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В Киеве утверждают, что ещё не приняли окончательного решения по визиту Зеленского на саммит НАТО

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В Киеве утверждают, что ещё не приняли окончательного решения по визиту Зеленского на саммит НАТО

В Киеве еще не решили, поедет ли Зеленский на саммит НАТО в Вильнюс, с таким заявлением выступила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.


Украинские власти еще не приняли окончательного решения о визите Зеленского на саммит НАТО, поскольку якобы не знают, что альянс может предложить Украине на этом заседании. По словам Стефанишиной, у Киева нет сведений о финальных решениях, принятых странами, входящими в военно-политический блок. В общем, если там не устраивающие Киев предложения, то и ездить туда не нужно, а если все наоборот, то непременно надо быть.

Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, до конца не понимаем решений, которые будут физически возложены на стол

- заявила представительница киевского режима.

Между тем, как сообщают источники в Киеве, решение по участию Зеленского в саммите уже принято. Несмотря на все сделанные заявления он будет присутствовать в Вильнюсе, поскольку получил четкие указания от Вашингтона. И финальные решения в Киеве тоже знают, никакого членства в НАТО, возможно гарантии безопасности, но только после окончания конфликта. И, конечно же, формат совета Украина - НАТО вместо членства. А все звучащие сейчас заявления, включая сделанные Стефанишиной - это риторика для прессы, попытка показать значимость Зеленского и его окружения для стран Запада. Мол, мы тут еще посмотрим, ехать или нет. На самом деле решение принято хозяевами, а марионетке остается его выполнить.

Сейчас Зеленский пытается выдать провал за внешнеполитическую победу, а подачку в виде совета Украина - НАТО за достижение.
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14 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 21:05
    +1
    Зе драматический клоун, после стенаний и слез конечно поедет, он жив пока играет роль написанную ему Западом, его даже спрашивать никто не будет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:11
      -1
      Такой минибожок на которого все молятся в НАТО.Наверно обряд сейчас проведут какой то с бубнами,чтобы это "божество" снизошло к ним 11-12 июля в Вильнюсе.Куда же без него?Как в секте свидетелей Зеленского.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 21:26
      +2
      это риторика для прессы, попытка показать значимость Зеленского и его окружения для стран Запада

      Кокетство. Просто торгуется- или табуреточку дадут, или на колени привычно стать придётся. yes
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 22:10
        0
        Вообще то без приглашения он туда не сможет приехать.
        А если будет приглашение и он не приедет, то как он будет выглядеть?
        Одним словом клоун там вообще ничего не решает, если вызовут то приедет, если нет то нет.
    3. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:33
      0
      https://ria.ru/20230709/peregovory-1883147906.html
      Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО
      шоу начинается торги открыты ))))))))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:07
    +3
    А не сорвать ли нам совещание в Вильнюсе,анонсировав за час до их сходки учения Ленинградского ВО?Разве не вариант?И БФ вывести в море- внезапная проверка.Вроде как не война,но вони будет.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 21:47
      0
      Пустое.
      Сша и ес делят активы ухрии.
      Кому скоко за огромное уже в долг сданное.
      Пром потенциал ухрии на весь мир рпботал.
      Металлургия и ее маш строит рем часть. Зерно.
      И тп и тд.
      Зе сожрут или свои за продажу, или получатели из 3го мира. С 60гг связи установлены. Полит влияние запада усилится в азии - африке, если бандеровцев заместят.
      Новые продавцы и банки появились. Всем по кругу выгодно списать бывш усср.
      Нам не отдадут
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 22:12
        0
        Цитата: антивирус
        Всем по кругу выгодно списать бывш усср.

        Уже списали. Зерна скорее всего не осталось. Ибо сеять и убирать некому.
        То же самое и со всеми остатками заводов.
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:10
    0
    Этот неумный человек уже сам себе запретил ехать, если в НАТУ не примут...
    Или мне приснилось? what
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:12
    +1
    Украинские власти еще не приняли окончательного решения о визите Зеленского на саммит НАТО, поскольку якобы не знают, что альянс может предложить Украине на этом заседании.

    Если предложат сольное выступление на рояле и крупный гонорар, - поедет.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:18
    0
    А Байден будет клянчить неприкосновенность,всётаки ван минитс для Кинжала?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:26
    +3
    Как то меня больше волнуют решения нашего президента и правительства, а ни как не выпендрёж зелебобика. hi
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:39
      +1
      Однозначно ,поведение этой укринской проститутки - наркоманки ,еду - не еду на вызов нам должно быть побоку. hi
  7. Roust
    Roust Сегодня, 21:38
    +1
    Падшая и мерзкая 404 не должна кокетливо выбирать в какую позу её будут ставить.