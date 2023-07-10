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НАТО откроет представительство в Токио позднее ранее обозначенных сроков

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НАТО откроет представительство в Токио позднее ранее обозначенных сроков

Несмотря на заявления секретариата НАТО о том, что альянс не собирается включать в свои ряды страны Восточной Азии (Японию и Южную Корею), экспансия военного блока на восток идёт активными темпами.


Японская пресса со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников сообщает о том, что НАТО намеревается открыть своё представительство в столице Японии. При этом в сообщении говорится, что произойти это может не ранее осени.

Из статьи Nikkei:

Открытие может быть сдвинуто и на более поздний срок.

Нужно отметить, что, по первоначальному плану, открытие офиса НАТО в Токио собирались приурочить к саммиту НАТО в Вильнюсе. Напомним, что он стартует завтра, 11 июля. Однако позиция ряда стран оказалась таковой, что, как утверждается, она пока не позволяет открыть натовское представительство в Японии. В частности, против пока выступает Франция. Макрон призывает «не провоцировать таким образом Пекин».

Но позиция французского руководства в последнее время такова, что можно с уверенностью говорить: в итоге инициатива Парижем всё же будет поддержана.

На самом деле, уже не важно, когда именно откроется офис НАТО в Токио, ведь, во-первых, он всё равно откроется, во-вторых, и без офиса НАТО Япония наводнена натовскими силами. На её территории находятся несколько крупных американских военных баз, присутствующие на которых войска де-факто являются оккупационными.

Напомним, что Япония активно расширяет сотрудничество с западным военным блоком. Так, в 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО.
Использованы фотографии:
НАТО
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:07
    +1
    Ответ на хамское поведение Косиды ,может быть только расширение военного сотрудничества с России и КНР.И надо наконец договорится с китайцами ,об санкциях против КНДР ,в СБ ООН вместе голосовали.Одна из резолюций по санкциям с результатами голосования.Надеюсь дошло до некоторых ,что это было.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 07:14
    0
    Несмотря на заявления секретариата НАТО о том, что альянс не собирается включать в свои ряды (Японию и Южную Корею)....

    Значит точно включат.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +2
    На самом деле, уже не важно, когда именно откроется офис НАТО в Токио, ведь, во-первых, он всё равно откроется, во-вторых, и без офиса НАТО Япония наводнена натовскими силами.
    Вот тут с автором полностью согласен. Не важно когда, важно, что откроется. Реакция Пекина предсказуема - последует заявление об эскалации напряженности в этом регионе. Нам тоже необходимо отреагировать на дипломатическом уровне, т.к. у ДВ и Япония и Ю.Корея под боком. А в день открытия провести совместно с КНР военно-морские и авиационные учения.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:47
    0
    Как два пальца обасфальт...
    Срединные промежности-между пекином и мсква должны жестко построится под нас. Без плюрализьмов.
    И заигрываний ч врагами-партнерами.
    Самое трудное-афган.
    Казахи, узбеки и...
    Кавказ? - это к ирану и москве? А бирма и таиланд?
    И тогда навпрняка мы напьёмся коньяка и кузнечик побежит сдавать...
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:26
    0
    Страны Азии ,потихоньку выстраиваются в очередь ,что бы занять место Украины ........