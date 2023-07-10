В ходе вечерних и ночных ударов ВС РФ поражены объекты противника в Николаеве, Константиновке и Краматорске

Вечером 10 июля и в ночь на 11 июля по объектам противника на разных территориях, включая оккупированные ВСУ территории Донбасса, были нанесены удары. Использовались различные средства поражения: дальнобойная артиллерия, планирующие авиабомбы и ударные беспилотники-«камикадзе».
Известно о том, что поражение нанесено одному из объектов противника в Николаевской области и непосредственно в областном центре. По последним сведениям, поражён командный пункт южной группировки сил ВСУ.
Также взрывы прогремели на объектах размещения личного состава противника в Константиновке и Краматорске. Разведкой была выявлена переброска подразделений ВСУ в эти оккупированные войсками киевского режима города ДНР. Резервы командование ВСУ собиралось использовать для очередного этапа активизации боевых действий в районе Артёмовска.
ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на флангах у этого города. Наиболее интенсивные бои на данный момент времени продолжаются в районе Клещеевки, куда, как уже сообщало «Военное обозрение», для усиления линии обороны переброшены подразделения полка «Ахмат».