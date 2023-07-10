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Отряд ВСУ потерял около трети личного состава при попытке атаковать российские позиции в районе села Жеребянки Запорожской области

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Отряд ВСУ потерял около трети личного состава при попытке атаковать российские позиции в районе села Жеребянки Запорожской области

После непродолжительного затишья на Запорожском направлении противник вновь предпринял попытку атаковать российские позиции.


Произошло этого через трое суток после того, как ВСУ решили вывести свои войска из села Пятихатки на фоне тех потерь, которые они там несли. Село вновь перешло в так называемую «серую зону».

В ночь на 10 июля атаки были осуществлены в Васильевском районе, в том числе в районе населённого пункта Жеребянки, что чуть западнее Пятихаток. Это направление командованием ВСУ было выбрано в связи с тем, что в районе Жеребянки находится редкий для запорожской местности лесной массив. Его в качестве прикрытия своей вылазки и попытались использовать украинские военные. Причём действовали так, как традиционно действуют в последнее время – выдвинули вперёд небольшую группу – численностью около взвода - которая должна была закрепиться «на передке» и ожидать подхода основных сил.



Однако выдвижение отряда ВСУ было замечено разведкой ВС РФ, после чего по передвигающимся украинским военным был открыть огонь. Потери противника убитыми и ранеными составили до 10 человек (примерно треть личного состава), около двух десятков человек из выдвинувшегося отряда были вынуждены спасаться бегством.

Эти действия можно расценивать одновременно и как разведку боем, и как попытку украинского командования показать хоть что-то к стартующему завтра в Вильнюсе саммиту НАТО.
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13 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:22
    +2
    Отлично, бейте нациков парни, берегите себя!
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:25
    0
    Треть очень мало, должны ложиться все! Хотя навг со второго раза так и будет
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:07
      +2
      Треть, это каждый третий. Это много.
      Это у тебя в кошельке было 100₽, а стало 66,66₽. И купи теперь булочку с маком за 90₽.
      Упрощаю конечно но каждый третий, это ни разу не мало. Тем более это не солдаты в вакууме, а такие, несущие смерть, боевые единицы от которых наших парней тоже немало полегло.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    +1
    В очередной раз попытались и в очередной раз их нахлобучили. Наши ребята молодцы!
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:39
    0
    Хоть чучелком , хоть тушкой , що нибудь показать хозяину, потери в свидомом стаде не в счёт.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:39
    +1
    Они упорные или упоротые, что не есть одно и тоже, но в данном случае легче, от того, не будет.
    Какие у кого перспективы???
    Пока не понятно, потому ка много странного, не ясного, со всех сторон...
    Сказать, что нам важно только то, что с нашей стороны... уже нет! События идут своим чередом, но процессы, то разные и главные авторы замуты, заинтересанты, раскрыли далеко не все свои.... намерения, т. с.
    Вопрос... когда все, значительная/значимая часть будет понятна???
    Ответ... да фиг её знает!!!
    Пока так...
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:43
    +2
    Надо же как все просто. Взяли и положили 10 человек ради галочки и отчетности. Человеческая жизнь совсем ничего не стоит.
  7. Комментарий был удален.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:45
    0
    выдвижение отряда ВСУ было замечено разведкой ВС РФ

    Когда же небо укроется призраком-тучею Сердце становится мышью летучею Снова ущельями, тайными щелями Разведка идёт... и только вперед!
  9. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 07:47
    +2
    которая должна была закрепиться «на передке» и ожидать подхода основных сил.

    надо было подождать am
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:54
    +2
    Отличная новость. Понятно, что на фоне общих потерь потеря 10 бойцов для бандерогеев не трагедия, но тем не менее. Отлавливать рекрутов бандеровским недоноскам все сложнее. А ведь совсем недавно людской ресурс был основным преимуществом шаровар. Еще немного и еще чуть-чуть...
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:00
    +1
    Потери противника убитыми и ранеными составили до 10 человек (примерно треть личного состава), около двух десятков человек из выдвинувшегося отряда были вынуждены спасаться бегством.
    fool Взвод...., а про отделения будете писать, то получится УНИЧТОЖЕНИЕ!
  12. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:09
    0
    Всу хотят навязать нам сражения на своих условиях. На более выгодных для себя позициях. Перенимают нашу тактику.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:37
    0
    Что Жеребянки, что Пятихатки никто в нате на карте даже не найдет.... А так да, перемога к саммиту не задалась.........., даже у Жеребянки.