяся в Россию шведская армия начала осаду Полтавы, однако гарнизон города под командованием полковника Келина успешно отбил ряд попыток штурма и сумел продержаться до подхода основных сил русской армии во главе с Петром.
Петр I решил провести генеральное сражение, и приказал передовым отрядам русской армии форсировать реку Ворскла севернее Полтавы, у деревни Петровка, тем самым обеспечив возможность переправиться остальным войскам.
По итогам Полтавской битвы шведская армия была полностью разбита и практически прекратила свое существование. Победа в Полтавской битве привела к перелому в Северной войне, в результате чего Швеция утратила положение главной европейской военной силы.
Спустя год после победы в Полтавском сражении и в Северной войне, по указу Петра в Санкт-Петербурге была построена Сампсониевская церковь. Спустя четверть века после этого знаменательного исторического события, к 25-летнему юбилею сражения в Петергофе была воздвигнута скульптура, изображающая библейского силача Самсона, разрывающего пасть льву, где лев символизироет Швецию, на государственном гербе которой присутствует это животное.
В контексте Полтавской битвы нельзя не упомянуть роль гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, имя которого после этих событий стало нарицательным и является синонимом предательства. Мазепа в решающий момент, понадеявшись на победу шведов, предал Петра и с некоторой частью примкнувших к нему казаков перешел на сторону Карла. Конец его был незавиден: Мазепа умер в нищете в Бессарабии, в городе Бендеры на территории современного Приднестровья, как утверждают некоторые историки, будучи насмерть заеденным вшами. В честь Мазепы Петром была учреждена специальная "награда" - пятикилограммовый серебряный "орден Иуды". Мазепа также был предан анафеме православной церковью.
Стоит отметить, что на власти современной Украины возвели Мазепу в ранг героя. Его изображение даже "красуется" на украинских банкнотах. После прихода к власти Ющенко в 2004 году на Украине перестали на государственном уровне праздновать победу в Полтавском сражении, вместо этого придумав очередной "день скорби" по жителям города Батурин, на территории которого после своего предательства пытался скрыться от справедливого возмездия Мазепа.
В очередной раз в стремлении создать национальный миф украинские идеологи возвели на пьедестал крайне сомнительную историческую личность. Этот факт в некоторой степени предопределил дальнейшую малозавидную судьбу "незалежной". С такими национальными "героями", как Мазепа, Бандера и Шухевич Украина неизбежно обречена на полную ликвидацию остатков своей государственности.