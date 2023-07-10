Власти США де-факто признались в подготовке военных преступлений на Украине, которые неизбежно последуют после поставки кассетных боеприпасов ВСУ. Об этом сообщается в комментарии посольства Российской Федерации в Вашингтоне по поводу вчерашнего заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.Напомним, что Джон Кирби подтвердил планы руководства США передать киевскому режиму кассетные боеприпасы. Такое решение, по его словам, носит «временный» характер, так как пока у США наблюдается дефицит обычных боеприпасов. Сейчас Вашингтон собирается наращивать производство обычных боеприпасов.Кирби не стал скрывать, что от кассетных боеприпасов будут погибать мирные граждане. В посольстве РФ такую позицию Белого дома назвали «извращенной», отметив, что власти США фактически открыто признаются в подготовке к совершению военных преступлений против мирного населения. По сути, руками украинских боевиков США готовы к уничтожению всего живого вдалеке от собственных границ.Российские дипломаты считают, что такая позиция Вашингтона продиктована одержимостью его «несбыточной мечтой» о том, что Россия якобы потерпит «стратегическое поражение». Сейчас США помогают украинским нацистам в совершении «бесчеловечных деяний», подчеркивается в официальном комментарии дипломатического представительства Российской Федерации в Соединенных Штатах.Напомним, что против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили ООН и многие европейские страны, включая даже союзников США по НАТО в лице Германии и Великобритании.