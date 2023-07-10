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Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины

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Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины

То, что Украина не получит приглашения в НАТО, известно всем, включая Зеленского, но остается вопрос гарантий безопасности, которые Запад хотел бы принять уже в Вильнюсе. США настаивают на "израильской модели", предложенной Байденом и будут продвигать это предложение на саммите. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.


Выступая на очередном брифинге в Белом доме и отвечая на вопросы журналистов Салливан заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности со стороны коллективного Запада, поэтому странам НАТО необходимо выработать двухсторонние обязательства, которые могли бы работать очень долго. Вашингтон предлагает "израильскую модель", подразумевающую сотрудничество с Украиной без ее вступления в НАТО. Именно ее и будет продвигать Джо Байден в рамках саммита в Вильнюсе.

Как пояснил представитель Белого дома, в рамках предложенных США гарантий безопасности Вашингтон готов к очень широкому сотрудничеству, подразумевающему выделение военной помощи, предоставление разведданных и различной информации, поддержку в киберпространстве и т.д. Все это Киев получит без присоединения к альянсу.

США готовы предоставлять различные формы военной помощи, делиться разведывательными данными и информацией, оказывать поддержку в киберпространстве и другие формы материальной поддержки, чтобы Украина могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию

- заявил он.

Уточняется, что будущие гарантии безопасности заработают только после окончания конфликта, на данный момент они работать не будут. На данный момент страны НАТО так и не пришли к единому мнению по этим самым гарантиям, как оказалось, все их видят по-разному.
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13 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 07:18
    +4
    Какой конкретно оставшейся области Украины?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:20
    +5
    Гарантий отсыпать могут хоть мешок, утащили бы.... wassat
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:23
    +9
    Вашингтон предлагает "израильскую модель", подразумевающую сотрудничество с Украиной без ее вступления в НАТО.
    А сейчас разве не тоже самое происходит? Полное военное и политическое сотрудничество с финансовой поддержкой и использованием своих военных советников, инструкторов, спецназа в конфликте. Хрен редьки не слаще. Или дополнительно будет закреплено на бумаге, чтобы имело юридическую основу?
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:23
    +5
    в рамках предложенных США гарантий безопасности Вашингтон готов к очень широкому сотрудничеству, подразумевающему выделение военной помощи, предоставление разведданных и различной информации, поддержку в киберпространстве и т.д. Все это Киев получит без присоединения к альянсу.

    Так вроде Киев и сейчас это все имеет.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:27
    +4
    Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины
    . Да, да, "израильская модель" формировалась/устаканивалась долго. Что характерно, не предусматривает прямого вмешательства ВС полосатии в горячие, да и в любые остальные конфликты...
    По уровню тех затрат, которые полосатики уже сейчас "дают" в пользу кукуевских, они переплюнул и заботу об "избранных"! Да и прочих, разных нюансов там полно...
    В общем то, ничего хорошего, как для нас, так и для гейропейских и не скажешь, так сразу, для кого хуже???
    Хотя... для народа бывшей Украины, хоть так, хоть эдак, сладко/сытно не будет по любому...
    К тому же, можно задать логичный вопрос... а сколько той укропии останется, по итогам войны???
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:53
      +1
      А сколько в процентом отношении, мы освободили из территории Украины от нацистов?
      Там ещё много осталось.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:04
        +1
        Сколько бы не освободили. Назад пути нет
    2. Наган
      Наган Сегодня, 08:19
      +1
      Цитата: rocket757
      Да, да, "израильская модель"

      Ну вот, сейчас набегут известные на ВО личности и заявят, что опять евреи во всем виноваты. А как же, модель-то израильская!
      wassat
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:34
        0
        Прописные истины... гуано, разной степени вредности, духовитое и, ЕСТЬ У ВСЕХ!
        Приписывать это хоть кому то, по надуманным принцыпам... ну так тупых дуболомов, тоже, у всех есть...
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:27
    +3
    Обещать можно всё, а вот после, что будет и кто останется, они уже и не вчпомнят
  7. Sith
    Sith Сегодня, 07:32
    +4
    Цитата: Егоза
    в рамках предложенных США гарантий безопасности Вашингтон готов к очень широкому сотрудничеству, подразумевающему выделение военной помощи, предоставление разведданных и различной информации, поддержку в киберпространстве и т.д. Все это Киев получит без присоединения к альянсу.

    Так вроде Киев и сейчас это все имеет.

    Так Израиль вроде давно так не дербанят , как сейчас останки Украины ...
    Если только это заявление не говорит , что будем давать столько же ... сколько Израилю ... а дальше сами копайте
  8. Комментарий был удален.
  9. Наган
    Наган Сегодня, 07:55
    +1
    Если раньше РФ еще могла рассматривать урегулирование, при котором некоторая часть территории оставалась бы под нынешним куевским режимом, то в свете "гарантий" никакой незалежной ни в каких границах оставлять нельзя.
  10. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:09
    0
    США готовы предоставлять различные формы военной помощи, делиться разведывательными данными и информацией, оказывать поддержку в киберпространстве и другие формы материальной поддержки.Уточняется, что будущие гарантии безопасности заработают только после окончания конфликта, на данный момент они работать не будут. Все это Киев получит без присоединения к альянсу. ++++++А чем отличаются будущие гарантии от нынешних не гарантий и кто сказал что Киев будет украинским? Или наши бздуны подписатели бзделок уже втихаря сошлись на корейском варианте?