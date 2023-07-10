Глава киевского режима: Байден мог бы закончить войну на Украине за 5 минут

Само по себе желание закончить войну – это прекрасно. Но это должно быть основано на реальном опыте. Видимо, у Дональда Трампа есть такой опыт – заканчивать войны за 24 часа.

Но всё это было бы ценой Украины. И мы, конечно, с этим не согласились бы.

Мы уже тогда находились в состоянии войны, не полномасштабной, но всё же – в состоянии войны. И у него (Трампа), я полагаю, было время на то, чтобы это закончить, но, видимо, были свои приоритеты на тот период.

Украинский президент продолжает раздавать интервью западным изданиям и каналам на фоне того, что интерес общественности стран Запада к украинскому вооружённому конфликту для Зеленского неумолимо снижается. Как показывает недавнее исследование, в странах западного мира упал общий интерес к новостному контенту, причём многие граждане стран Запада и, конкретно, НАТО говорят о снижении такого интереса именно из-за украинской повестки. Эту повестку весомый процент граждан Германии, Франции, США, Италии, Испании и других стран считает навязанной. Так, материалы, касающиеся темы боевых действий на Украине, сознательно пропускают в информационной повестке уже более 60 процентов европейцев и около 40 процентов граждан США. При этом другие 60% граждан США в этом плане волнует вовсе не сама Украина, а риски ядерной войны с Россией из-за украинских событий, отсюда и остающийся интерес к теме.Но западные СМИ, несмотря на падение интереса своей аудитории к теме «ожидаемых перемог» Украины, продолжают тему муссировать.Так, на канале ABC News вышло интервью с Зеленским, где тот комментирует заявление Дональда Трампа о «возможности закончить войну на Украине за 24 часа».Зеленский:По словам Зеленского, если Трамп готов закончить вооружённый конфликт на Украине за сутки, то Байден мог бы сделать это за 5 минут.Зеленский:Далее глава киевского режима упрекнул Трампа в том, что тот «не закончил войну» раньше, когда был президентом США.Зеленский: