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Зампред Совбеза РФ прокомментировал сведения о попытке ВСУ атаковать российскую АЭС натовскими ракетами Storm Shadow

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Зампред Совбеза РФ прокомментировал сведения о попытке ВСУ атаковать российскую АЭС натовскими ракетами Storm Shadow

Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совбеза РФ, прокомментировал информацию о попытке войск киевского режима атаковать атомную электростанцию в Смоленской области.


В прессе появились сообщения о том, что ВСУ попытались использовать ракеты натовского производства против объекта российской атомной промышленности в городе Десногорске. Как сообщает ряд источников, предположительно атака осуществлялась с помощью франко-британских ракет Storm Shadow.

Медведев, комментируя такого рода сводки, написал, что если информация о попытке использования натовских ракет против российской АЭС подтвердится, то ответ может быть только один – рассмотрение сценария одновременного удара по АЭС на Украине и в странах Восточной Европы.

Зампред российского Совбеза:

Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться.

Напомним, что ранее украинская сторона использовала ракеты Storm Shadow для удара по Чонгарском мосту. В результате удара мост получил значительные повреждения, транспортные потоки из Крыма и в Крым были направлены по резервному маршруту. Мост ремонтировали в течение нескольких дней.
Использованы фотографии:
Росэнергоатом
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19 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:46
    -3
    Дмитрий Анатольевич наверно пошутил.
    Зампред российского Совбеза:

    Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться.


    Украинцы сейчас с радостью подорвут одну из своих АЭС и пальчиком укажут на это заявление и в нашу сторону.Мол невиноватая я он сам пришёл.А вообще это нездоровая тема играться с АЭС.Видать у Зеленского крышу окончательно снесло.
    1. MrWolf
      MrWolf Сегодня, 21:53
      +2
      ДАМ очередные линии рисует. Серо-буро-малиновые в крапинку....
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:55
        -2
        Предпочитаете фигачить по украинским АЭС?
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 22:07
          0
          Это единственное что может генерировать электричество на Украине. А как вы понимаете без электричества ничего работать не будет.
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 22:11
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Украинцы сейчас с радостью подорвут одну из своих АЭС

      Сомневаюсь я, чтобы они пошли на такой шаг, - подрыв АЭС на своей территории.
      И ДАМ напрасно обещает удар по АЭС Окраины. АЭС Окраины расположены на нашей территории. (Пусть не сегодня и не завтра, но Малороссия вернется в состав России) Поэтому заражать эти территории нам ни к чему. А вот Западных "партнеров" предупредить, - если по нашим АЭС будет нанесен удар, то такой же удар мы нанесем по АЭС в Британии, и Франции. Для подтверждения своих слов надо нанести ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ удар по маленькому необитаемому островку принадлежащему Франции или Британии.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:49
    +4
    Если драки не миновать ,надо бить первыми.Кто то очень хочет третью мировую и отсидеться за лужей.Сегодня воскресенье - выходной день.Не надо воспринимать слова Медведева всерьёз - он на это намекает напрямую.Ждём понедельника.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 22:16
      0
      1) он наверняка уже знал, что это были С-200, но ход сделал отличный
      2) если рванёт Ровенская АЭС (неважно кто её рванет), то вся территория Западной украины и часть Польши накроет заразой (роза ветров почти всегда идёт вдоль Карпат на Польшу) и Западная украина опустеет, и туда никакая Польша не отправит свои войска, лет на 30-40 есть повод закрыть эту опустевшую территорию и не возиться с бандеровцами, сами сбегут, вопрос нашей границы с Польшей будет решён частями ОРХБЗ и погранцами....и медведями с волками....чисто заповедник будет, что нам на руку.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:52
    0
    Во патриот.
    Открестился от дворковича.
    Может что и получится для страны сделать у зам совбеза
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 21:57
    +1
    необходимо рассматривать сценарий


    А, ну всё ясно. Обещать-то не значит жениться. request
    Рассматривать можно сколько угодно.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:00
      0
      Нам же скучно жить без нового Чернобыля?Одни разочарования вокруг.Да?
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 22:05
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Нам же скучно жить без нового Чернобыля.Одни разочарования вокруг.Да?


        Да я не к этому. А к тому, что это пустые слова. К счастью. Ну вот зачем ими зря сотрясать воздух?

        Инфовойну Россия проиграла разгромно изначально. К чему я это? Да всё к тому же - никто в мире на атаку именно Россией ядерных объектов, либо же применения я/о глаза не закроет. В самом лучшем случае будет настоящая полная изоляция экономики. Долго продержимся?
      2. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 22:09
        +1
        Если они действительно пытались ударить по Десногорской АЭС, снова утереться? Да?
  5. Lapa
    Lapa Сегодня, 21:58
    +1
    На видео ракета очень похожа на С-200.
    Их сейчас Украина массово начала использовать для обстрела российской территории.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 22:11
      0
      Видео фейковое, в любом случае силуэт ракет там примонтирован, очень уж отличается масштаб падающей ракеты и растояние до взрыва.
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 22:01
    0
    ДАМ не принимает реальные решения ,у него нет реальной власти ,он может говорить все что угодно.
    Эти заявления направлены большей частью на внутреннюю аудиторию ,меньшей частью на украинских или европейских реднеков ,которые еще считают фигурой.
  7. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 22:02
    +2
    Хватит уже грозить, было бы смешно, если б это не в России было такое убогое правительство, а где нибудь в бантустане.
    Вы бы хоть днепровские мосты снесли бы для начала. А трепаться вы хорошо умеете.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:05
      0
      Умные люди говорят что это называется "устрашение".Мы типо устрашаем.
  8. SwR9
    SwR9 Сегодня, 22:15
    0
    Надо брать пример с Китая, там все молчат и работают. Надо объявить мораторий на всякие заявления и трепания от которых пользы нет.
  9. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 22:19
    0
    Жути нагнать на европейцев!? Тоже дело нужное! Пусть жизнь в Европе "малиной" не кажется.