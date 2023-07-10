Военное обозрение
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В ходе вечерних и ночных ударов ВС РФ поражены объекты противника в Николаеве, Константиновке и Краматорске

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В ходе вечерних и ночных ударов ВС РФ поражены объекты противника в Николаеве, Константиновке и Краматорске

Вечером 10 июля и в ночь на 11 июля по объектам противника на разных территориях, включая оккупированные ВСУ территории Донбасса, были нанесены удары. Использовались различные средства поражения: дальнобойная артиллерия, планирующие авиабомбы и ударные беспилотники-«камикадзе».


Известно о том, что поражение нанесено одному из объектов противника в Николаевской области и непосредственно в областном центре. По последним сведениям, поражён командный пункт южной группировки сил ВСУ.

Также взрывы прогремели на объектах размещения личного состава противника в Константиновке и Краматорске. Разведкой была выявлена переброска подразделений ВСУ в эти оккупированные войсками киевского режима города ДНР. Резервы командование ВСУ собиралось использовать для очередного этапа активизации боевых действий в районе Артёмовска.

ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на флангах у этого города. Наиболее интенсивные бои на данный момент времени продолжаются в районе Клещеевки, куда, как уже сообщало «Военное обозрение», для усиления линии обороны переброшены подразделения полка «Ахмат».
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9 комментариев
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  1. lambert
    lambert Сегодня, 07:54
    +4
    Машина времени заработала? Сегодня 10 июля.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:55
    +1
    Разведкой была выявлена переброска подразделений ВСУ в эти оккупированные войсками киевского режима города ДНР.......По последним сведениям, поражён командный пункт южной группировки сил ВСУ.
    recourse Хорошо, если так. Какие признаки командного пункта? Их же можно имитировать. Подогнать автомашин. Радиофон нагнать.... recourse
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:55
    +4
    Гасите свет! Гасите всех.... я не кровожадный.... feel но с ними надо кончать.....
  4. monetam
    monetam Сегодня, 07:56
    +5
    Скоро и дальние бомберы, с морскими ракетоносцами плановое ТО закончат, и тоже покажут свою мощь ! Все верно делаете - пуская резервы ВСУ тают как масло на сковороде ! Что бы призыв в ВСУ продолжался не останавливаясь, вечно ! Что бы дорога в ВСУ стало гарантией путешествия в одну сторону, с возвращением ногами вперед !
  5. Добрый
    Добрый Сегодня, 07:59
    0
    Вечером 10 июля и в ночь на 11 июля по объектам противника на разных территориях, включая оккупированные ВСУ территории Донбасса, были нанесены удары.
    Еще только утро 10 июля, а удары уже нанесены???
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 08:03
      0
      А в Николаеве, Константиновке и Краматорске уже напряглись laughing
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 08:32
        0
        Не, расслабились, поскольку уже прилетело........
  6. ПАН51
    ПАН51 Сегодня, 08:02
    0
    "Вечером 10 июля и в ночь на 11 июля по объектам противника..." Не поспешили с сообщением?
  7. svarog77
    svarog77 Сегодня, 08:06
    +2
    ВСУ уже отчиталось о сбитии всех ракет? winked