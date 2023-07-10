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Испанское издание: Запад не будет вступать в прямой конфликт с Россией, учитывая её превосходство в вооружениях

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Испанское издание: Запад не будет вступать в прямой конфликт с Россией, учитывая её превосходство в вооружениях

Локальный конфликт между Украиной и Россией не перерастет в ядерную войну, на Западе нет стран, включая США, которые хотели бы прямой конфронтации с Россией. Об этом пишет испанский новостной сайт Rebelión.


По мнению автора статьи, конфликт на Украине вряд ли перерастет в полномасштабный, вероятность такого исхода весьма невелика. И причиной этого, в первую очередь, является российское ракетное оружие, в разы превосходящее западное. На сегодняшний день западные страны значительно отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений, а также межконтинентальных баллистических ракет. Вступать в прямой конфликт с Россией при таких условиях в здравом уме никто не будет.

Говоря о российских ракетах, издание подчеркивает наличие у российской армии гиперзвуковых ракет, которые применяются в боевых действиях, а не на испытательных полигонах тех же США. Кроме того, у России имеется оружие, способное стереть с лица земли целые штаты. Речь идет о новейших МБР "Сармат" и "Авангард", а также подводных ядерных торпедах "Посейдон", уже принятых на вооружение российского флота. Эти "торпеды апокалипсиса", как их называют на Западе, способны одним ударом уничтожить прибрежные штаты США и вызвать "радиоактивное цунами", которое смоет все прибрежные города.

"Посейдоны" – это фактически подводные беспилотники. Они могут действовать на экстремальной глубине со скоростью, которую не развить ни одной подлодке или торпеде. (...) Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы им противостоять

- говорится в публикации.

Россия может применить ядерное оружие при угрозе ее существования, это единственная причина. Так что, учитывая весь имеющийся у России арсенал, никто в здравом уме не стал бы развязывать против нее ядерную войну или ставить под угрозу само ее существование, подводит итог автор.
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:46
    +3
    smile Автор большой оптимист...тут некоторые господа-товарищи пытается убедить что НАТО и США это ого го...а Россию типа можно только под микроскопом.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:55
      +1
      Такое есть везде, любой стране.
      Вопрос в том, почему люди так поступают???
      Единого, верного ответа для всех и сразу, никто не придумал, да и нет его вообще, пожалуй...
      К счастью, явление это не массовое, хотя и исключения бывают.
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 09:28
        +3
        зачем ядерными палками мерится у кого длиннее достаточно глянуть у кого элита свои деньги и недвижимость держит))) если че я про фазенду Байдена под Тамбовом и домик Пелоси в Кущевской)))ну а про счета западной элитки в нашем Сбере только Попова еще не скабеит Брилёв не даст соврать клянусь его британским паспортом)))
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 11:05
          0
          Каждый народ заслуживает ту елитку, которая его имеет...
          Ниче в мире, в жизни, не меняется.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:52
    +2
    Локальный конфликт между Украиной и Россией не перерастет в ядерную войну, на Западе нет стран, включая США, которые хотели бы прямой конфронтации с Россией. Об этом пишет испанский новостной сайт Rebelión.
    И за бугром есть здравомыслящего люди... к сожалению, там хватает и безответственных политиков, которые выполняя волю своих хозяев могу наворотить много чего, даже не плохого, а катастрофического!!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:56
      +4
      Хитроопые люди..Зачем воевать самим с Россией,когда есть утырки на вна?
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 09:24
        +1
        Вот интересное мнение "оттуда":
        Любопытный текст с анализом действий ВС РФ и ВСУ от западного военного эксперта, предположительно перевод с форума ветеранов военной академии West Point:
        "Spirit of the Desert: …Поскольку украинцы проявляют поразительную нечувствительность к человеческим потерям, сегодняшнее изменение тактики украинского командования я рассматриваю как оправданный подход в поиске «ключа» к русской обороне.

        Классические атаки по нашим боевым уставам предполагают предварительное подавление и разрушение оборонительных позиций противника артиллерией и авиацией, а так же одновременное уничтожение его органов боевого управления на глубину полосы обороны и недопущение подходов его резервов.

        Поскольку у украинцев практически нет авиации и они существенно уступают русским в количестве артиллерии, классические атаки не приводят ни к чему, кроме массовой потери дорогой боевой техники на подходе к русским позициям, дезорганизации и деморализации атакующих с последующим отступлением.

        Почти три недели таких атак так и не смогли прорвать русскую полосу обеспечения, кроме того, было потеряно, как мне сказал «G-3» из USAREUR-AF в Stuttgart, уже до четверти наших «Bradley», и они сейчас вынуждены экстренно отправлять две роты «Bradley» и много другой техники на пополнение и восстановление боеготовности двух бригад ударного соединения украинцев.

        В этих условиях нашими парнями, совместно с украинскими командирами была разработана тактика «москитного» продвижения – непрерывных атак русских позиций небольшими тактическими группами украинской пехоты.

        Русские, которые намного более чувствительны к потерям в живой силе, стараются не допускать ближних («контактных») боёв и, при выходе украинцев к своим окопам, отходят, предоставляя артиллерии уничтожать противника. Это, обычно, достигает успеха – украинцы гибнут или отходят.

        Но у этой тактики есть положительный эффект. Несколько таких атак практически полностью разрушают русскую позицию, причём, чаще всего своим собственным огнём, после чего русские вынуждены отходить на новый рубеж, где эта тактика повторяется.

        Именно так за две недели русских отодвинули на три мили со стратегически важной позиции Макаровка. И эта тактика всё время совершенствуется. Наши считают, что, при сохраняющихся темпах такого продвижения, уже через две недели украинцы смогут преодолеть русскую полосу обеспечения и приступить к штурму их основной линии обороны, сохранив при этом наступательный потенциал своих самых сильных бригад. Возможно, именно это имел ввиду наш Милли, сказав вчера о десяти неделях украинского наступления.

        У этого тактического приёма есть и ещё один важный эффект. На отражение таких «москитных» атак русские вынуждены тратить больше количество артиллерийских снарядов, запасы которых они пополняют медленнее, чем расходуют. И за две недели таких боёв они вполне могут подойти к истощению своих запасов.

        Конечно, это приводит к большим потерям украинцев, но, как я уже сказал вначале, они мало чувствительны к гибели своих солдат. К тому же, хоть и небольшое, но продвижение это лучшее оправдание их гибели, чем безуспешные атаки. "/ милитарист
        1. ВитаминBF3mg
          ВитаминBF3mg Сегодня, 09:40
          0
          Да на западе им повиг.
          Исходя из этого,Они что,Зомби?
      2. ВитаминBF3mg
        ВитаминBF3mg Сегодня, 09:34
        0
        Не понимаю,почему Вас заминусили?Если так и есть,ХЗ.Поправим
  3. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 08:52
    0
    "торпеды апокалипсиса"

    А с моей точки зрения это "торпеды освобождения".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +4
    конфликт на Украине вряд ли перерастет в полномасштабный, вероятность такого исхода весьма невелика.
    А предпосылки все на лицо и в этом "заслуга" как раз Запада, который продолжает закручивать пружину конфронтации.
    в первую очередь, является российское ракетное оружие, в разы превосходящее западное
    На западе и в частности в Сша сегодня думают иначе считая, что при необходимости смогут нанести превентивный, обезоруживающий Россию удар. Кроме этого у них бытует мнение, что Россия даже в случае угрозы ее нацбезопасности не отважится применить ЯО. Поэтому продолжают закручивать пружину в надежде, что Россия сдаст свои позиции.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:58
    +1
    Для запада в этом вся прелесть войны России с руиной. Чужими руками/жизнями ослаблять противника не давая перерасти в глобальный конфликт.
  6. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:01
    +1
    Все хорошо прекрасная маркиза,
    всё хорошо, всё хорошо...

    И от тайги до британских морей,
    Красная армия всех сильней...

    Но никто не исключает локальный военный конфликт до последнего украинца, румына, поляка, чеха, словака... а там и арабы с неграми подтянуться. Пока в России ресурсы не закончатся.
    Нужно помнить историю, в СССР вся промышленность работала на армию, но 90%. Была самая большая армия с военными базами по всему миру. И чем это закончилось? Одним летом, несколько дней и вся держава рассыпалось как карточный домик. А перед этим небольшой локальный конфликт в афганистане неплохо истончил ресурсы страны. И воинам-интернационалистам не платили как сейчас в таком размере, и производство военной техники было по государственным ценам и на государственных заводах. Никто на этом не наживался.
    СВО нужно было давно заканчивать победой, а для этого нужно было сразу навалиться, пока не было столько западного вооружения на Украине, навалиться не теми смешными военными ресурсами, которыми Россия начала СВО.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:13
      0
      и производство военной техники было по государственным ценам

      Сейчас производство тоже по гос.ценам, если государство цена не устраивает, то заказ никто не даст, ну разве что только заграницу кому загнать попытаться, но... Во всех экспортных заказах государство участвует как посредник и имеет свою долю в продаже, соответственно цена может стать не просто высокой, а очень высокой, а считать иностранцев глупыми мотами тоже не стоит, они тоже умеют деньги считать.
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 09:18
    +2
    а они и не ставят задачу победить в войне Россию, чтобы победить для этого есть власть Российская, которая пойдет на всё чтобы остаться при кормушке, такое англосаксы проворачивают всегда и с Россией тоже делали неоднократно, последний раз в лихие 90-е
  8. SincerityX
    SincerityX Сегодня, 09:23
    +1
    Значит скорее всего нас ждёт 3я мировая... Обычно то, что говорит запад через подпевал, каие сигналы отправляет сбывается с точностью до наоборот.
  9. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 09:33
    +2
    Угу... Запад НЕ будет поставлять танки... Запад НЕ будет поставлять дальнобойные ракеты... И все в таком духе.
    Тех кто не хочет спрашивать не будут, простотперед фактом поставят.
  10. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 09:48
    0
    А Вы не задумывались,что так,развязывают руки России?С одной стороны Она(Россия) придерживается правил и етого многие видят