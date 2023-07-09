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Патрульным кораблям проекта 22160 предлагают поменять вооружение

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Патрульным кораблям проекта 22160 предлагают поменять вооружение

Серия патрульных кораблей проекта 22160, построенных для Черноморского флота, может быть модернизирована и продолжена уже в новом виде, устраивающем военных. Об этом сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.


В 2020 году Минобороны приняло решение об ограничении серии патрульных кораблей проекта 22160 шестью единицами. Военных не устроили характеристики корветов. Среди недостатков назывались: недостаточная мореходность, легкое бронирование, уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение. После начала спецоперации данные выводы только подтвердились, на корабли даже начали устанавливать ЗРК "Тор-М2КМ" для прикрытия от ударов авиации.

Тогда же, в 2022 году появилась информация, что проект переделают и уже в новом виде предложат военным. Теперь об этом говорится более конкретно, на патрульные корабли предлагается устанавливать пусковые установки крылатых ракет "Калибр" и зенитный комплекс "Ресурс".

Проектантом, в соответствии с результатом строительства "патрульника", а также с предложениями и требованиями потенциальных заказчиков, была проведена модернизация и актуализация ряда параметров и замена некоторых систем. Модернизированная версия корабля проекта 22160 дополнена управляемым ракетным оружием и многоканальным зенитно-ракетным комплексом "Ресурс"

- приводит РИА Новости слова Мистахова.

Напомним, что вся серия из шести патрульных кораблей проекта 22160 предназначена для Черноморского флота, четыре корвета уже несут боевую службу, еще два планируется ввести в состав флота в ближайшее время.

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ и т.д.) в зависимости от выполняемых задач.
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:29
    +3
    Вот нафига нужны эти кастрированные патрульные корабли?Какие задачи они могут выполнять с тем оружием что у них есть?На Чёрном море нужны 22350 и подлодки 636.3.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:38
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Вот нафига нужны эти кастрированные патрульные корабли?

      Большие корабли очень уязвимы, вообще надводные корабли уязвимы, лучше подлодки для чёрного моря и корветы производить. Лучше 10 корветов, чем 5 фрегатов.
    2. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 21:43
      0
      Вот нафига нужны эти кастрированные патрульные корабли?
      Не знаю как у нас, просто ни разу не флотский, а у наших "партнёров" такие корабли предназначены для решения задач мирного времени и, как правило, другого оперативного подчинения. Другое дело, что в их конструкцию, при проектировании, закладывается принцип модульности и они при необходимости могут быстро довооружаться (и дооснащаться) до уровня боевых кораблей соответствующего водоизмещения. Почему не вооружить сразу? Стоимость постройки и эксплуатации ну и, возможно, какие-то договорные ограничения... Не знаю.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:09
        0
        Цитата: ИВЗ
        у наших "партнёров" такие корабли предназначены для решения задач мирного времени

        Такой порнографии как 22160 у партнеров нет, у них нормальные патрульные корабли. Вместо корабля под задачу, как это ранее было, появился корабль, просто корабль, не способный выполнять боевые задачи, корабль для мирного времени.
    3. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 21:46
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Вот нафига нужны эти кастрированные патрульные корабли?Какие задачи они могут выполнять с тем оружием что у них есть?На Чёрном море нужны 22350 и подлодки 636.3.

      Согласен по 23350. На счет подводного флота ничего не скажу. Черное море, вместе с Азовским закрытые акватории. Наверное более эффективными будут специальные подводные заготовители.
      По поводу 22360 - любое усиление вооружения приведет к увеличению водоизмещения и снижению скорости. Исключение из системы вооружения орудия на баке и вертолета ПЛО не допустимо. Так что или поставят ПВО, или - калибры. Третье возможно только за счет чего-либо….
      Лучше отказаться от разносортных корветов и делать типовые 50-ки.
    4. PPD
      PPD Сегодня, 21:49
      +1
      Изначально предназначались для борьбы с пиратами, чтобы для защиты наших судов не гонять БПК с Петром Великим.
      А вооружение тогдашнее руководство флотом выбирало.
    5. Alex777
      Alex777 Сегодня, 21:53
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Вот нафига нужны эти кастрированные патрульные корабли?

      Это исключительно противопиратские корабли.
      Да только все пираты уже разошлись по домам.
    6. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 22:02
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      На Чёрном море нужны 22350 и подлодки 636.3.

      Фрегат проекта 22350 в Черное море сейчас приплыть не может. Подлодки тоже спорное решение. Они не умеют бороться с самолетами, а самолеты с ними могут. Немцы сделали во второй мировой войне сделали ставку на подводный флот и проиграли.
      Сейчас нужно много недорогих кораблей с хорошим ПВО. Модули с различной начинкой должны существовать, а не просто для них должно быть предусмотрено место. Без модулей покупать такие корабли нет смысла.
      Характеристики корабля надо рассматривать с готовым модулем, а корабль с "местом для модуля" - это корыто.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:41
    +2
    Мудрость мира пролилась на закпзчика.
    А денежн довольствие за случайные не предвидение, ляпы(ошибки?) вернуть заставят?
    Оказалось, что женералы - адмиралы готовились к будущим войнам по фильму "в зоне особого внимания"
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:44
    0
    Самое главное четыре корабля уже в составе флота ,есть над чем работать.Единственное неизлечимое полный ход.