Испанское издание: Запад не будет вступать в прямой конфликт с Россией, учитывая её превосходство в вооружениях

Локальный конфликт между Украиной и Россией не перерастет в ядерную войну, на Западе нет стран, включая США, которые хотели бы прямой конфронтации с Россией. Об этом пишет испанский новостной сайт Rebelión.
По мнению автора статьи, конфликт на Украине вряд ли перерастет в полномасштабный, вероятность такого исхода весьма невелика. И причиной этого, в первую очередь, является российское ракетное оружие, в разы превосходящее западное. На сегодняшний день западные страны значительно отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений, а также межконтинентальных баллистических ракет. Вступать в прямой конфликт с Россией при таких условиях в здравом уме никто не будет.
Говоря о российских ракетах, издание подчеркивает наличие у российской армии гиперзвуковых ракет, которые применяются в боевых действиях, а не на испытательных полигонах тех же США. Кроме того, у России имеется оружие, способное стереть с лица земли целые штаты. Речь идет о новейших МБР "Сармат" и "Авангард", а также подводных ядерных торпедах "Посейдон", уже принятых на вооружение российского флота. Эти "торпеды апокалипсиса", как их называют на Западе, способны одним ударом уничтожить прибрежные штаты США и вызвать "радиоактивное цунами", которое смоет все прибрежные города.
"Посейдоны" – это фактически подводные беспилотники. Они могут действовать на экстремальной глубине со скоростью, которую не развить ни одной подлодке или торпеде. (...) Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы им противостоять
- говорится в публикации.
Россия может применить ядерное оружие при угрозе ее существования, это единственная причина. Так что, учитывая весь имеющийся у России арсенал, никто в здравом уме не стал бы развязывать против нее ядерную войну или ставить под угрозу само ее существование, подводит итог автор.