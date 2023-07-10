Кого там предал Эрдоган и кому какой от этого профит?

Глядя на то, что творится в СМИ, возникает просто огромное удивление и один вопрос: а что, собственно, такого произошло, что все так завелись?
«Возвращение из Турции на Украину лидеров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) является нарушением договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, соглашение нарушила как украинская сторона, так и турецкая, а Россию никто о передаче руководства «Азова» в известность не ставил», - передает «РИА Новости».
Что показательно, турецкие СМИ высказываются (о чудо!) примерно в том же духе.
«РФ считает, что Украина и Турция нарушили условия договоренностей» и даже приводят ранние слова Зеленского: «Пятеро командиров «Азова», освобожденных по нашей договоренности с Реджепом Тайипом Эрдоганом, до конца войны будут в комфортных условиях в Турции. Они смогут увидеть свои семьи. Я выражаю искреннюю благодарность президенту Эрдогану за его ведущую роль в освобождении нашего народа».
Это канал Т24, если что.
Официальных комментариев Анкары нет. Ну, может, пока нет, а может, и не будет. Вопрос не в этом. МИД РФ тоже молчит. Вообще, все молчат, впрочем, как всегда, выходные же.
А в чем вопрос, скажете вы, уважаемые читатели? Да хоть в том, что «А сколько можно?». Сколько можно долбить нам про некоего «друга Эрдогана», который таковым не является совершенно? Вот все эти стенания в z-сетке на тему того, что «Он опять нас предал» - вот действительно, сколько можно все с того же 2015 года?
Тезис такой: никого Эрдоган не предавал
Предают друзей и союзников, а ни тем, ни другим Эрдоган России не был. Его личные отношения с российской властью нам не интересны совершенно, у каждого, уверен, найдутся в круге общения такие «друзья», что пара-тройка – и врагов иметь на обязательно.
Так что Реджеп Эрдоган – он нам не друг, он весьма прагматичный и расчетливый политик. У политиков вообще с кодексом чести весьма своеобразно, зачастую каждый себе свои пишет и по нему живет и работает. И различия там просто космические могут быть.
Но на самом деле, какого политика не возьми (кроме, наверное, Бокассы), скрытая тяга к людоедству – это нормальное дело. Особенно когда это дело касается политической карьеры. И тем более, нам никогда не стоит забывать о том, что Турция в первую очередь член НАТО, а все остальное не то что вторично – третично.
Так что то, что выигравший выборы Эрдоган теперь будет делать не то, что ему подсказывают, а то, что он хочет, с оглядкой на то, что подсказывают – это факт. Спросите – а в чем разница? А разница проста и незамысловата, как турецкий помидор: что выгодно Эрдогану, как политику, то он и будет делать.
Вообще в мире это иногда называется «независимая политика»
Вообще это неплохо – независимая политика, особенно если за переход каждой проведенной линией, не важно какого цвета, следует увесистый удар по наглой морде лица. Согласитесь, дело не в цвете линии, а в размерах кулака, входящего в соприкосновение с лицевой частью организма.
И вот здесь Эрдоган, прекрасно понимая, что ему совершенно ничего за это не будет, берет и отпускает интернированных азовцев. Не знаю, во имя каких там интересов, но честно признаюсь, кроме политического щелбана по российскому носу, ничего увидеть не могу.
Слишком, мягко говоря, ничтожны пять боевиков, интернированных в Турции, для разборок на высшем уровне. На самом деле, кто видел хоть какой-то документ с подписями, в котором было бы обозначено, что азовцы будут оставаться в Турции до конца СВО? Конечно, такого документа никто не видел по очень простой причине – его не существует. Подобные вещи обычно заключаются за кулисами политической сцены и в устной форме. Ну и нарушаются примерно так же. А любые тайные договоренности, переведенные в публичную сферу — это ничтожная сделка. Так говорят юристы от экономики, которые в этом кое-что смыслят.
Сейчас лагерь российской стороны четко разделился на две стороны: первые орут «позор джунглям», вторые считают, что ничего особенного не произошло.
Если честно, истина там, посередине, и вот почему
Что могут сделать эти пять распиаренных и теперь откормленных нацистов? Совершенно ничего. Более того, я вам напомню про Андрюшу Билецкого. Можно и нужно. Билецкий, известный правосек и нацист, основатель «Азова», как-то очень быстро отвоевался. Где он сейчас и чем занимается – сказать сложно, но не в рядах «Азова» и не на передовой. Предпочитает воевать в соцсетях и мессенджерах. Там проще, и там точно не убьют.
Вот то же самое будет и с этими, азовскими.
Да, они на камеры сказали, что сейчас вернутся. Точнее, Дениска-Редиска сказал, остальные… ну особой радости как-то не выразили, но оно и понятно. Война, потом плен, потом год тусовки может, и не на курортах Турции, но и не в окопах под Бахмутом. Ну не с руки в общем.
Для украинской стороны они вроде как герои, но есть нюансы. По условиям репатриации, они все дали обязательство не брать в руки оружие и не участвовать в боевых действиях. Потому как их вообще собирались повесить за деяния, но вот повезло в жизни и вместо эшафота азовцы оказались в Турции. И вот – обратно домой.
Ну так себе расклад. Бойцы из них типа как из Билецкого после неудачного депутатства. Конечно, возможно, что и пойдут в родной «Азов», хотя думаю, больше шанс того, что начнут кататься по заграницам, рассказывать о кошмарах российского плена и клянчить гранатометы и истребители.
Они давно умерли, как солдаты и еще не родились, как политики. Но первый шаг к этой метаморфозе уже сделан: от обещаний они быстренько отказались, клятвы забыли, все нормально, развитие идет в нужном направлении. Насколько они будут полезны стране – посмотрим, хотя тут смотреть совершенно не на что.
Какие последствия от этого для нас? Ну кроме унижения тех, кто вел эти закулисные переговоры под дирижирование Абрамовича, а мы не знаем точно, кто там представлял Россию, более ничего. Нет, возможно, конечно, после такого плевка снова найдут какую-нибудь гадость в апельсинах и помидорах из Турции, благо, уже свой урожай пошел. Временно, естественно, потому что и помидорами, и турецкими курортами заведуют все те же политики. Договорятся.
Не в помидорах дело и не в пяти азовцах. Не бог весть какой урон они могут принести нам. Лично меня более напрягает то, что Эрдоган, которому все сильнее плевать на все эти красные, коричневые и желтые линии, которые проводились ранее нашими руководителями министерств и ведомств, ведет совершенно свою политику, ничуть не оглядываясь на Россию. Видимо потому, что не ощущает силы, которая может ему что-либо противопоставить.
Оружие
Нидерландское издание Oryx, которое занимается аналитикой из открытых источников на тему обороны и военных действий в мире, разместило ряд материалов, из которых следует, что Турция поставляла и продолжает поставлять Украине боевую технику.
В Украину идут ударные БПЛА «Bayraktar» TB2, разведывательные БПЛА «Mini-Bayraktar», управляемые реактивные системы залпового огня TRLG-230, средства радиоэлектронной борьбы, броневики MRAP BMC «Kirpi», САУ T-155 «Firtina» минометы и боеприпасы.
И, кстати, Анкара совсем не стремиться афишировать свои поставки в Украину. Там тоже умеют затыкать рты СМИ, так что с освещением полный порядок. То есть, молчание ягнят. Всплывают факты поставок в основном после публикации информации о потерях такой техники.
А корветы? Один уже спущен на воду, отыменован первой леди Украины «Гетманом Иваном Мазепой» (прости господи, еще одного Иуду увековечили) на второй режут металл. Будет еще один «гетман», «Скоропадский».
То есть, ситуация вообще-то так себе: крики о позоре из-за пяти азовских нацистов, а про корветы и САУ с бронемашинами полный молчок. А между тем, одна-единственная САУ может нанести много больше, чем пятеро нациков. Хотя от азовцев медийный эффект будет чуть больше, чем от одного орудия, если правильно раскрутить. Но это в Украине умеют, делать из мухи слона, а из…
Другой вопрос, что за Эрдоганом нужно смотреть в три глаза. Тут новая серия «зернового позорища» на подходе, так если турецкий лидер договорится с Украиной в обход России, а сделать это может легко и непринужденно.
Давно не секрет, что основной профит с «зерновых танцев» имеет именно Турция, которая распределяет зерно по странам, мелет муку и тоже распределяет, сиречь, продает ее тем, у кого есть деньги.
Кто сегодня помешает Эрдогану творить свою политику в Черном море, просто взяв на сопровождение своим фрегатами корабли, идущие в украинские порты и из них? Российский МИД? Возможно. Если это не на выходных случится, потому что в выходные наш МИД не работает. Как многие другие ведомства.
Новые корветы и самоходки для Украины и турецкие фрегаты, сопровождающие пароходы с грузами для Украины – вот проблема, а не пяток нациков, которые вернулись домой. Да, возврат азовских нацистов – это пощечина, но беречься стоит не от нее, а от дубины, которой могут трахнуть по голове.
Так что вопрос того, кого предал турецкий лидер Эрдоган, отпустив домой азовских вояк – это вопрос для того, кто имел с ним дело в этом вопросе. Для России более важна постоянная помощь Украине военной техникой и боеприпасами. Вот это более важно, но ведь и это нельзя назвать предательством со стороны Турции. Там просто бизнес и ничего личного.