Отряд ВСУ потерял около трети личного состава при попытке атаковать российские позиции в районе села Жеребянки Запорожской области

После непродолжительного затишья на Запорожском направлении противник вновь предпринял попытку атаковать российские позиции.Произошло этого через трое суток после того, как ВСУ решили вывести свои войска из села Пятихатки на фоне тех потерь, которые они там несли. Село вновь перешло в так называемую «серую зону».В ночь на 10 июля атаки были осуществлены в Васильевском районе, в том числе в районе населённого пункта Жеребянки, что чуть западнее Пятихаток. Это направление командованием ВСУ было выбрано в связи с тем, что в районе Жеребянки находится редкий для запорожской местности лесной массив. Его в качестве прикрытия своей вылазки и попытались использовать украинские военные. Причём действовали так, как традиционно действуют в последнее время – выдвинули вперёд небольшую группу – численностью около взвода - которая должна была закрепиться «на передке» и ожидать подхода основных сил.Однако выдвижение отряда ВСУ было замечено разведкой ВС РФ, после чего по передвигающимся украинским военным был открыть огонь. Потери противника убитыми и ранеными составили до 10 человек (примерно треть личного состава), около двух десятков человек из выдвинувшегося отряда были вынуждены спасаться бегством.Эти действия можно расценивать одновременно и как разведку боем, и как попытку украинского командования показать хоть что-то к стартующему завтра в Вильнюсе саммиту НАТО.