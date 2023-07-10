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Бывший генсек НАТО допустил вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс «по частям»

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Бывший генсек НАТО допустил вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс «по частям»

Украина может стать членом Североатлантического альянса не полностью, а по «частям». То есть, сперва в НАТО примут те территории страны, которые контролируются Киевом. Такую точку зрения выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, слова которого приводит немецкий ресурс RND.


По мнению Расмуссена, сейчас ситуация со вступлением НАТО является «сложной», но говорить о невозможности вступления страны в альянс не следует. Например, в НАТО могут быть приняты западная и центральная части Украины. Экс-генсек альянса сослался на пример вступления в НАТО ФРГ в 1955 году, когда Восточная Германия называлась Германской Демократической Республикой (ГДР) и находилась под влиянием Советского Союза.

Данное решение может предотвратить прямую конфронтацию НАТО с Россией при вступлении в альянс Украины, и одновременно предохранит западную и центральную части Украины от риска дальнейшего распространения боевых действий на их территории. Если с такими предложениями будут согласны страны Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе, то уже в 2024 году часть Украины могут принять в состав НАТО.

Расмуссен также отметил, что и до принятия Украины в состав альянса, отдельные государства западного мира могут предоставлять Киеву собственные гарантии безопасности. В этом им никто не может препятствовать, даже если Украина пока не является членом Североатлантического альянса.
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:06
    +1
    Украина может стать членом Североатлантического альянса не полностью, а по «частям». То есть, сперва в НАТО примут те территории страны, которые контролируются Киевом.


    А как же насчет чтобы не было территориальных претензий у принимаемой в НАТО страны и ее целостности???
    Или как хотят - так и вертят? Пофигу на свои же правила?
    Абсолютный произвол - что хотят то и вытворяют.

    зы Поправил слово по просьбе форумчанина.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:09
      +1
      Можно начать с приемки отдельных мазанок западной Украины в НАТО, бредятина....... начинайте сразу с мировой войны, все одно принятие воюющей страны к этому приведет. Не вижу мирного разрешения этого противостояния am
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:10
      +1
      Обычно люди употребляют слова типа "произвол", "самодурство" и тп, а "беспредел" это из воровского жаргона. Ладно когда это звучит из уст президента, но не нужно простым людям уподобляться.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:18
        +3
        Поправил по Вашей просьбе.

        зы Извините, а президенту получается всё можно?
        ________________________________
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 08:32
          0
          Да. Так получилось, что в его, их кругах, это норма увы.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 08:29
      0
      Если поляки займут свои восточные кресы и проведут референдум любого уровня, это можно будет признать как бы и не окраинской территорией.
      Придумают что-нибудь. Точнее, раз запустили идею в массы - уже придумали.
  2. Наган
    Наган Сегодня, 08:09
    +1
    Единственная часть 404, которая может вступить в НАТО, это Галиция. Да и то, лишь как часть Польши.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Наган
      Единственная часть 404, которая может вступить в НАТО, это Галиция. Да и то, лишь как часть Польши.

      Польша двумя руками "За". А вот Центральная украина? Как бы ее уберечь?
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:12
    +1
    Бывший генсек НАТО допустил вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс «по частям»

    При этом подписантов со стороны укроруины в зал заседаний тоже доставят "по частям", гулять так гулять!
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:15
    +1
    Данное решение может предотвратить прямую конфронтацию НАТО с Россией при вступлении в альянс Украины, и одновременно предохранит западную и центральную части Украины от риска дальнейшего распространения боевых действий на их территории.
    fool fool Россия как наносила удары по всем частям Украины, так и будет наносить.... получится и по территории НАТО. Как вам такие прецеденты? fool fool
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 08:33
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Данное решение может предотвратить прямую конфронтацию НАТО с Россией при вступлении в альянс Украины, и одновременно предохранит западную и центральную части Украины от риска дальнейшего распространения боевых действий на их территории.
      fool fool Россия как наносила удары по всем частям Украины, так и будет наносить.... получится и по территории НАТО. Как вам такие прецеденты? fool fool


      Смешно. Россия мосты и ж.д. узлы Украины не трогает, а вы про удары по территории НАТО всерьёз говорите.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:16
    +1
    .Украина может стать членом Североатлантического альянса не полностью, а по «частям»

    Сначала раздербанят.... кому Польша, Румыния, Венгрия.... и автоматом уже приняты.....
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:20
    +1
    Такое замаскированное предложение разделить Украину .Осталось договориться ,где пройдет граница
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:23
    0
    Бред:палата номер 6-ть. Все НАТО палата номер 6-ть.
  8. Жнец
    Жнец Сегодня, 08:23
    +1
    а будет ли означать принятие части украины в нато отказом от восточных территорий, признанных РФ как своей землёй.
    Сомневаюсь. Значит часть нато будет бить по территории РФ, не признанных НАТОвцами, следовательно конфликт налицо
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    +1
    Украина станет членом НАТО , только своим членом. wassatЕсть ещё вариант.Член Украины вступил в члены НАТО.Выбирайте какой вариант нравится.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:28
    +2
    Бывший генсек НАТО допустил вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс «по частям»
    . Так вроде все знают, что это та дурилка, про которого все знают и там.
    Хотя, кому поручить какую то глупость в массы запустить, только такому.
    Тестовый заход и никаких притензии ни к кому.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:39
      0
      Цитата: rocket757
      Хотя, кому поручить какую то глупость в массы запустить, только такому.

      Ну есть еще гинеколог, Лизка Трасс и Боря.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:29
    0
    Это рассуждения "сбитого летчика", его сложно назвать даже экспертом, поскольку передергивает публичные документы наты.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    +1
    Расмуссен: Украина может стать членом Североатлантического альянса не полностью, а по «частям»
    Расчлененка какая-то. А какую часть в первую очередь будут отделять и принимать? Западную Украину, потом Киев с прилегающими областями или сразу до административных границ ЛДНР? А как назовут принятое по частям? НАТО не замучается каждый раз собираться обсуждать, принимать решение и при этом необходимо не забыть о чем говорили в прошлый раз. Расмуссен думает, что он самый умный и нашел наиболее приемлемый вариант. Но Киев желает вернуть себе все до границ 1991 г включая и Крым. А как быть с этим? Значит ли это, что принятая в НАТО часть Украины продолжит войну, как член НАТО?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:35
      0
      Да маньяки!!! yes hi ......................
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:38
    0
    Если с такими предложениями будут согласны страны Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе, то уже в 2024 году часть Украины могут принять в состав НАТО.

    И тогда для Европы наступит "черный день".