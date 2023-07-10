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Власти КНДР предупредили США, что будут сбивать американские самолеты-разведчики при нарушении воздушных границ страны

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Власти КНДР предупредили США, что будут сбивать американские самолеты-разведчики при нарушении воздушных границ страны

Если американские разведывательные самолеты будут нарушать границы воздушного пространства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), они будут сбиваться. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ссылаясь на позицию министерства обороны Северной Кореи.


В Пхеньяне обвинили США в нарушении рубежей воздушного пространства страны. По утверждению властей Северной Кореи, самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство страны на несколько десятков километров. Власти КНДР напомнили США события 1969 года, когда в небе над страной был сбит американский самолет «ЕС-121».

По утверждению северокорейских властей, аналогичные инциденты могут последовать и сейчас, если американская авиация будет нарушать границы воздушного пространства страны. Средства противовоздушной обороны Корейской народной армии готовы сбивать американские самолеты, как только поступит соответствующий приказ от военно-политического руководства страны.

Кроме того, власти КНДР выступили против решения США направить к Корейскому полуострову атомную подводную лодку, назвав такие действия Вашингтона ядерным шантажом.

Руководство министерства обороны КНДР подчеркивает, что из-за действий США ситуация на Корейском полуострове может перейти переломную точку ядерного конфликта. Своими агрессивными действиями Вашингтон провоцирует КНДР на дальнейшее наращивание своего ракетного потенциала, а возможно – и на применение ядерного оружия.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stefan Krasowski. https://www.flickr.com/photos/rapidtravelchai/9465931714/
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5 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:29
    0
    Власти КНДР предупредили США, что будут сбивать американские самолеты-разведчики при нарушении воздушных границ страны
    fool Сначало сбивают, потом предупреждают.... А то они не знают что творят.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:32
    0
    Штатам стоит задуматься.... если есть кому естессно....
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:34
    0
    Во волки а. Хотят подглядывать за строителями чучхе.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:36
    0
    Пора уже подарить документацию на средства ПВО С Корее . Ниакие договора с Западом уже не действуют
  5. Breard
    Breard Сегодня, 08:39
    0
    Надо! Ох надо продать Кимуле... С-400! Он парень простой, слова, обещания, с делом не расходятся.
    У него "красные линии" это кнопки пуска ракет!