Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, до конца не понимаем решений, которые будут физически возложены на стол

В Киеве еще не решили, поедет ли Зеленский на саммит НАТО в Вильнюс, с таким заявлением выступила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Украинские власти еще не приняли окончательного решения о визите Зеленского на саммит НАТО, поскольку якобы не знают, что альянс может предложить Украине на этом заседании. По словам Стефанишиной, у Киева нет сведений о финальных решениях, принятых странами, входящими в военно-политический блок. В общем, если там не устраивающие Киев предложения, то и ездить туда не нужно, а если все наоборот, то непременно надо быть.- заявила представительница киевского режима.Между тем, как сообщают источники в Киеве, решение по участию Зеленского в саммите уже принято. Несмотря на все сделанные заявления он будет присутствовать в Вильнюсе, поскольку получил четкие указания от Вашингтона. И финальные решения в Киеве тоже знают, никакого членства в НАТО, возможно гарантии безопасности, но только после окончания конфликта. И, конечно же, формат совета Украина - НАТО вместо членства. А все звучащие сейчас заявления, включая сделанные Стефанишиной - это риторика для прессы, попытка показать значимость Зеленского и его окружения для стран Запада. Мол, мы тут еще посмотрим, ехать или нет. На самом деле решение принято хозяевами, а марионетке остается его выполнить.Сейчас Зеленский пытается выдать провал за внешнеполитическую победу, а подачку в виде совета Украина - НАТО за достижение.