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Российские МРК всех проектов планируется вооружить морскими и воздушными беспилотниками

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Российские МРК всех проектов планируется вооружить морскими и воздушными беспилотниками

Все малые ракетные корабли (МРК) российского Военно-морского флота в перспективе получат морские и воздушные беспилотники. Об этом заявил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.


Новые МРК должны оснащаться беспилотниками как для действий на море, так и в воздухе. На данный момент их размещение на малых ракетных кораблях не предусмотрено, хотя имеются помещения, где морские беспилотники можно разместить, но их необходимо доработать. В то же время МРК могут нести воздушные беспилотники только вертолетного типа, поскольку на них мало места для взлета и посадки дронов самолетного типа. Если запустить такой дрон место еще найдется, то сажать придется на воду, а это означает повреждение аппарата.

На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. (...) На кораблях уже построенных есть помещения, где можно разместить морские беспилотники. Их, конечно, надо будет доработать, но они есть (...)

- приводит РИА Новости слова главы корпорации.

Как отметил Мистахов, у конструкторского бюро "Ак Барса" имеются возможности для перепроектирования малых ракетных кораблей под беспилотники. Если будет задание от флота, то тема будет проработана.

Поэтому я считаю, что беспилотники морские, воздушные на кораблях ВМФ России должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать

- добавил он.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:46
    0
    А то что есть БПЛА вертолётного типа Мистахов не в курсе? Наверно дальность не устраивает,в ударном варианте?
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: tralflot1832
      А то что есть БПЛА вертолётного типа Мистахов не в курсе?

      ???
      В то же время МРК могут нести воздушные беспилотники только вертолетного типа, поскольку на них мало места для взлета и посадки дронов самолетного типа.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:46
    0
    Вот это дело!!!! yes ...........................
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:57
    0
    Поэтому я считаю, что беспилотники морские, воздушные на кораблях ВМФ России должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать.
    Шо, до сих пор репу чешем? angry