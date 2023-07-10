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Российское посольство уличило США в подготовке на Украине военных преступлений с использованием кассетных боеприпасов

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Российское посольство уличило США в подготовке на Украине военных преступлений с использованием кассетных боеприпасов

Власти США де-факто признались в подготовке военных преступлений на Украине, которые неизбежно последуют после поставки кассетных боеприпасов ВСУ. Об этом сообщается в комментарии посольства Российской Федерации в Вашингтоне по поводу вчерашнего заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.


Напомним, что Джон Кирби подтвердил планы руководства США передать киевскому режиму кассетные боеприпасы. Такое решение, по его словам, носит «временный» характер, так как пока у США наблюдается дефицит обычных боеприпасов. Сейчас Вашингтон собирается наращивать производство обычных боеприпасов.

Кирби не стал скрывать, что от кассетных боеприпасов будут погибать мирные граждане. В посольстве РФ такую позицию Белого дома назвали «извращенной», отметив, что власти США фактически открыто признаются в подготовке к совершению военных преступлений против мирного населения. По сути, руками украинских боевиков США готовы к уничтожению всего живого вдалеке от собственных границ.

Российские дипломаты считают, что такая позиция Вашингтона продиктована одержимостью его «несбыточной мечтой» о том, что Россия якобы потерпит «стратегическое поражение». Сейчас США помогают украинским нацистам в совершении «бесчеловечных деяний», подчеркивается в официальном комментарии дипломатического представительства Российской Федерации в Соединенных Штатах.

Напомним, что против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили ООН и многие европейские страны, включая даже союзников США по НАТО в лице Германии и Великобритании.
Использованы фотографии:
МИД России
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:04
    +3
    Затягивание военной фазы конфликта приведет к еще более изощренным применением боеприпасов, что последует после кассетных ? химическое оружие....... ЯО ? Стратегия на истощение противника ущербна. Вон уже и круговорот "азова" в СВО , что-то странное происходит, ждем продления подлой зерновой сделки (((((((.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:09
    +2
    отметив, что власти США фактически открыто признаются в подготовке к совершению военных преступлений против мирного населения.

    Вот сам Кирби признал, что США спонсор терроризма.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:10
    +3
    Ну, уличили! И, что? Что дальше Дава?(с). Если страну и её руководство не уважают(а, это факт) уличать можно сколько угодно. Уличаемым от этого ни холодно ни жарко. А, главное- их прихлебателям. Авторитет страны уничтожается довольно быстро. И, большого ума , особо не надо. А, вот вернуть его- ой как тяжело.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:15
      +1
      Вопрос специалистам, вольфрамовые шарики химер это хуже или ,, лучше,, кассетных снарядов?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Ну, уличили! И, что? Что дальше Дава?(с)

      Да плевать они хотели на это "уличение". Тут отреагируют, если только по ним хорошенько ударить. Но увы.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    +2
    Власти США де-факто признались в подготовке военных преступлений на Украине
    России от этого станет легче? Или может руководство Сша вместе с украинским сядет на скамью подсудимых в международном трибунале? Нет и еще раз нет. Я понимаю дипломатов - они выполняют необходимые в таких случаях протоколы заявляя, предупреждая, выражая... Но стоит ли из раза в раз говорить об одном и том же тем кто это не воспринимает и не желает воспринимать? Ответ действиями всегда более эффективен словоблудия. Киеву кассетные боеприпасы, Россия на следующий день должна покрыть своими все позиции ВСУ. Киеву дальнобойные ракеты, Россия наносит удар по административным зданиям МО, СБУ, краевым и областным администрациям и не в ночное время когда там ни кого нет. И т.д.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:23
    +1
    Это же полигон,сам Резников подтвердил ! Там уничтожают все ,то что вышло по срокам хранения .Права индейцев шерифа не волнуют
  6. Таймень
    Таймень Сегодня, 08:26
    +1
    Странная статья.Все СМИ в мире орут про кассетные боеприпасы на поставку на Украину,а в статье оказывается"уличили" врага.Автор из "МИДа РФ",не надо нас считать за умственно отсталых,которые ничего не читают,не видят,что творится в стране.Ещё ,автор из МИДа РФ,оправдай выдачу фашистов - азовцев за кума Медведчука,если не постыдишься того,что павшие в битве в гробах перевернутся.Хватит уж оправдывать врунов из верхней власти,таких же как и вы,вруны из МИДа РФ.Или бабло всё простит?