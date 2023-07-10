Илон Маск спрогнозировал занятие ВС РФ большей площади территорий после провала контрнаступления ВСУ

Неудачное контрнаступление украинских формирований приведет к тому, что российская армия установит контроль над гораздо большими территориями, чем прежде. Такой прогноз развития событий в зоне проведения специальной военной операции дал американский предприниматель Илон Маск.Как отметил бизнесмен, Россия очень серьезно превосходит Украину по всем параметрам, включая численность населения и мобилизационный ресурс соответственно. Это соотношение составляет примерно 4:1, поэтому Россия, по словам Маска, выиграла бы войну в любом случае, «даже при равных потерях».На Западе все чаще анализируют причины и последствия неудачного контрнаступления ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Все больше западных экспертов и публичных персон заявляют, что Украина в любом случае проиграет в этом конфликте, поэтому ей лучше пойти на определенные уступки и отказаться от стратегии противостояния, из-за следования которой страна постепенно лишается наиболее подготовленных солдат и переданного Западом вооружения.Ранее аналитики сообщали, что в Киеве не оценили должным образом реальный военный потенциал России. В результате украинские войска не смогли пробить выстроенную Россией линию обороны.Более того, ВСУ несут очень серьезные потери на всех направлениях – и в личном составе, и в военной технике, что создает непосредственные проблемы для дальнейших боевых действий, так как украинские формирования тратят свои последние боеготовые резервы.