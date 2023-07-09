Зафиксирована первая потеря ВСУ польского танка PT-91 Twardy

Российские разведывательные беспилотники продолжают активно прочесывать пространство в поисках боевых порядков ВСУ, бросаемых украинским командованием в новые атаки. По их целеуказанию работает артиллерия и авиация, занимают огневые позиции расчеты ПТРК. Благодаря БПЛА фиксируются и разгромы наступательных колонн ВСУ. Одно из таких видео было опубликовано в социальной сети.
На кадрах запечатлено скопление горящей украинской бронетехники. В видеоряд попали польский танк PT-91 Twardy; модификация Т-72ЕА – продукт чешской оборонки, занимающейся восстановлением и модернизацией ОБТ Т-72М/М1 в интересах ВСУ; американский бронетранспортер М113. Как можно сказать, коллективный Запад на одной картинке.
Ранее поражение PT-91 Twardy не фиксировалось – это первая документально подтвержденная потеря польского танка. По всей видимости, Варшава уже передала ВСУ 90 ОБТ данной модели; ожидается поставка еще 60 единиц для оснащения новой, 22-й механизированной бригады.
Twardy – это польская версия советского танка Т-72, отличающаяся, в числе прочего, установкой пассивной ДЗ местного производства, приборов ночного видения и нового двигателя. До начала СВО на вооружении ВС Польши состояло около 230 РТ-91. По всей видимости, все они окажутся на Украине – в виде восстановленных танков или запчастей.