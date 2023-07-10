Кого там предал Эрдоган и кому какой от этого профит?

«Возвращение из Турции на Украину лидеров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) является нарушением договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, соглашение нарушила как украинская сторона, так и турецкая, а Россию никто о передаче руководства «Азова» в известность не ставил», - передает «РИА Новости ».

«РФ считает, что Украина и Турция нарушили условия договоренностей» и даже приводят ранние слова Зеленского: «Пятеро командиров «Азова», освобожденных по нашей договоренности с Реджепом Тайипом Эрдоганом, до конца войны будут в комфортных условиях в Турции. Они смогут увидеть свои семьи. Я выражаю искреннюю благодарность президенту Эрдогану за его ведущую роль в освобождении нашего народа».

Тезис такой: никого Эрдоган не предавал

Вообще в мире это иногда называется «независимая политика»

Если честно, истина там, посередине, и вот почему

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