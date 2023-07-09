Эксперты пытаются разобраться в вопросе связи Запада с военным мятежом 24 июня в России

Различные аналитики, эксперты, в том числе на федеральных каналах, продолжают попытки осмысления того, что же произошло 24 июня сего года в нашей стране. При этом для того, чтобы осмыслить происходящее, порой приходится ссылаться на публикации в иностранной прессе. И здесь немудрено оказаться как минимум в логическом тупике, ведь часто крупные западные каналы и прочие СМИ выступают не просто рупорами американской, британской и прочей западной пропаганды, но и проводниками всевозможных фейков о России.Потому, если ссылаться исключительно на западную прессу в плане попытки мятежа Евгения Пригожина, то можно оказаться на удочке у той самой западной пропаганды.Однако некоторые публикации, когда идут не со ссылкой на анонимные источники в правительствах западных стран, а на конкретных чиновников и институты власти, всё же обращают на себя внимание. Например, публикации о том, что США якобы обо всём знали как минимум за 2 недели до событий 24 июня, но ничего по этому поводу не говорили, «чтобы Москва их не заподозрила в участии подготовки мятежа».А ранее публиковались заявления о том, что и другие западные разведки «всё знали, но молчали».Но если они все действительно «всё знали» и решили ни слова не говорить, чтобы «не спугнуть птицу своего счастья и удачи», то возникает немало вопросов о «сопричастности». Если «сопричастности» не было, то как узнали? Сорока на хвосте принесла, или сработала аналитика, которая Запад, по его собственному убеждению не подводит?Попытка разобраться от Михаила Леонтьева: