Открытие может быть сдвинуто и на более поздний срок.

Несмотря на заявления секретариата НАТО о том, что альянс не собирается включать в свои ряды страны Восточной Азии (Японию и Южную Корею), экспансия военного блока на восток идёт активными темпами.Японская пресса со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников сообщает о том, что НАТО намеревается открыть своё представительство в столице Японии. При этом в сообщении говорится, что произойти это может не ранее осени.Из статьи Nikkei:Нужно отметить, что, по первоначальному плану, открытие офиса НАТО в Токио собирались приурочить к саммиту НАТО в Вильнюсе. Напомним, что он стартует завтра, 11 июля. Однако позиция ряда стран оказалась таковой, что, как утверждается, она пока не позволяет открыть натовское представительство в Японии. В частности, против пока выступает Франция. Макрон призывает «не провоцировать таким образом Пекин».Но позиция французского руководства в последнее время такова, что можно с уверенностью говорить: в итоге инициатива Парижем всё же будет поддержана.На самом деле, уже не важно, когда именно откроется офис НАТО в Токио, ведь, во-первых, он всё равно откроется, во-вторых, и без офиса НАТО Япония наводнена натовскими силами. На её территории находятся несколько крупных американских военных баз, присутствующие на которых войска де-факто являются оккупационными.Напомним, что Япония активно расширяет сотрудничество с западным военным блоком. Так, в 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО.