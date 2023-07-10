Спецназ "АХМАТ" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения

Укронато больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле

Бойцы спецназа "Ахмат" появились на Бахмутском направлении, о передислокации подразделений отряда в своем ТГ-канале сообщил Рамзан Кадыров.Командование российской группировки провело на Донецком направлении передислокацию, перебросив часть подразделений отряда спецназа "Ахмат" под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова на Бахмутское направление. Согласно сообщению главы Чечни, бойцы отряда будут воевать под Клещеевкой, где сложилась довольно сложная ситуация. По-видимому, переброска произошла чуть раньше, так как бойцы отряда уже находятся на позициях. Возможно, что произошло это после появившихся в Сети сообщениях о взятии села противником и открытии дороги на Артемовск (Бахмут).- написал глава Чечни.Комментируя видео, на котором Алаудинов возвращается с позиций из-под Клещеевки, Кадыров отмечает, что все победы ВСУ на Бахмутском направлении "одержаны ЦИПСО" Украины. На самом деле, российские бойцы позиции держат, прорывов обороны не допущено. Никакого "окружения Бахмута", о котором постоянно твердит замминистра обороны Украины Маляр нет и не может быть.- добавил он.Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о якобы продвижении подразделений украинской армии по флангам Артемовска "на километр". Это сообщение уже высмеяли даже в украинских пабликах подчеркивая, что учитывая сказанное о продвижении ВСУ за три месяца боев, Бахмут должен быть окружен два раза. На самом деле ВСУ так и не смогли прорвать оборону российских войск, имея небольшие тактические успехи.