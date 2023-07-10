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Советник Байдена по нацбезопасности заявил об «ограничениях» на применение кассетных боеприпасов украинскими войсками

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Советник Байдена по нацбезопасности заявил об «ограничениях» на применение кассетных боеприпасов украинскими войсками

На пути в Вильнюс президент США решил «заглянуть» в Лондон, где с британским премьером Риши Сунаком, как пишет американская пресса, собирается обсудить вопрос поставок кассетных боеприпасов Украине и возникающих в связи с этим противоречий. Ранее журналисты поинтересовались у президента США о том, почему он решил отправить Киеву кассетные боеприпасы, на что глава Белого дома заявил, что с наличием боеприпасов «обычного» типа есть проблемы (как минимум у Киева).


Тем временем, в ходе брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об «условиях» передачи кассетных снарядов для орудий калибра 155 мм Украине. По утверждению Салливана, «есть ряд ограничений применения этих боеприпасов украинскими военными».

Чиновник администрации Байдена:

Они (кассетные боеприпасы) ими (украинскими военными) будут применяться исключительно на украинской территории. У них будет мощный стимул ограничивать там последствия такого применения для мирного населения, ведь там под угрозой будут находиться граждане Украины.

Напомним, что «украинской территорией» США и киевский режим считают как Крымский полуостров, так и четыре других новых субъекта Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. А если учесть, что ранее те же «условия» и «ограничения» США ставили на использованием своей бронетехники, а при рейде боевиков на территорию Белгородской области использовалась именно бронетехника американского производства, никаким доводам и «гарантиям» противника доверия нет по определению. Мало того, видно, что в США фактически не исключают и последствий применения Украиной кассетных боеприпасов по гражданским лицам.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:26
    +3
    После касетного боеприпаса следующий по результатам поражения - ядерный.Отсюда и повизгивание с той стороны .Славо богу у нас этого добра много.От " градов" - до кассетных бомб.
    1. Владимир Мсквчёв
      Владимир Мсквчёв Сегодня, 07:04
      0
      После кассетного боеприпаса следующий по результатам поражения - ядерный.


      Меня коробит только одно. ... почему нет заявления от нашего руководства ВС России, что как только Украина применит кассетный заряд против ВС России ( ОНА ВЫПУСТИН ДЖИНА из бутылки и этим "развяжет России руки" ). С этим вооружением мы быстрее придём к Победе. У нас "этого добра" хватит на всю Украину и на всю Европу, и для США ещё останется. Но применять это оружие мы пока не спешим. Россия хоть и не присоединилась к конвенции по запрещению кассетного оружия ( мы не присоединились только по тому - что США к этой конвенции не присоединились ), но с его применением мы не спешим, вплоть до момента применения это оружия Украиной.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:31
    +1
    Что дальше? Все дают , дальше атакмс видимо с большой дальностью .
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:35
    +2
    То что говорит Салливан, это интервью из палаты номер 6.
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 06:39
    +1
    У них будет мощный стимул ограничивать там последствия такого применения для мирного населения, ведь там под угрозой будут находиться граждане Украины. ---- Просто писец какой то , а до этого им ни что не мешало убивать своих граждан на Донбассе.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +1
    «есть ряд ограничений применения этих боеприпасов украинскими военными».
    Про ограничения украинской стороной это он пускай Байдену рассказывает, который через минуту забудет о чем с ним говорили. Очередная несерьезная отмазка и желание выглядеть "белым и пушистым" в лице общественности. Имидж "блюстителя демократических принципов и правил", "защиты прав человека" необходимо поддерживать.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:51
    0
    Вот конечно не совсем по теме, но.... Есть Бог на небе!

    7 июля 2023 г., AEX.RU – Молнии за один день ударили по трем пролетавшим над Японией палубным самолетам радиоэлектронной борьбы ВМС США EA-18G Growler. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Navy Times.

    Даже Громовержец пен_до_сам знак подает..... belay
  7. Roust
    Roust Сегодня, 07:22
    +1
    Походу, из нас хотят сделать вечных терпил ... Начиналось все с отправкой бронежилетов, касок и нелетального оружия, далее более, + подрыв Крымского моста, Северных потоков, атаки на наши земли, теперь еще и публичные унижения - освобождение "держащим свое слово" султаном смеющихся и счастливых азовцев - нацистских отморозков. Пойду, выпью за наших пацанов и вволю отматерюсь, а то здесь нельзя.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:50
    0
    Советник Байдена по нацбезопасности заявил об «ограничениях» на применение кассетных боеприпасов украинскими войсками
    . Да пофиг на все их "сказки"... отвечать, ш ш ш, не отвечать, громить их надо жёстко, без сожалений и сантиметров.