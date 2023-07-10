Они (кассетные боеприпасы) ими (украинскими военными) будут применяться исключительно на украинской территории. У них будет мощный стимул ограничивать там последствия такого применения для мирного населения, ведь там под угрозой будут находиться граждане Украины.

На пути в Вильнюс президент США решил «заглянуть» в Лондон, где с британским премьером Риши Сунаком, как пишет американская пресса, собирается обсудить вопрос поставок кассетных боеприпасов Украине и возникающих в связи с этим противоречий. Ранее журналисты поинтересовались у президента США о том, почему он решил отправить Киеву кассетные боеприпасы, на что глава Белого дома заявил, что с наличием боеприпасов «обычного» типа есть проблемы (как минимум у Киева).Тем временем, в ходе брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об «условиях» передачи кассетных снарядов для орудий калибра 155 мм Украине. По утверждению Салливана, «есть ряд ограничений применения этих боеприпасов украинскими военными».Чиновник администрации Байдена:Напомним, что «украинской территорией» США и киевский режим считают как Крымский полуостров, так и четыре других новых субъекта Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. А если учесть, что ранее те же «условия» и «ограничения» США ставили на использованием своей бронетехники, а при рейде боевиков на территорию Белгородской области использовалась именно бронетехника американского производства, никаким доводам и «гарантиям» противника доверия нет по определению. Мало того, видно, что в США фактически не исключают и последствий применения Украиной кассетных боеприпасов по гражданским лицам.