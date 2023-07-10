Власти КНДР предупредили США, что будут сбивать американские самолеты-разведчики при нарушении воздушных границ страны

Если американские разведывательные самолеты будут нарушать границы воздушного пространства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), они будут сбиваться. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ссылаясь на позицию министерства обороны Северной Кореи.
В Пхеньяне обвинили США в нарушении рубежей воздушного пространства страны. По утверждению властей Северной Кореи, самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство страны на несколько десятков километров. Власти КНДР напомнили США события 1969 года, когда в небе над страной был сбит американский самолет «ЕС-121».
По утверждению северокорейских властей, аналогичные инциденты могут последовать и сейчас, если американская авиация будет нарушать границы воздушного пространства страны. Средства противовоздушной обороны Корейской народной армии готовы сбивать американские самолеты, как только поступит соответствующий приказ от военно-политического руководства страны.
Кроме того, власти КНДР выступили против решения США направить к Корейскому полуострову атомную подводную лодку, назвав такие действия Вашингтона ядерным шантажом.
Руководство министерства обороны КНДР подчеркивает, что из-за действий США ситуация на Корейском полуострове может перейти переломную точку ядерного конфликта. Своими агрессивными действиями Вашингтон провоцирует КНДР на дальнейшее наращивание своего ракетного потенциала, а возможно – и на применение ядерного оружия.