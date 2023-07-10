Военное обозрение
Войти Регистрация

Илон Маск спрогнозировал занятие ВС РФ большей площади территорий после провала контрнаступления ВСУ

20
Илон Маск спрогнозировал занятие ВС РФ большей площади территорий после провала контрнаступления ВСУ

Неудачное контрнаступление украинских формирований приведет к тому, что российская армия установит контроль над гораздо большими территориями, чем прежде. Такой прогноз развития событий в зоне проведения специальной военной операции дал американский предприниматель Илон Маск.


Как отметил бизнесмен, Россия очень серьезно превосходит Украину по всем параметрам, включая численность населения и мобилизационный ресурс соответственно. Это соотношение составляет примерно 4:1, поэтому Россия, по словам Маска, выиграла бы войну в любом случае, «даже при равных потерях».

На Западе все чаще анализируют причины и последствия неудачного контрнаступления ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Все больше западных экспертов и публичных персон заявляют, что Украина в любом случае проиграет в этом конфликте, поэтому ей лучше пойти на определенные уступки и отказаться от стратегии противостояния, из-за следования которой страна постепенно лишается наиболее подготовленных солдат и переданного Западом вооружения.

Ранее аналитики сообщали, что в Киеве не оценили должным образом реальный военный потенциал России. В результате украинские войска не смогли пробить выстроенную Россией линию обороны.

Более того, ВСУ несут очень серьезные потери на всех направлениях – и в личном составе, и в военной технике, что создает непосредственные проблемы для дальнейших боевых действий, так как украинские формирования тратят свои последние боеготовые резервы.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:52
    +8
    Мы тоже прогнозируем, но вот только когда?
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 09:08
      +2
      Вообще-то нет, Маск не делал такого прогноза. Он таким образом объяснил, почему нет масштабного украинского наступления на укреплённые позиции.

      https://twitter.com/elonmusk/status/1678215642858569729
    2. SincerityX
      SincerityX Сегодня, 09:16
      -1
      Когда сисю мять перестанут и начнут воевать, а не в поддавки играть оглядываясь на "элиты". Тьфу, мерзкое слово какое.
      1. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 09:52
        0
        "элиты" "Тьфу, мерзкое слово какое"
        Согласен с Вами. В чем они "элиты", в том что воруют и врать красиво умеют?
        Надо новое обозначение придумать этим "приспособленцам, подхалимам, стукачам и вообще это паразитирующая прослойка общества.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:57
      0
      Тоже мне гений. Я еще пол года назад сделал прогноз о линиях на которых прекратятся в 2025 году б/д.
  2. olhon
    olhon Сегодня, 08:54
    +8
    Илон тот еще эксперт Но направление мысли правильное.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:59
      0
      Направление правильное.Только вот ни один прогноз не сбылся.И не только у Илона
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:00
    +5
    Ранее аналитики сообщали, что в Киеве не оценили должным образом реальный военный потенциал России. В результате украинские войска не смогли пробить выстроенную Россией линию обороны.
    . Ха, ха, ха... ранее уже было замечено, что когда Харьковской наступление удалось, все тамошние говорили, хвалились, что это западных профессионалы разработали такую успешную операцию!!! А сейчас что, кто готовил операцию, готовил войска, подгонять кукуевских под стандарты и тактику НАТОшки???
    Оно само, что ли???
    Свежо приданье....
    Не зря говорят, что у победы много отцов, а поражение... СИРОТА!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:25
      +3
      Цитата: rocket757
      А сейчас что, кто готовил операцию, готовил войска, подгонять кукуевских под стандарты и тактику НАТОшки???
      Оно само, что ли???

      Эксперт института Томас Уиттингтон рубанул правду-матку в «Business Insider». Дело в том, что Пентагон задумал контрнаступ ВСУ как военную операцию, в которой технологическое преимущество Запада над Россией должно было обеспечить украинскому прокси-НАТО уверенную «перемогу» в «Приазовском сражении».
      По задумке заокеанских штабистов, в первые три дня укровермахт с помощью роев дронов-камикадзе должен был обескровить русскую армию на всей линии обороны, а хваленые РСЗО HIMARS и бомбы JDAM, пущенные с МиГ-29, окончательно нарушить военную логистику и управление ВС РФ.
      Однако, как поясняет Уиттингтон, «высокая эффективность российских РЭБ не позволяет Украине и НАТО рассчитывать на то, что авиабомбы JDAM и другое „умное“ оружие будут достигать своих целей». По данным эксперта RUSI, «хотя оснащение авиабомб JDAM защитой от помех может немного смягчить остроту проблемы, российские системы радиоэлектронной борьбы способны просто заглушить сигнал системы наведения GPS со спутников».
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:02
        0
        Недооценка противника... одна и та же ошибка, которую умудряются повторять веками, разные деятели, военные, политические, да все, считай.
  4. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 09:02
    +1
    Как жаль, что нервным узлам Байдэна не суждено было эволюционировать в мозг. Удалось бы избежать войны.
    1. SincerityX
      SincerityX Сегодня, 09:21
      -1
      Бидон ничего не решает, как не решал ельцин.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    +2
    Россия, по словам Маска, выиграла бы войну в любом случае, «даже при равных потерях».
    Ход мысли Илона Маска мне нравится, но таких в Сша пока единицы.
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:13
    +2
    Илон не . Прагматик как и все математики. В этом плане ему можно доверять.
    1. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 09:23
      +1
      Может ему и можно доверять, но вот наше руководство прогнозам точно не поддается ни логичным ни алогичным. Наши вполне могут просто ждать очередного майдана и развала окраины.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:20
    +3
    Ранее аналитики сообщали, что в Киеве не оценили должным образом реальный военный потенциал России.

    Это не в Киеве недооценили, а в Пентагоне и ЦРУ. Киев это руки, а Пентагон мозг.
  8. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 09:27
    -3
    Кому-то может не понравиться, но эта разделительная линия будет с равным успехом двигаться в обе стороны до 2025 (включительно) года.
    Ибо на это есть объективные причины.
    Думаю не зря создается плацдарм в Балтике на уровне материковой и вне территории. А также в районе Черного моря.
    И человеческий фактор (жизнь) в этой суете в целом по цене 50 копеек. Когда на кону стоит финансовая система мировая и управление фин. потоками.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: A17ttt
      Кому-то может не понравиться, но эта разделительная линия будет с равным успехом двигаться в обе стороны до 2025 (включительно) года.
      Ибо на это есть объективные причины.

      Столько времени на "туда-сюда" не будет. В 2024 году предстоят выборы президента и в США и в России, так что к выборам украину раскатают если не в военном плане, то в плане заключения мира с разделом этого недогосударства. Всем нужен результат, причём без особого учёта интересов бандерлогов, которые должны будут его принять в том варианте который устроит РФ и США.
      Так что тут не надо быть семи пядей во лбу, что бы не спрогнозировать то, что украина ещё лишится своих территорий. Выхода к морю ей не видать как своих ушей.
  9. Cronus
    Cronus Сегодня, 09:29
    +1
    2024 год покажет дальнейшие возможности СВО,там и выборы,хэ придет ли Трамп,усталость от СВО,закончатся ли ресурсы по поддержке Украины,увидем.
  10. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 09:37
    +1
    "Контрнаступление" уши режет уже. Чтобы было контрнаступление, нужно чтобы ВСРФ пошли в наступление, а такого пока нет.

    wassat