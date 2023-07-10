Российские МРК всех проектов планируется вооружить морскими и воздушными беспилотниками

На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. (...) На кораблях уже построенных есть помещения, где можно разместить морские беспилотники. Их, конечно, надо будет доработать, но они есть (...)

Поэтому я считаю, что беспилотники морские, воздушные на кораблях ВМФ России должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать