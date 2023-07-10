Пресса Британии: Страны НАТО пока не смогли прийти к общему решению по гарантиям безопасности для Украины

Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о масштабном соглашении на саммите

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе станет для Украины значимым, входящие в альянс страны намерены объявить о масштабном соглашении по поддержке Киева. Об этом сообщает Financial TimesБританское издание, ссылаясь на собственные источники утверждает, что некоторые страны НАТО предлагают создать некую структуру, в рамках которой союзники по альянсу могут брать на себя обязательства по всесторонней поддержке Киева, в том числе и военной. В то же время Украине не будет предложен план действий по членству в НАТО, в альянсе считают, что Киев пока не достиг стандартов организации, поэтому в дальнейшем и будет заниматься достижением этих самых стандартов.- пишет издание.Еще одной подачкой Киеву на фоне отказа в принятии в альянс будет объявление о начале обучения украинских пилотов на американские истребители F-16. В то же время, члены НАТО так и не смогли прийти к общему решению по гарантиям безопасности для Украины, слишком много разногласий. Саммит начинает работу уже завтра, 11 июля, а итоговое совместное заявление до сих пор не согласовано.Накануне в Киеве заявили, что еще не приняли окончательного решения о поездке Зеленского в Вильнюс, так как якобы не знают, какое решение примут страны НАТО в отношении Украины. Между тем, в Брюсселе ясно и понятно заявили, что никакого членства в блоке Киеву не видать, а получит киевский режим совет Украина - НАТО, в рамках которого и будет организовано совместное сотрудничество. Также планируется объявить о предоставлении гарантий безопасности, но и тут имеются разногласия, так что этот вопрос пока висит в воздухе.