Morko-Morane. История лучшего финского истребителя

Morko-Morane
Вступление
Зимняя война – история, которую стоит помнить и анализировать, но которую нельзя оценивать эмоционально. Тем не менее о ней уже сформировалось какое-то общепринятое мнение, которому стараются соответствовать различные популяризаторы истории в Интернете. И хоть в ней есть свои подводные камни, которые нужно просто озвучивать, если материал претендует хотя бы на видимость честности и непредвзятости, то уж о том, какой спрос с крупных исторических каналов и их авторов, я вообще молчу.
Но для меня, как фаната авиации в любой ипостаси и в любой стране, Зимняя война достаточно интересна. Не только из-за обилия воздушных боев, не только из-за того, что эта война стала испытательным полигоном перед будущей Второй мировой войной, и, если обобщать, не только из-за участия новой авиации СССР в этой войне.
Финляндия, несмотря на статус неавиационной державы, обладала асами и авиаконструкторами мирового уровня. Их судьбы интересны и овеяны ореолом незнания, ведь даже об одном из самых известных финских инженеров в области авиации Аарне Лакомаа известно пусть и достаточно для небольшой заметки, но он всё равно остался без фотографии в «Википедии» и где бы то ни было ещё. Или же вспомним другого авиаконструктора, создавшего свои проекты аккурат рядом с Зимней войной – Тойво Каарио, который считается чуть ли не автором экранопланов.
Ну что же, в этом есть здравое зерно, если не забывать о теоретизировании советских и немецких учёных. Но говорить мы будем не об авиаконструкторах, а о самолётах Зимней войны. Конкретно о самом лучшем самолёте в истории Финляндии.
Итак, сегодня речь пойдёт о финском истребителе, созданным на базе французской машины – Morko-Morane.
И прежде, чем мы перейдём непосредственно к нашей сегодняшней истории, важно отметить одну существенную деталь. Пока я писал эту короткую вообще-то статью, я пришёл к выводу, что 29 с хвостиком страниц не совсем тот объём, на который я рассчитывал. Вследствие этого я оставляю эту основную часть без 10-страничной предыстории возникновения финских ВВС и 4-страничной биографии одного из создателей Morko-Morane. Эти, как я их стал называть за время статьи, «аппендиксы» появятся в виде отдельных статей, ну а пока переходим к истории нашего сегодняшнего героя.
Fokker D. XXI в ливреях финских ВВС и с лыжными шасси
Начать всё равно стоит с пары слов о составе ВВС Финляндии на момент Зимней войны, а уже о том, почему он был именно таким – в отдельной статье. К лету 1941 года финские ВВС представляли собой чудовищный разнобой типов самолетов. В этой истории нас будет волновать истребительная авиация.
Помимо наиболее многочисленного типа Fokker D.XXI, производившегося в Финляндии по лицензии (всего их было 97), финны использовали Fiat G.50, Brewster 239, Hawk 75 (полученные от немцев французские и норвежские машины), Hurricane и даже трофейные И-153. И подобные ВВС требовали унификации, какого-то небольшого количества разноплановых истребителей, создававших нужный для Финляндии симбиоз, и без лишних трат на самолёты схожих ролей, и от разных стран.
Morane-Saulnier MS406
Французские истребители
Незадолго до конца Зимней войны Финляндия получает истребители, которые должны были решить проблему с их ВВС. В этой роли были выбраны истребители, которые уже эксплуатировались во многих странах мира, в том числе и в стране, создавшей их. И в течение февраля 1940 года Финляндия получает в состав своих ВВС 30 новых французских истребителей, которые получили название Morane-Saulnier MS406.
Изначально было заказано 50 машин, но так как к тому моменту Франция уже вела полноценную войну с нацистской Германией, заказ для союзного Германии государства пришлось скорректировать. Впоследствии для Финляндии справедливость восстановится.
Истребители доставлялись в небольшой город Мальмё, что находится в Швеции, которая экспортировала в Германию железную руду и помогала с переброской войск, а после Второй мировой войны приютила многих талантливых немецких авиаконструкторов. И именно в этой стране за несколько недель были собраны и испытаны истребители Morane-Saulnier MS406, а после доставлены в Финляндию в период с 4 по 29 февраля.
И начинаем сразу же с истории, от которой у меня глаза на лоб лезут. Признаюсь честно, я не знаю, кто в ответе за настолько странное решение, которое отдаёт саботажем против Франции: как передать истребители союзнику страны, против которой вы ведете войну. Вариантов много, режим Виши, возглавляемый Филиппом Петеном и Пьером Лавалём, явно существовал не просто так, и не допустить того, что кто-то из французской элиты решил продать истребители противнику (хотя где-то встречается информации и о подарке французских истребителей в состав ВВС Финляндии, что выглядит не иначе как шутка), вместо того чтобы их сжечь или попытаться передать Британии, как минимум странно.
В стране уже тогда были панические настроения, связанные с победами Германии в Австрии, Чехословакии (в первых двух без боя), Польше, Дании и Норвегии, помноженные на реальный Мюнхенский сговор, в ходе которого обсуждалось мирное урегулирование Второй мировой войны, который скорее пошёл бы на руку Германии, чем Британии и Франции (это ясно понимали, например, в СССР, пытаясь до этого создать оборонительный альянс против Муссолини и Гитлера), так что такой саботаж мне кажется возможным.
Во всяком случае я не нахожу никакого объяснения тому, что целый государственный аппарат, планируя сделку на 50 технологичных истребителей, не сумел заметить такой детали, что продают свои самолеты они стране, которая сотрудничает с Германией и ведёт войну с СССР, который в свою очередь пытался создать альянс против Германии, куда он зовёт Францию и Великобританию, давая собирать их на стапелях там, где ведётся активная торговля с Германией, против которой воюет Франция.
Morane-Saulnier MS406 во французских ливреях
Об успехах Morane-Saulnier MS406 существует два мнения.
Первые говорят о том, что доставленные истребители не могли, да и не смогли широко проявить себя в Зимней войне, так как спустя месяц после того, как их доставили, был подписан Московский мир, ознаменованный началом так называемого временного мира, во время которого подозрительность среди финских политиков достигла какого-то небывалого масштаба, а значит и времени на то, чтобы обучить финских лётчиков, было крайне мало.
Тем не менее в Сети встречается и альтернативная информация о том, что из 30 доставленных самолётов успели сформировать эскадрилью номер 14 и 28 (для нас важнее история второй эскадрильи), что было в действительности. Последняя была сформирована в составе второго авиационного полка и была взята под командование неким майором Ниило Джусу (или же Юсу). Признаюсь честно, не ведаю, о ком упоминается в статьях на эту тему, но, ссылаясь на него, используют информацию из книги, которая является платной, так что оставим данным факт на откуп обнародовавшим его.
После того, как самолёты прибыли в феврале 1940 года, базой эскадрильи, состоящей из трех звеньев, стал аэропорт Сакюля. Позже небольшие лётные секции, выделенные из эскадрильи, переместились на военные базы Турку, Утти и Пюхяниеми Холлолы.
Но главное – это то, что за не столь долгий срок эскадрилья номер 28 всё-таки приняла участие в воздушных боях Зимней войны, и совсем не единоразово, а совершив 288 самолето-вылетов, из них на перехват бомбардировщиков – 260, на разведку – 8, а на наземные боевые вылеты – 20. Истребители участвовали в воздушных боях 28 раз за 22 дня, одержав 14 воздушных побед и потеряв один самолет, сбитый зенитным огнем.
Последние бои Зимней войны за эскадрилью провел отряд «Сирена», созданный Свен-Эриком Сиреном 11 марта 1940 года над городом Ловиссой.
Отмечу, что в данном вопросе я выступаю ретранслятором обеих точек зрения, тогда как моё скромное мнение всё-таки сводится к тому, что новые истребители ВВС Финляндии не были сверхмощными аппаратами, способным сбивать машины противника пачками, а финские пилоты были недостаточно обучены, чтобы в истории их участия Morane-Saulnier MS406 в Зимней войне могла быть такая статистика.
В конце статьи, кстати, вернемся к интересным подробностям эксплуатации и французского, и финского истребителя. Так или иначе, на момент Второй мировой войны (а Зимняя война хронологически является её частью) Morane-Saulnier MS406 был морально устаревшим. В основном всё упиралось в слабую силовую установку и слабое вооружение, но об этом позже.
Эрик фон Розен
Свастика
Отвлечемся на одну деталь – свастику как опознавательный знак ВВС Финляндии. И история возникновения у этого явления довольно забавная. Когда только ВВС Финляндии обрастали самолётами, а данный период выпал на гражданскую войну в этой стране, один сочувствующий шведский меценат – Эрик фон Розен, передал истребитель, получивший название F.1, в пользование ВВС Финляндии.
Интересно то, что тот сам Эрик фон Розен был хорошим другом Германа Геринга, ведущей фигурой национал-социалистического движения в Швеции, встречался с Адольфом Гитлером, а на самолётах, переданных им в пользу Финляндии, располагалась та самая свастика в белом круге, которая, как заявляется, была просто личным знаком владельца.
В действительности, она и вправду отличается от привычной немецкой свастики. При этом она сохранялась в период с 1918 по 1945 год, являясь главным и единственным опознавательным знаком финских ВВС и появляясь на медалях солдат Финляндии. В 1945 году хакаристи, а именно так называют личный знак Эрика фон Розена, была отменена из-за чрезвычайно близкого сходства с нацистским символом, однако на эмблемах подразделений свастика использовалась вплоть до 2020 года, когда её начали заменять на символ с орлом. По состоянию на 2022 год на знамени ВВС Финляндии свастика, или же хакаристи, до сих пор присутствует.
Так или иначе в период временного мира для ВВС были доставлены дополнительные истребители французского производства, но уже через Германию. Идея была проста: у Финляндия остается потребность в истребителях Morane-Saulnier MS406, которые после капитуляции Франции можно получить через союзную Германию. Суммарно за период между временным миром и войной-продолжением Финляндия получила дополнительные 57 машин, причём разных моделей. Из партии, что пришла со складов Германии, было 46 истребителей Morane-Saulnier MS406 и 11 Morane-Saulnier MS410, и, соответственно, когда все машины оказались в распоряжении ВВС финнов, там было 76 истребителей Morane-Saulnier MS406 и ещё 11 истребителей Morane-Saulnier MS410.
О последнем подробнее.
Morane-Saulnier MS410
Когда MS406 поступил на вооружение ВВС Франции, была начата программа модернизации с целью улучшения конструкции. Результатом стал MS410, который включал в себя более прочное крыло, более простой фиксированный радиатор вместо более ранней убирающейся конструкции, четыре пушки MAC с ленточным питанием вместо прежней пары орудий с барабанным механизмом, а также установку выхлопных эжекторов для дополнительной тяги. Оная повысила максимальную скорость до 509 км/ч на высоте 4 000 метров, в результате чего скорость увеличилась примерно на 40 км/ч в сравнении с MS406 на той же высоте.
Производство MS410 началось только в мае 1940 года, когда нападение Германии привело к остановке программы переоборудования, и к этому моменту было завершено только пять экземпляров этого типа. Производство было разрешено продолжить под наблюдением Германии, преобразовывая более ранние 406-е в стандарт 410, но многие из этих самолетов получили только новые крылья.
В итоге небольшое количество модернизированных истребителей попали на склады в Германии, а уже после их купила Финляндия.
Morane-Saulnier MS406 был хорошим истребителем, но проблем он вызывал предостаточно. Начинается всё ещё с того, что на базе данного истребителя не было создано учебно-тренировочных версий, с помощью которых лётчики из других стран могли приспособиться к новой для себя машине. Дополните данную информацию тем, что по слухам первые финские Morane-Saulnier MS406 не были локализованы, и приборная панель была написана на французском. Звучит странно на самом деле, ведь в 1940 году в Швеции государственным языком не был введён французский, а собирать и испытывать самолеты с приборной панелью на неродном языке не очень продуктивное занятие.
Соотношение устойчивости и маневренности было хорошим с точки зрения простого полета, но при стрельбе самолет был слишком неустойчив, так как короткий фюзеляж беспокойно двигался при прицеливании. Маневренность самолета была хорошей, благодаря чему многие финские летчики спасли жизнь в трудных ситуациях.
Основным оружием Morane-Saulnier 406 была 20-мм пушка Hispano-Suiza HS 404, стреляющая через втулку винта, плюс два пулемета MAC калибра 7,5. И как раз основное орудие было ненадежным и часто останавливалось уже после пары выстрелов.
Проблему малой огневой мощи, на которую часто жаловались финские лётчики, как вы помните, решили на Morane-Saulnier MS410, на котором было четыре 7,5-мм крыльевых пулемета с новой системой ленточной подачи патронов. В свою очередь Morane-Saulnier MS410 отличался плохой бронепробиваемостью. Вооружение попробовали изменить в Финляндии, заменив пушку на 12,7-мм. С чем было связано разительное уменьшение калибра, мне не известно. Для этой роли были выбраны советские пулеметы Березина или же просто УБ, британские Кольт-Браунинг М1895 и немецкий MG-151.
Подтверждения информации о последнем, к слову, я так и не нашёл, тем более что для финских Morane-Saulnier MS406 нужен был пулемёт калибра 12,7 мм, а не 15 мм. Меж тем авиационный пулемёт Березина по странному стечению обстоятельств оказался ненадежен. Странно это потому, что УБ в разных модификациях стоял на многих общепризнанных советских самолётах, в том числе и «орудиях победы»: Як-3, Як-7, Як-9, Пе-2, Ту-2 и на настоящей легенде – Ил-2.
В общем, странная история.
Тем более что другой пулемёт от Morane-Saulnier MS406, а именно Кольт-Браунинг М1895, устанавливался на другой финский истребитель – VL Humu, выходит, есть не иллюзорная вероятность того, что желание создать унификацию в своих ВВС пытаются оправдать слухами о якобы ненадежности советских пулемётов. Так или иначе, могли просто не разобраться, да и УБ не был панацеей, чтобы ставить его на любую военную машину, и в конце концов, было бы странно, если бы Финляндия эксплуатировала пулеметы той страны, против которой она ведет горячую войну.
А вот использовать военную технику американского или французского производства, против которых финны вели только холодную войну, им было, как уже показала история, не зазорно. Да и как-то получать наше вооружение и вооружение союзников они научились. Вопрос об использовании немецких пулемётов был также закрыт: их вооружение могло не подойти, да и впадать в зависимость от нацистской Германии Маннергейм не хотел, стараясь искать обходные манёвры то тут, то там, пытаясь создавать самобытные независимые ВВС. Получалось, конечно, с переменным успехом, но идея неплохая.
И-153 ведёт бой с финским Brewster F2A Buffalo
Меж тем очевидное наступление грандиозной и чудовищной войны Третьего рейха и СССР подсказывало Финляндии две вещи: первое – второму раунду с Советским Союзом быть, и в нём финны будут на стороне Германии; второе – и это логически выходит из первого, для войны-продолжения нужно обновление армии. Авиация в данном вопросе была авангардом, а один из главных истребителей в ВВС Финляндии – Morane-Saulnier MS406, требовал модернизации, причём глобальной.
Вооружение уже было модернизировано, да и было целых 11 истребителей, которые прошли процесс обновлений ещё на французских стапелях, и то не полностью, но нужно было обновление авионики, крыльев, двигателей и так далее, причём обширное. Да и внесенные изменения в вооружении не были удовлетворительными, Morane-Saulnier MS406 славился скоростью, но чтобы противостоять советским истребителям нужно было сильное вооружение.
И это не говоря о том, что основной и самый массовый финский истребитель, Fokker D.XXI также нуждался в дополнениях, чтобы быть успешным не только в противостояниях с И-15, И-16 и И-153, но и с новыми советскими машинами, такими как как Як-3, ЛаГГ-3, их более совершенными модификациями и многими другими советскими самолётами.
Арне Лакомаа
И тут на сцену выходит шведский авиаконструктор Арне Лакомаа, озвучивший витающую в воздухе повестку, с предложением по её решению – установить на Morane-Saulnier MS406 советский двигатель Климов М-105.
Так началась история Morko-Morane.
Мартти Калима у своего Morane-Saulnier MS406
И здесь я всё-таки позволю себе вклиниться с небольшой частью биографии Аарне Лакомаа, без которой, как по мне, история не получится полной.
Так уж получилось, что в истории этого авиаконструктора есть одна интересная деталь – медаль Тулина. Хронологически история ещё не дошла до данного момента, но в другом моменте это будет не так актуально. Когда он был ею награждён, уже неизвестно, да и о самой такой награде информации крайне мало. Хотя, казалось бы, аналог отечественной медали Заслуженный конструктор Российской Федерации, а информации никакой.
Вероятно, дело связано с тем, что вручает её частная Лётная школа имени Тулина, а не король Швеции. К слову, что вообще за Тулин?! А это был один из авторов шведского авиастроения и промышленный лидер этого государства.
Енох Леопард Тулин родился 15 сентября 1881 года в приходе Симрис, графство Кристианстада (умер 14 мая 1919 года, Ландскрона), для нашей истории важен не как философ, аэродинамик и воздухоплаватель, а как промышленный магнат. Но и не отметить, что его научная работа «О сопротивлении воздуха относительно плоских поверхностей» оказала большое влияние на развитие и понимание законов управления небесным телом, и его самолёты Nordstiernan, Thulin Type A и Thulin Type E, последние даже стояли на вооружении молодых ВВС Финляндии, оказали большое влияние на развитие авиации Швеции, было бы странно.
О нём до сих пор хорошо отзываются ещё и за то, что Еноху Тулину при поддержке Густава Далена, Класа Фореуса, Ларса Магнуса Эрикссона и Ивара Мальмера удалось создать промышленную компанию AB Thulin Aeroplanfabrik, основанную в 1912 году, в которой было около 1 000 сотрудников и три больших пятиэтажных комплекса из стали и бетона с мастерскими, лабораторией для испытаний материалов, обширным отделом двигателей, собственной аэродинамической лабораторией и лицензионным производством своей продукции в Дании.
Только представьте, какое это развитие для страны, в которой проживало немногим большим 5,6 миллиона человек. И авиастроение, и производство двигателей были успешными, и продукция продавалась не только внутри Швеции, но также в союзных Нидерландах и Дании. И одним из главных проектов этой компании стало производство одного французского истребителя – Morane-Saulnier MS406. Они строились лицензионно и, раз на производстве были соответствующие возможности, можно было устанавливать и шведские двигатели с вооружением.
Конечно, на вооружении ВВС Швеции так и не появились французские истребители лицензионного производства, компания, судя по всему, занималась производством для экспорта, в том числе и в Финляндию, но речь здесь в самой идее: улучшить Morane-Saulnier MS406 за счёт новых двигателей и вооружения, что можно назвать малоизвестной предысторией лучшего истребителя в истории Финляндии.
И так мы можем прийти к выводу, что принципы комплектования ВВС были подсмотрены Аарне Лакомаа у Еноха Тулина в Швеции, дополнены логичной идеей разнообразить военно-воздушные силы специфическими машинами, легкими в производстве, следуя конспектам Хорватии и многих других стран (об этом как-нибудь в другой раз), используя в модернизации новые двигатели и вооружение, которые будут получаться окольными путями у противников Финляндии: США и/или СССР.
Интересно, что впервые о переоснащение имеющихся Morane-Saulnier MS406 новыми двигателями, причём советскими, заговорили даже раньше – в 1940 году. В тот год их даже испытали на практике. Истребитель, оснащенный трофейным двигателем Климов М-103, впервые взлетел в августе 1940 года. Причиной было отсутствие оригинальных запасных двигателей и запчастей Hispano-Suiza, а также сходство Климова М-103 с родной для Morane-Saulnier MS406 силовой установкой.
Заказ был отменен всего через месяц, когда стало ясно, что Финляндии разрешено покупать истребители Morane-Saulnier MS406 и MS410 со склада немецких военных трофеев. Да и будем честны, составить полноценные ВВС, используя трофейные двигатели противника, идея спорная и требующая дополнительного анализа, а может быть, и экстремальной ситуации.
Как только началась война-продолжение, а началась она с операции «Полярфукс», проблемы с французскими истребителям стали ощущаться намного сильнее. Даже несмотря на то, что Morane-Saulnier MS406 пришлось воевать в основном с И-16. Он оказался настолько неадекватным по характеристикам и вооружению, что его собственные потери в воздушных боях стали увеличиваться. Всего за Великую Отечественную войну Финляндия потеряет 15 самолётов Morane-Saulnier MS406, и есть мнение, что большая часть пришлась именно на первые дни войны-продолжения.
Впрочем, имеет смысл выделить и другой период – 1942 год.
Mörkö-Morane
А тогда на фронтах появилось два очень опасных для Morane-Saulnier MS406 противника: Ла-5 и P-39. Противостоять этой новой технике финны уже не могли. Несмотря на поставки Bf 109G-2 (а позже и G-6), каждый истребитель был на вес золота, а значит – уже было просто необходимо предпринимать попытки значительно улучшить боевые характеристики Morane-Saulnier MS 406/410.
В сентябре 1942 года полковник Ричард Лоренц представил альтернативу: оснастить его двигателем М-105 или М-103. По сути, продолжение ранее заявленной идеи (однажды в устной форме Арне Лакомаа и до этого в металле в 1940 году), но теперь вопрос стал обсуждаться с позиции «когда начинать». Так как ответ на этот вопрос было слово «вчера», планирование установки началось немедленно.
Двигатель М-105ПФ
Двигатель представлял собой климовский М-105П мощностью 1 100 лошадиных сил (820 кВт), а основным вооружением была 20-мм пушка, и именно на этот раз в качестве вооружения была выбрана немецкая 20-мм пушка Mauser MG-151/20, в дополнение к которой в крыльях были оставлены два 7,5-мм пулемета, в качестве которых устанавливались Chatellerault MAC 1934.
То есть по количеству вооружения это был откат к Morane-Saulnier MS406, а с точки зрения качества вооружения и двигателя – шаг вперёд. Для сравнения: у ранее устанавливавшегося Hispano-Suiza 12Y-31 мощность была только 860 лошадиных сил. Изменения также должны были быть внесены в систему выхлопных труб, нагнетателя, бака охлаждающей жидкости и масляного радиатора.
Работы по доработке, как заявляется, велись без чертежей (звучит на самом деле как шутка), и первая модернизированная машина, получившая название МС-631, была готова к испытаниям в январе 1943 года, а первый полет состоялся в феврале 1943 года. Однако у машины появились проблемы с охлаждением, поэтому появилась потребность в совершенно новом жидкостном кулере, который бы смог решить возникшую проблему. Масляный радиатор также пришлось заменить на охладитель от компании Messerschmitt AG.
В ходе испытательных полетов летом и осенью 1943 года Mörkö-Morane показал себя явно лучше французского оригинала. Максимальная скорость составляла 523 км/ч – на 40 км/ч больше, чем у оригинального Morane-Saulnier MS406, практический потолок до 12 000 метров, а скорость набора высоты – до 25 м/с. К последней информации рекомендую относиться не иначе как к шутке из финских фантазий. Для сравнения: скороподъемность первого реактивного боевого самолёта Messerschmitt Me 262 20 м/с, а здесь старый истребитель с новым двигателем, и сразу же полетел быстрее всех.
Если сравнивать двигатели, стоявшие на обеих машинах, то можно вспомнить единственный показатель, который не требует дополнительных переводов: обороты в минуту, у М-105 – это 2 700, а у Junkers Jumo 004 – это 8 700 в базовой модели. У первого максимальная мощность 1 100 л. с. (820 кВт) на высоте 2 000 м при ранее заявленных оборотах. Для немецкого реактивного двигателя это ограничивается неполной информацией о 8,83 кН при ранее заявленных оборотах в минуту.
Конечно, можно сказать, что Morko-Morane мог лететь быстрее, нежели немецкий реактивный истребитель, благодаря нормальной взлётной массе 2 210 кг и соответственно 6 400 кг у того самого немецкого истребителя. Но не забудем и о том, что на Messerschmitt Me 262 было два двигателя. В таком случае куда как реалистичнее смотрится скороподъемность Morko-Morane в 17–18 м/с.
Результаты первых полётов полностью оправдали надежды конструкторов и Аарне Лакомаа в частности. Истребитель получил новое обозначение MM.406, производное от Morko-Morane, и полуофициальное имя, которое вынесено в название этой статьи («morko» можно перевести с финского как «призрак», «оборотень» или «гоблин», в зависимости от контекста). То есть в названии истребителя Morko-Morane первая часть обозначает имя собственное, которое ему присвоили военные, а вторая указывает на принадлежность к серии машин, созданных французской компанией Morane-Saulnier.
Получив столь обнадеживающие ТТХ, финское командование ВВС распорядилось начать модернизацию всех имеющихся истребителей по образцу MS-631, намереваясь через год завершить этот процесс. Стоит ли говорить, что этот план самую малость не удался?..
Только в декабре 1943 года началась подготовка для массовых изменений в конструкцию.
В феврале 1944 года в Германии было закуплено 85 двигателей М-105, которых, благодаря масштабам Великой Отечественной войны, у Германии было достаточно. Кроме них, использовались собственные трофеи боевых машин, но не в столь большом количестве. Всё же масштабы боевых действий на финском и немецком ТВД сравнивать очень странно.
Производство серийных частей началось в апреле 1944 года, плюс минус за полгода до мирного урегулирования войны-продолжения. Первые модифицированные самолеты были переданы эскадрильям в июле 1944 года, а последние были завершены в марте 1945 года, когда 41 исправный истребитель Morane-Saulnier MS406 был переоборудован в Morko-Morane.
В итоге истребитель, который создавался в первую очередь для того, чтобы составить убойную конкуренцию с советскими самолётами и дать неплохое подспорье для выполнения армией Финляндии поставленных перед войной с СССР задач (контроль над Карелией и границами, потерянными после Зимней войны), стал поступать в войска за два полных месяца перед подписанием перемирия в Москве.
А до этого, с 4 по 5 сентября, в связи с успешным советским наступлением в Карелии финские политики запросили приостановку огня. Меж тем в ходе Зимней войны пришедшие в состав ВВС Morane-Saulnier MS406 очень быстро приступили к боевым вылетам, в сумме проведя много времени в небе и противодействуя советской авиации, и это за недолгое отведенное французским истребителям время.
Но на этом боевая история лучшего финского самолёта не могла закончиться.
Остаётся немало и недосказанного, а давать такие регалии самолёту за интересную концепцию и выдающиеся ЛТХ, даже делая поправку на то, что Финляндия не авиационная страна, неадекватно. Нет, первые Morko-Morane были применены по назначению, и с их помощью удалось сбить 3 советских самолета, когда их пилотировал Ларс Хаттинен, но история Morko-Morane на этом кратком факте не закончилась, ведь уже 15 сентября началась Лапландская война, когда в военных действиях на радость СССР столкнулась Германия и Финляндия, бывшие союзники.
Но об этом мы поговорим в отдельной заметке, скорее всего. Сейчас же выделим простую мысль, что, благодаря хорошей и своевременной подготовке немецких войск, будущая Лапландская война стала бы настоящим экзаменом для того, чтобы выяснить, ошибся в итоге Аарне Лакомаа, когда агитировал за проект Morko-Morane, или нет.
Но так что же было с Morko-Morane во время Лапландской войны? Как же они там отличились?
На деле вообще никак. То есть они могли и, более того, должны были участвовать в войне, но информации об этом в Интернете не найти. Люди ломают голову об этом, в том числе и на финских форумах, но, даже имея на руках оригинальные дневники причастных к этому людей, они не могут прийти к ответу.
Отчасти это связано с тем, что человек, написавший этот дневник, который может стать одной из главных улик в распутывании этого нелёгкого дела, обладает худшим из возможных почерков, чуть ли не как у врача. Плюс к тому: я не знаю финского, и для меня расшифровывать, без сомнения, интересный документ не представляется возможным.
Важным дополнением станет то, что среди наиболее известных финских асов никто не добился ни одной победы на Morko-Morane. Пилоты же, которые заработали себе славу на Morane-Saulnier MS406, не стали пересаживаться на превосходящую его во всём финскую модификацию. И это любопытная закономерность, ведь я ожидал рассмотреть историю Morko-Morane также и через истории асов, которые на них летали, но с удивлением для себя осознал, что, например, Урхо Лехтоваара, заработавший 44,5 победы, 15 из которых на Morane-Saulnier MS406, после принятия на вооружение новой машины не пересел на неё.
С чем это связано, я не знаю, но пока что можно сказать о том, что именно Ларс Хатиннен является лучшим пилотом-истребителем в истории Morko-Morane, и всего на этом истребителе было сбито 3 самолёта. Вероятно, что впоследствии вскроются новые факты, либо они уже общеизвестны, а я их просто не заметил, но пока что статистика лучшего финского самолета неутешительная.
Morko-Morane продолжил оставаться на вооружении Финляндии и после войны, но уже не был главной военной силой финских ВВС.
В итоге их перевели во вторую линию и окончательно списали в период с 11 по 15 сентября 1948 года. И хоть боевой опыт этого истребителя не был богат на события, есть мнение, подтвержденное фрагментом из книги Ари Раунио 1993 года, которую я в Сети найти не смог, что Mörkö-Morane показал себя более совершенным истребителем по сравнению со своим прототипом – второй по полезности тип истребителя войны-продолжения, уступив лишь Messershmitt Bf 109, что является довольно спорным заявлением.
Проблемы с радиатором, которые больше всего мешали конверсионным работам, удалось решить только весной 1944 года. Изменение было продиктовано необходимостью, но оказались экономически оправданным. И это как раз альтернативное мнение на эффективность на успехов Morko-Morane в войне, о котором я упоминал. И так как я не могу проверить слова Раунио, я добавил каждую точку зрения, хотя, как мне кажется, правда где-то посередине.
Переходим к конструкции.
Конструкция
Итак, Morko-Morane – это одноместный однодвигательный поршневой моноплан с низкорасположенным крылом, однокилевым вертикальным оперением и деревянным горизонтальным оперением, обтянутым тканью, с отдельными рулями высоты и из клееного металлодеревянного материала, так называемого плимакса (Plymax), обшивкой, закрепленной на дюралюминиевых трубах.
Плимакс – композит, основывающийся на дереве и металле, состоящий из тонкого листа дюралюминия, склеенного с более толстым листом фанеры. Кабина пилота обычная, с достаточно большим переплётом, для доступа к месту пилота фонарь отодвигается назад.
В качестве системы управления Morane-Saulnier MS406 использовалась гидравлика и пневматика. Эта система управления была частично заменена, частично продублирована электрическим или механическим приводом. У кресла пилота появилась бронеспинка. Телескопический прицел уступил место немецкому рефлекторному Revi, из Германии же получили и новое радиооборудование.
Другие улучшения планера включают более аэродинамичный капот двигателя (носовая часть закруглена, а не квадратная, как у многих французских самолетов), масляный радиатор в стиле Bf 109, более тонкая носовая часть, новая основная опора шасси, новый гликолевый радиатор и некоторые, как их почему-то называют в Финляндии, шахтерские изменения. Также есть информации об улучшениях авионики на Morko-Morane, но привести примеры я не могу.
ТТХ и ЛТХ истребителя – нечто, как мы с вами убедились, очень спорное, но зачастую его трактуют следующим образом:
Экипаж: 1 человек (спарок не было совсем)
Длина: 8,17 м
Размах крыла: 10,62 м
Площадь крыла: 16,00 м²
Нормальный взлетный вес: 2 210 кг
Максимальный взлетный вес: 2 787 кг
Силовая установка: рядный двигатель Климов М-105П, 12 цилиндров, пиковая мощность 820 кВт (1 100 л. с.) на высоте 2 000 м, винт В-61П
Максимальная скорость:
около 440 км/ч (на уровне моря),
около 523 км/ч (на высоте 4 000 метров)
Скороподъемность: около 17–18 м/с (на высоте 0–3 000 метров)
Практический потолок: до 12 000 метров
Вооружение:
2 x 7,5-мм пушка Chatellerault MAC 1934 и 20-мм пушка Mauser MG-151/20, стреляющая через втулку винта боезапасом 150 снарядов.
Говоря о шасси Morko-Morane, нетрудно заметить, что они были совершенно обычными и нисколько не выразительными. Для периода расцвета поршневых моторов и соответствующих им аэродинамических конструкций вопрос о конфигурации шасси не стоял никогда.
Так или иначе, в большинстве своём на истребителях была применена трехопорная схема с основными опорами, вынесенными вперёд, и поворотной задней. В этом плане Morko-Morane звёзд с неба не хватал, но его важным достоинством стали убираемые в полёте основные опоры шасси, что значительно влияло на скорость машины за счёт лучшей аэродинамики. Механизм уборки обычный, шасси просто уходят в специальные пазы под кабиной пилота.
Механизация крыла также обыкновенная. Кроме киля с рулём направления и стабилизаторами с отдельными рулями высоты, на крыльях самолёта есть по одному элерону с каждой стороны крыла. Предкрылков и закрылок нет, что, по-видимому, не было проблемой вначале для французских, а потом для финских авиаконструкторов.
И на этом, пожалуй, я заканчиваю свой обзор конструкции Morko-Morane. Ведь в действительности этот истребитель оказывается каким-то «самолётом Шрёдингера» для анализа.
С одной стороны, его конструкция крайне обычная и заезженная, так что в теории его можно разобрать чуть ли не до винтиков.
А с другой – самолёт машина сложная и заслуживает подробного анализа, вне зависимости от визуальной оценки, поэтому лить воду, выдавая анализ одного истребителя за другой, невозможно. А в нашем случае подробных аналитических статей, посвященных финскому истребителю, существует очень и очень мало.
Как итог мы получаем парадоксальную ситуацию, где одновременно существует Morko-Morane, о котором очень легко рассказать, и Morko-Morane, о котором рассказать практически нечего. Впрочем, оставим шутки в сторону, переходим к выводу.
Вывод
История Morko-Morane и всё то, что на неё повлияло, является очень интересным прецедентом из мира авиации. Это не настолько растиражированное событие, но оно оказалось настолько странным, захватывающим и иногда попросту необъяснимым, что для меня она станет одной из любимейших за время моего интереса к авиации.
И да, перед началом этого долгого и, как по мне, небезынтересно рассказа, я успел сказать, что не хочу делать эту работу ужасно огромной и длинной, ввиду чего истории финских ВВС уделено не так много времени.
Что я могу сказать в конце: у меня не получилось. Да, изначально я начинал писать эту статью одновременно с другой моей работой об экранолёте ЭКИП, и мне действительно казалось, что в истории Morko-Morane не будет ничего такого, что это придется описывать на протяжении полутора десятков страниц.
Как итог – я ошибся, но некоторых моменты из истории ВВС Финляндии меня так поразили, что мне до сих пор непонятно, как так получилось, что об этом знает не так много людей. И своими статьями я пытаюсь рассказывать, попутно привязываясь к истории, о таком малоизвестном, но интересном, по моему мнению, самолёта. В данном случае выбор пал на Morko-Morane – финский истребитель, который не смог отличиться огромной серией или частыми победами на фронте.
Это был обычный самолёт, нужный в определенный момент времени, но который немного опоздал. По сути, я могу сделать лейтмотивом своих статей фразеологизм «не в то время, не в том месте», ведь именно эта проблематика, как по мне, является краеугольной причиной провала многих грандиозных проектов.
Но изучение каждого из них должно быть отдельно, ведь проблемой ЭКИП стало не только появление его в момент перестройки, но и трагическая нелепая смерть Щукина, его сложный характер в общении с людьми, личностные качества конструктора Ермишина и многие другие «человеческие» факторы, тогда как в истории Morko-Morane я также могу выделить проблему того, что изначальный французский истребитель Morane-Saulnier MS406 на момент Второй мировой войны был устаревшим, и его модернизация была слишком кратковременным решением, а также то, что испытания обновленной версии начались не в 1940 году, а в 1943, когда создать большую партию против новых истребителей СССР было практически невозможно.
История – сложная наука, даже если кажется иначе. Она не циклична, хотя когда-то я думал по-другому, и каждый конкретный эпизод должен изучаться отдельно, в общем историческом контексте, который на него влиял. И Morko-Morane мог стать великим истребителем, машиной на все времена, но было слишком много составляющих, из-за которых он остался лишь лучшим истребителем в истории Финляндии. А может быть, я просто драматизирую.