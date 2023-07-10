Бывший генсек НАТО допустил вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс «по частям»

Украина может стать членом Североатлантического альянса не полностью, а по «частям». То есть, сперва в НАТО примут те территории страны, которые контролируются Киевом. Такую точку зрения выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, слова которого приводит немецкий ресурс RND.По мнению Расмуссена, сейчас ситуация со вступлением НАТО является «сложной», но говорить о невозможности вступления страны в альянс не следует. Например, в НАТО могут быть приняты западная и центральная части Украины. Экс-генсек альянса сослался на пример вступления в НАТО ФРГ в 1955 году, когда Восточная Германия называлась Германской Демократической Республикой (ГДР) и находилась под влиянием Советского Союза.Данное решение может предотвратить прямую конфронтацию НАТО с Россией при вступлении в альянс Украины, и одновременно предохранит западную и центральную части Украины от риска дальнейшего распространения боевых действий на их территории. Если с такими предложениями будут согласны страны Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе, то уже в 2024 году часть Украины могут принять в состав НАТО.Расмуссен также отметил, что и до принятия Украины в состав альянса, отдельные государства западного мира могут предоставлять Киеву собственные гарантии безопасности. В этом им никто не может препятствовать, даже если Украина пока не является членом Североатлантического альянса.