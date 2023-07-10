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Кадыров сообщил о переброске спецназа «Ахмат» под Клещеевку на Бахмутском направлении

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Кадыров сообщил о переброске спецназа «Ахмат» под Клещеевку на Бахмутском направлении

Бойцы спецназа "Ахмат" появились на Бахмутском направлении, о передислокации подразделений отряда в своем ТГ-канале сообщил Рамзан Кадыров.


Командование российской группировки провело на Донецком направлении передислокацию, перебросив часть подразделений отряда спецназа "Ахмат" под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова на Бахмутское направление. Согласно сообщению главы Чечни, бойцы отряда будут воевать под Клещеевкой, где сложилась довольно сложная ситуация. По-видимому, переброска произошла чуть раньше, так как бойцы отряда уже находятся на позициях. Возможно, что произошло это после появившихся в Сети сообщениях о взятии села противником и открытии дороги на Артемовск (Бахмут).

Спецназ "АХМАТ" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения

- написал глава Чечни.

Комментируя видео, на котором Алаудинов возвращается с позиций из-под Клещеевки, Кадыров отмечает, что все победы ВСУ на Бахмутском направлении "одержаны ЦИПСО" Украины. На самом деле, российские бойцы позиции держат, прорывов обороны не допущено. Никакого "окружения Бахмута", о котором постоянно твердит замминистра обороны Украины Маляр нет и не может быть.

Укронато больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле

- добавил он.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о якобы продвижении подразделений украинской армии по флангам Артемовска "на километр". Это сообщение уже высмеяли даже в украинских пабликах подчеркивая, что учитывая сказанное о продвижении ВСУ за три месяца боев, Бахмут должен быть окружен два раза. На самом деле ВСУ так и не смогли прорвать оборону российских войск, имея небольшие тактические успехи.
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13 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:29
    -7
    Раз так говорит успокаивающе , значит там действительно сложно.. и видимо резервов нет. Направили Ахмад .
    В ближайшее время значит услышим о не простых решениях , перегруппировках .
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:50
      0
      А "Ахмат" - это не резерв ?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:33
    +5
    Смейся,не смейся-но там ситуация и в самом деле тяжелая.И то,что туда спецназ перебрасывют,говорит не столько о доверии,а о той обстановке.Вообще то подобные подразделения используют совсем не для обороны
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 06:36
      +1
      Да какой тут смейся.. совершенно не смешные новости . И от положения на ЛБС и от азовских новостей , международных . Кто то знает что мы делаем и куда идём? По факту , без лозунгов и кричалок.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 06:34
    0
    Что ж, правильно- раз нужны подкрепления, значит нужно дать их в достойном качестве.
    Этот Бахмут как мясорубка уже приобрел мистическое значение. Раньше полгода Вагнер там устраивал мясорубку для ВСУ, сейчас - ВСУ само себе устраивает мясорубку, стремясь взять реванш.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:45
    -2
    Цитата: kaufman
    Раз так говорит успокаивающе , значит там действительно сложно.. и видимо резервов нет. Направили Ахмад .
    В ближайшее время значит услышим о не простых решениях , перегруппировках .

    Пока что слышим дежурных нытиков.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +4
    Потребовались на этом направлении значит, как люди военные сказали: "Есть" и отправились на новые позиции. Сегодня главное, что
    ВСУ так и не смогли прорвать оборону российских войск, имея небольшие тактические успехи.
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:50
    -2
    Артёмовск стоило б переименовать в Грозный по окончанию баталий...мясорубка конкретная
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:59
    -3
    Любой тактический успех бандеровцы преподносят как стратегический, планетарного масштаба. И, это у них там -работает. Но, всем должно быть понятно- в обороне, свои территории и своих людей мы не вернем. И, чем дольше будет оборона, тем меньше их останется. И территорий и людей.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:21
      -2
      Год назад говорили - перемалываем , не двигаемся вперёд . Все по плану. Теперь оборона , тоже говорят перемалываем . Все по плану.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:05
    +1
    Цитата: kaufman
    Да какой тут смейся.. совершенно не смешные новости . И от положения на ЛБС и от азовских новостей , международных . Кто то знает что мы делаем и куда идём? По факту , без лозунгов и кричалок.

    Ну если не знаете, то какой смысл скулить прежде времени? Тошнит от этих соплей.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:23
      +1
      Можно вообще не читать статьи и комментарии, не будет тошнить. Здесь вроде как устроен некий обмен мнениями , нет ?
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:09
    -1
    Цитата: kaufman
    Можно вообще не читать статьи и комментарии, не будет тошнить. Здесь вроде как устроен некий обмен мнениями , нет ?

    Ваша линия вполне хорошо читаема. Таких по законам военного времени ставили к стенке или отправляли валить лес. Видимо не без оснований.
    Что мне читать, сам решу. Можете считать, что обменялись мнениями. Или вы надеялись только на хвалебные комменты?