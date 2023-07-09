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В Израиле сообщили о завершении комплексных испытаний системы ПРО «Праща Давида»

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В Израиле сообщили о завершении комплексных испытаний системы ПРО «Праща Давида»

Министерство обороны Израиля сообщило о завершении серии комплексных испытаний системы противоракетной обороны "Плаща Давида". Тестирование комплекса проводилось на юге страны, в нем участвовали также разработчики из компании Rafael Advanced Defense Systems, а также оборонных компаний Israel Aerospace Industries (IAI) и Elbit Systems.


Согласно сообщению военного ведомства, "Пращу Давида" испытывали на противодействие крылатым и баллистическим ракетам, самолетам и беспилотникам. Как подчеркивается, тесты прошли успешно. До этого система уже успела поучаствовать в боевых действиях в рамках операции "Щит и стрела" в секторе Газа, где перехватывала запущенные боевиками ракеты.

Министерство обороны ... совместно с ВВС Израиля и концерном Rafael успешно провели серию учений и испытаний на юге Израиля, в ходе которых система противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида" перехватывала цели в рамках сложных сценариев

- говорится в сообщении Минобороны Израиля.

Система ПРО "Праща Давида" была разработана Израилем и США в 2009 году, в 2017 встала на вооружение израильской армии. В 2020-м появилась модернизированная версия, об ее испытаниях сообщали Управление исследований, разработки вооружений и технологической инфраструктуры израильского оборонного ведомства и Агентство противоракетной обороны Соединенных Штатов.

"Праща Давида" входит в эшелонированную систему ПВО/ПРО Израиля, где отвечает за безопасность среднего эшелона. Комплекс способен бороться с крылатыми, баллистическими ракетами средней дальности и неуправляемыми ракетами (НУР). Дальность поражения - от 40 до 300 км.
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17 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:08
    +5
    В Израиле сообщили о завершении комплексных испытаний системы ПРО «Праща Давида»


    Только Зеленскому не говорите.Спрячьте её от Зеленского,а то он скоро за ней прийдёт и заберёт всё непосильно нажитое.


    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:13
      -1
      Прийти то он придет, но Израиль применит непробиваемый блок: с целью недопущения попадания "Пращи Давида" Ирану, её передача хахлам невозможна.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:14
        0
        Зеленский же сильно ругаться будет.Причём на мове.Прикуёт там себя цепями пока не отдадут ПРО.Он же буйный.Надо санитаров качественных подобрать на случай его визита в Израиль.
        1. Наган
          Наган Сегодня, 22:07
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Зеленский же сильно ругаться будет.Причём на мове.Прикуёт там себя цепями пока не отдадут ПРО.Он же буйный.Надо санитаров качественных подобрать на случай его визита в Израиль.

          Зачем такие крутые меры? Доза белого порошочка из Колумбии, и он тут же станет тихим и добрым, и больше ничего не требующим.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 20:15
      0
      Спрячьте её от Зеленского,а то он скоро за ней прийдёт.

      Не поможет, потому что, это часть входит в
      эшелонированную систему ПВО/ПРО
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:21
        +2
        Это тоже не вздумайте ему ляпнуть.Он всё заберёт.Всё заберёт. laughing
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:03
      +1
      Цитата: Orange-Bigg

      Только Зеленскому не говорите.Спрячьте её от Зеленского,а то он скоро за ней прийдёт и заберёт всё непосильно нажитое.

      Это я сомневаюсь. Сами только в начале процесса.
      1. Jafar
        Jafar Сегодня, 21:47
        +1
        Непонятно, вроде как запускают мишени беспилотники, которые должны низко лететь, радар смотрит над горизонтом, а ракета какого то аллаха ушла в космос. Ну кто так ролики делает. Арон, передайте пожалуйста товарищам, что у нас есть вопросы laughing
  2. DenD
    DenD Сегодня, 20:14
    0
    Система ПРО, достаточно сложная штука. Если проще говорить, мехводителя на Леопарды можно переучить за пол-года, то оператора, я думаю нужно обучать несколько лет. Так что в обозримом будущем, Зеленский, от Израиля не чего не получит.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:15
    +2
    О,ещё одни конкуренты ВПК США нарисовались.Палестинцы их своими "трубными " бпла заставили сделать зональное ЗРК от всего летающего.Но палестинский злой гений не спит.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 20:17
      0
      Соединенные Штаты не только оказали значительную техническую помощь в разработке системы "Пращу Давида", но и предоставили крупную целевую финансовую поддержку. Только в 2014 году США влили 149,7 млн долларов США в систему"Пращу Давида" , а в 2015 году Конгресс США специально одобрил выделение еще 250 млн долларов США.

      Фактически, четверть огромного объема военной помощи США ежегодно направляется на закупку израильского военного оборудования национального производства или на поддержку развития израильских проектов в военной промышленности. Ранее США поддерживали разработку систем "Стрела" и "Железный купол". При технической и финансовой поддержке Соединенных Штатов
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:00
      0
      Цитата: tralflot1832
      О,ещё одни конкуренты ВПК США нарисовались.Палестинцы их своими "трубными " бпла заставили сделать зональное ЗРК от всего летающего.Но палестинский злой гений не спит.

      Гм. Вы уаерены что изучили тему ракетного вооружения Хезболлы и ХАМАСа достаточно глубоко?
  4. Normann
    Normann Сегодня, 20:26
    +3
    До этого система уже успела поучаствовать в боевых действиях в рамках операции "Щит и стрела" в секторе Газа, где перехватывала запущенные боевиками ракеты.

    Вот это показатель, сбивать ракеты сделанные из бутылки, как она себя проявит против серьезного противника, вот где вопрос.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:35
      +1
      Norman.Если заняться вопросом,то палестинцы всётаки пытаются модернизировать свои " водопроводные трубы".Один большой вопрос как они затаскивают в Палестину бесшовные трубы тоннами?Давно бы эмбарго ввели.
      1. DenD
        DenD Сегодня, 20:39
        +1
        Не это проще простого. Параллельный импорт
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:40
    0
    В Израиле сообщили о завершении комплексных испытаний системы ПРО «Праща Давида»
    . Опасаются, готовятся и... что у них получилось, фиг её знает, пока не проверишь, не узнаешь.
  6. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 22:11
    0
    В Израиле сообщили о завершении комплексных испытаний «Прыща Давида». Адское оружие. belay