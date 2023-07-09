Патрульным кораблям проекта 22160 предлагают поменять вооружение

Серия патрульных кораблей проекта 22160, построенных для Черноморского флота, может быть модернизирована и продолжена уже в новом виде, устраивающем военных. Об этом сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
В 2020 году Минобороны приняло решение об ограничении серии патрульных кораблей проекта 22160 шестью единицами. Военных не устроили характеристики корветов. Среди недостатков назывались: недостаточная мореходность, легкое бронирование, уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение. После начала спецоперации данные выводы только подтвердились, на корабли даже начали устанавливать ЗРК "Тор-М2КМ" для прикрытия от ударов авиации.
Тогда же, в 2022 году появилась информация, что проект переделают и уже в новом виде предложат военным. Теперь об этом говорится более конкретно, на патрульные корабли предлагается устанавливать пусковые установки крылатых ракет "Калибр" и зенитный комплекс "Ресурс".
Проектантом, в соответствии с результатом строительства "патрульника", а также с предложениями и требованиями потенциальных заказчиков, была проведена модернизация и актуализация ряда параметров и замена некоторых систем. Модернизированная версия корабля проекта 22160 дополнена управляемым ракетным оружием и многоканальным зенитно-ракетным комплексом "Ресурс"
- приводит РИА Новости слова Мистахова.
Напомним, что вся серия из шести патрульных кораблей проекта 22160 предназначена для Черноморского флота, четыре корвета уже несут боевую службу, еще два планируется ввести в состав флота в ближайшее время.
Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ и т.д.) в зависимости от выполняемых задач.