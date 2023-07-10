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Пресса Британии: Страны НАТО пока не смогли прийти к общему решению по гарантиям безопасности для Украины

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Пресса Британии: Страны НАТО пока не смогли прийти к общему решению по гарантиям безопасности для Украины

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе станет для Украины значимым, входящие в альянс страны намерены объявить о масштабном соглашении по поддержке Киева. Об этом сообщает Financial Times


Британское издание, ссылаясь на собственные источники утверждает, что некоторые страны НАТО предлагают создать некую структуру, в рамках которой союзники по альянсу могут брать на себя обязательства по всесторонней поддержке Киева, в том числе и военной. В то же время Украине не будет предложен план действий по членству в НАТО, в альянсе считают, что Киев пока не достиг стандартов организации, поэтому в дальнейшем и будет заниматься достижением этих самых стандартов.

Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о масштабном соглашении на саммите

- пишет издание.

Еще одной подачкой Киеву на фоне отказа в принятии в альянс будет объявление о начале обучения украинских пилотов на американские истребители F-16. В то же время, члены НАТО так и не смогли прийти к общему решению по гарантиям безопасности для Украины, слишком много разногласий. Саммит начинает работу уже завтра, 11 июля, а итоговое совместное заявление до сих пор не согласовано.

Накануне в Киеве заявили, что еще не приняли окончательного решения о поездке Зеленского в Вильнюс, так как якобы не знают, какое решение примут страны НАТО в отношении Украины. Между тем, в Брюсселе ясно и понятно заявили, что никакого членства в блоке Киеву не видать, а получит киевский режим совет Украина - НАТО, в рамках которого и будет организовано совместное сотрудничество. Также планируется объявить о предоставлении гарантий безопасности, но и тут имеются разногласия, так что этот вопрос пока висит в воздухе.
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8 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:51
    0
    На укропских пабликах уже пэрэмогу объявили , значит любое решение саммита НАТО раскрутят как вяликую победу над Россией.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:54
    +2
    100% гарантию дает только патологоанатом и то на предмет самого факта смерти. Тут, тот же случай. При любом варианте, без России- это все бессмысленно.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:40
      0
      Вообще то в странах нато как со здравым смыслом? Какие гарантии для недо государства ,управляемого из за лужи?Государства,которое отправляет на мясорубку всех,от мала до велико.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:58
    +1
    Крошки с барского стола.... wassat .......
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:23
      0
      Мамой пусть клянутся!! И зуб дают
      Вася hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    0
    члены НАТО так и не смогли прийти к общему решению по гарантиям безопасности для Украины, слишком много разногласий.
    Не исключено, что разногласия будут только возрастать. Можно на камеру мило улыбаться, пожимать руку Зеленскому похлопывая по плечу, давать массу обещаний, но когда встает вопрос о личной безопасности стран, то дружба дружбой, а ... Это только полностью отмороженные поляки с прибалтами готовы "грудью встать на защиту Украины", но в надежде, что НАТО в случае чего поможет. Поэтому
    некоторые страны НАТО предлагают создать некую структуру, в рамках которой союзники по альянсу могут брать на себя обязательства по всесторонней поддержке Киева, в том числе и военной.
    Т.е. каждая страна по своему усмотрению якобы не вмешивая блок НАТО в свои дела.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:46
    0
    Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе станет для Украины значимым, входящие в альянс страны намерены объявить о масштабном соглашении по поддержке Киева. Об этом сообщает Financial Times
    . Вопрос... а кукуевские на что надеятся? Может на то, что НАТОшка выполнит все их хотелки, значимую часть???
    Понятно, что будет и закрытая часть на тамошних посиделках и натовские деятели предпочли б не распространяется о том, но имея дело со скакуасами, они могут надеятся что так получится???
    Кукуевским надо парить мозги своим скакуасам больше и ещё больше, а как??? Просто врать... так им и свои уже не верят... в общем, растрындят обо всем, о том, что вроде как есть и о том, чего и в помине не было!!!
    В общем, много много, словесного мусора...
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:16
    0
    Страны НАТО пока не смогли прийти к общему решению по гарантиям безопасности для Украины

    Будут долго гадать, потому как не могут понять, что единственная 100% гарантия безопасности для укропины, да и для них тоже - полная дебандеризация незалежной с фильтрацией остатков для исключения повторного заражения страны коричневой чумой с Запада.