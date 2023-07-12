Morko-Morane. История лучшего финского истребителя



Morko-Morane

Вступление



Fokker D. XXI в ливреях финских ВВС и с лыжными шасси



Morane-Saulnier MS406

Французские истребители



Morane-Saulnier MS406 во французских ливреях



Эрик фон Розен

Свастика

Morane-Saulnier MS410



И-153 ведёт бой с финским Brewster F2A Buffalo

Арне Лакомаа



Мартти Калима у своего Morane-Saulnier MS406

Mörkö-Morane



Двигатель М-105ПФ

Конструкция

Экипаж: 1 человек (спарок не было совсем)

Длина: 8,17 м

Размах крыла: 10,62 м

Площадь крыла: 16,00 м²

Нормальный взлетный вес: 2 210 кг

Максимальный взлетный вес: 2 787 кг

Силовая установка: рядный двигатель Климов М-105П, 12 цилиндров, пиковая мощность 820 кВт (1 100 л. с.) на высоте 2 000 м, винт В-61П

Максимальная скорость:

около 440 км/ч (на уровне моря),

около 523 км/ч (на высоте 4 000 метров)

Скороподъемность: около 17–18 м/с (на высоте 0–3 000 метров)

Практический потолок: до 12 000 метров

Вооружение:

2 x 7,5-мм пушка Chatellerault MAC 1934 и 20-мм пушка Mauser MG-151/20, стреляющая через втулку винта боезапасом 150 снарядов.

Вывод