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Зафиксирована первая потеря ВСУ польского танка PT-91 Twardy

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Зафиксирована первая потеря ВСУ польского танка PT-91 Twardy

Российские разведывательные беспилотники продолжают активно прочесывать пространство в поисках боевых порядков ВСУ, бросаемых украинским командованием в новые атаки. По их целеуказанию работает артиллерия и авиация, занимают огневые позиции расчеты ПТРК. Благодаря БПЛА фиксируются и разгромы наступательных колонн ВСУ. Одно из таких видео было опубликовано в социальной сети.


На кадрах запечатлено скопление горящей украинской бронетехники. В видеоряд попали польский танк PT-91 Twardy; модификация Т-72ЕА – продукт чешской оборонки, занимающейся восстановлением и модернизацией ОБТ Т-72М/М1 в интересах ВСУ; американский бронетранспортер М113. Как можно сказать, коллективный Запад на одной картинке.

Ранее поражение PT-91 Twardy не фиксировалось – это первая документально подтвержденная потеря польского танка. По всей видимости, Варшава уже передала ВСУ 90 ОБТ данной модели; ожидается поставка еще 60 единиц для оснащения новой, 22-й механизированной бригады.



Twardy – это польская версия советского танка Т-72, отличающаяся, в числе прочего, установкой пассивной ДЗ местного производства, приборов ночного видения и нового двигателя. До начала СВО на вооружении ВС Польши состояло около 230 РТ-91. По всей видимости, все они окажутся на Украине – в виде восстановленных танков или запчастей.

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20 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:44
    +15
    Шикарно, бейте их парни далее. Гордимся Вами hi
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 20:51
      +4
      Леопард был, Тварди был.

      Ждем Челленджер. Абрамс на подходе?
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 21:22
      +1
      Шикарно, бейте их парни далее.
      Мобилийзйте меня отмазываться не буду . плиз.
  2. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 20:46
    +3
    Ну зафиксировано и дальше что? Чего там только уже не уничтожалось и чего еще будет. Пока границы открыти техника туда будет поступать какая угодна и в любых количествах. А в этом случае о победе да же и не стоит говорить.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:48
      -2
      Как что дальше?Виновника найдут и накажут за то что курит в неположенном месте. Танк сжёг.Наверно уснул,а сигарету потушить забыл.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 21:36
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Танк сжёг.Наверно уснул,а сигарету потушить забыл.

        Этот негодяй сразу три сигареты курил? И все потушить забыл?
        Сгорели 2 танка и БТР.
        Пусть обратится к нашему бухгалтеру, он подскажет как оформить полагающуюся премию.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 21:16
      -5
      Цитата: Nesvoy
      границы открыти

      Вы с Украини? feel
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 21:26
        +2
        Вам к врачу надо, если в описке или ошибке сразу украинский след мерещится.
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 21:29
          0
          Цитата: Nesvoy
          Вам к врачу надо, если в описке или ошибке сразу украинский след мерещится.

          А вдруг он земляка или коллегу ищет?!
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 21:39
            -1
            Цитата: Лешак
            Цитата: Nesvoy
            Вам к врачу надо, если в описке или ошибке сразу украинский след мерещится.

            А вдруг он земляка или коллегу ищет?!


            Земляка навряд ли.У него на аватарке герб Новороссийска.
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 21:34
        +2
        Да хоть бы и с Украины. В чем он неправ? Вся эта техника не только горит в видеороликах, но и по нашим успевает отстреляться. А ее всё поставляют, поставляют и нет этому конца и края.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:49
    -1
    Честно говоря очень похоже на дезертирство украинских экипажей ,с элементами саботажа.
  4. DenD
    DenD Сегодня, 20:51
    +7
    Если верить источникам, их ещё, штук 200 нужно уничтожить. Удачи парням, в этом нелёгком деле. Жгите, взрывайте, главное возвращайтесь живыми и здоровыми!
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:25
      +2
      Ну хоть кто то вспомнил об этом!!!
      С учётом того, что это первый уничтоженный танк из числа переданных Польшей (точнее первый зафиксированный), правильным будет вопрос - это свидетельство того, что Украина основной резервный кулак бросила в наступление, или пока говорить об использовании основных сил рано и основная их ударная сила ещё ждёт своего часа?
      В любом случае, нам точно ещё на этом летнем отрезке нельзя расслабляться.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:56
    0
    До начала СВО на вооружении ВС Польши состояло около 230 РТ-91. По всей видимости, все они окажутся на Украине – в виде восстановленных танков или запчастей.
    . "дрова" в костёр ... сгорят как и все остальные.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:57
    +1
    Так ведь ещё весной прошлого года 200 штук поляки подогнали. Неужели за это время ни одного не спалили?
    Вроде и Конашенков докладывал, в своё время, о подбитых польских танках...
    1. sepal81
      sepal81 Сегодня, 21:09
      +5
      Цитата: Fachmann
      Так ведь ещё весной прошлого года 200 штук поляки подогнали. Неужели за это время ни одного не спалили?
      Вроде и Конашенков докладывал, в своё время, о подбитых польских танках...

      Это были модернизированные польские Т-72М1. Разница между ними и PT-91 примерно как между Т-72АВ и Т-72Б3.
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:16
    +2
    Таки до сих пор не понимаю какие сложности завалить ЖД тоннель, коль они уже обрабатывают наши АЭС?
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 22:10
      0
      Цитата: Аркадий007
      Таки до сих пор не понимаю какие сложности завалить ЖД тоннель, коль они уже обрабатывают наши АЭС?
      Польский PT-91 - везут из Польши через границу Польша-украина через ЖД станции Ягодин Волынская обл. и Мостиска Львовская обл.
      Бескидский тоннель расположен на границе Львовской и Ужгородской обл., железная дорога там идёт в Венгрию - которая не поставляет оружия украине.
      hi
  8. -sa-
    -sa- Сегодня, 21:46
    0
    Да вроде показывали их уже подбитых.тем более поставки тварди были уже давно и наверняка были потери.если память не изменяет,то с бахмута было видео и там он стоял обгоревший