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Глава киевского режима: Байден мог бы закончить войну на Украине за 5 минут

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Глава киевского режима: Байден мог бы закончить войну на Украине за 5 минут

Украинский президент продолжает раздавать интервью западным изданиям и каналам на фоне того, что интерес общественности стран Запада к украинскому вооружённому конфликту для Зеленского неумолимо снижается. Как показывает недавнее исследование, в странах западного мира упал общий интерес к новостному контенту, причём многие граждане стран Запада и, конкретно, НАТО говорят о снижении такого интереса именно из-за украинской повестки. Эту повестку весомый процент граждан Германии, Франции, США, Италии, Испании и других стран считает навязанной. Так, материалы, касающиеся темы боевых действий на Украине, сознательно пропускают в информационной повестке уже более 60 процентов европейцев и около 40 процентов граждан США. При этом другие 60% граждан США в этом плане волнует вовсе не сама Украина, а риски ядерной войны с Россией из-за украинских событий, отсюда и остающийся интерес к теме.


Но западные СМИ, несмотря на падение интереса своей аудитории к теме «ожидаемых перемог» Украины, продолжают тему муссировать.

Так, на канале ABC News вышло интервью с Зеленским, где тот комментирует заявление Дональда Трампа о «возможности закончить войну на Украине за 24 часа».

Зеленский:

Само по себе желание закончить войну – это прекрасно. Но это должно быть основано на реальном опыте. Видимо, у Дональда Трампа есть такой опыт – заканчивать войны за 24 часа.

По словам Зеленского, если Трамп готов закончить вооружённый конфликт на Украине за сутки, то Байден мог бы сделать это за 5 минут.

Зеленский:

Но всё это было бы ценой Украины. И мы, конечно, с этим не согласились бы.

Далее глава киевского режима упрекнул Трампа в том, что тот «не закончил войну» раньше, когда был президентом США.

Зеленский:

Мы уже тогда находились в состоянии войны, не полномасштабной, но всё же – в состоянии войны. И у него (Трампа), я полагаю, было время на то, чтобы это закончить, но, видимо, были свои приоритеты на тот период.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:41
    +8
    А что,верно..Ну,не за пять минут,конечно.За сколько они там с Афганистана свалили?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,не за пять минут,конечно.За сколько они там с Афганистана свалили?

      Да можно и за 5 минут, вырубив над Руиной GPS, Starlink, передачу развед данных и отправив домой американских "советнков".
  2. Комментарий был удален.
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:44
    +2
    Зеленский:
    Но всё это было бы ценой Украины.

    Сквозь дурь, что-то начинает доходить?
  4. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:46
    +3
    Безусловно, у Трампа были приоритеты на тот период.
    Это и борьба с демократами во власти, и подготовка к выводу войск из Ирака и Афганистана. Но пришёл Байден и устроил полный бардак при выводе.
    Да, Байден может закончить за 5 минут. И Зеля понимает, чем эти 5 минут закончатся для него и его камарильи. То то он так жалобно скулит.
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 08:13
      0
      Так дурость зелени видна не вооруженным взглядом:при Трампе,как раз полномаштабной войны и не было.к ней привело не умение договариваться зелени +постоянные угрозы планами(б,ц и т.д.) и начало накачки различными вооружениями.меня очень удивляет как шумеры не помнят,что все президенты(кроме Ющенко,он как раз и выполнял свои предвыборные обещания)приходили под различными лозунгами и тут же их нарушали.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:49
    +4
    Вот, тот случай, когда зеленский говорит дело. Действительно все это можно прекратить довольно быстро. И, действительно, ЛЮБОЙ президент штатов, вполне может это решить. Но, как этот клоун откровенно говорит о том, что он никто, что сами украинцы ничего не решают, в принципе. Оговорочка?
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 07:02
      0
      Здесь важно то, что конкретно понимать под термином "украинцы". В Украине власть захвачена нацистами, которые уже неоднократно доказали свою невменяемость. И сбитый Боинг рейса MH17, и взорванный газопровод, и бомбардировки Донбасса, и много других поганых вещей - всё это их рук дело. Запад сам от них офигевает. Вот эти нацисты всё и решают. А простые граждане Украины не решают ничего.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:52
    +2
    Зельц уже ваще страх потерял, на хозяина басом лает.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +4
    Украинский президент продолжает раздавать интервью западным изданиям и каналам на фоне
    Это он делать умеет и здесь в своей стихии в отличии от управления страной.
    если Трамп готов закончить вооружённый конфликт на Украине за сутки, то Байден мог бы сделать это за 5 минут
    Льстит Зеленский Байдену, которому только полчаса необходимо, чтобы понять где и перед кем находится. А коль Зеленский не согласен с условиями при которых Байден мог бы закончить войну, то зачем тогда говорить, что может это сделать? Одним словом очередные ля-ля, тополя.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:56
    0
    Зе кроме- дай! Еще что-то говорить может? belay
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:57
    0
    Вроде как Зе начинает выторговывать территории у Байдена,ему очень интересно сколько будет территории у Украины через пять минут, после того как Байден позвонит Путину.Украина не повод для ядерной войны,слишком мелко.
  10. Наган
    Наган Сегодня, 07:17
    +3
    Я, как гражданин США, считаю, что никакие части Украины, ни даже вся она, не стоит риска начала Третьей Мировой войны. Америка не имеет никаких жизненно важных интересов в/на (пожалуйста, не путать с бизнес-интересами семейства Байденов, которые как раз таки имеются). А вот без благосклонного или хотя бы нейтрального отношения к этому вопросу России, реальная главная задача внешней политики США - сдерживание Китая - будет весьма затруднена.
  11. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 07:18
    0
    Зеленский:

    Само по себе желание закончить войну – это прекрасно. Но...

    кто же потом будет платить...

    Зеленский:

    Но всё это было бы ценой Украины...

    Так уже. Разве этого не видно?
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:26
    0
    Байден мог бы сделать это за 5 минут.
    Но всё это было бы ценой Украины. И мы, конечно, с этим не согласились бы.
    belay А кто спрашивает маральных уродов и попрошаек. Перекрыть мани-мани и нет Незалежной. fool не согласились бы.....Коку на что бы покупал? Сразу все бы сдал и папу с мамой. fool
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:32
    0
    если Трамп готов закончить вооружённый конфликт на Украине за сутки, то Байден мог бы сделать это за 5 минут.
    За пять минут до смерти.