Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться.

Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совбеза РФ, прокомментировал информацию о попытке войск киевского режима атаковать атомную электростанцию в Смоленской области.В прессе появились сообщения о том, что ВСУ попытались использовать ракеты натовского производства против объекта российской атомной промышленности в городе Десногорске. Как сообщает ряд источников, предположительно атака осуществлялась с помощью франко-британских ракет Storm Shadow.Медведев, комментируя такого рода сводки, написал, что если информация о попытке использования натовских ракет против российской АЭС подтвердится, то ответ может быть только один – рассмотрение сценария одновременного удара по АЭС на Украине и в странах Восточной Европы.Зампред российского Совбеза:Напомним, что ранее украинская сторона использовала ракеты Storm Shadow для удара по Чонгарском мосту. В результате удара мост получил значительные повреждения, транспортные потоки из Крыма и в Крым были направлены по резервному маршруту. Мост ремонтировали в течение нескольких дней.