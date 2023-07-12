Возвращение Маяковского



Фотография пресс-службы московского Театра Луны на Малой Ордынке

От лжи Солженицына...

«На харьковском направлении контрактники разбежались, можно сказать самовольно. Написал рапорт и ушел. Украина перешла в наступление, и потеряли мы Харьковскую область».



В. Путин и Д. Медведев на открытии Ельцин-центра



Главный дом усадьбы Бобринских-Долгоруковых

«Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума».

«Из книги убран материал о героях России – власовцах. Нужно, чтобы прошло несколько десятилетий, чтобы народ России дошёл до понимания того, что это были настоящие патриоты своей страны».

«Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит».

...К правде Маяковского

«Спектакль поднимает важные и серьезные темы. Все компоненты спектакля – и сценография, и режиссура, и свет, и звук – всё работает на эмоциональное восприятие. Мне кажется, это очень здорово. Это тот путь, по которому надо идти. Я не могу сказать, что это открытие, это уже было в истории русского театра. Но здесь это все собрано воедино, будто для того, чтобы мы вспомнили, что есть вот такой русский театр».

«Отмщалась над городом чья-то вина, –

люди столпились,

табуном бежали.

А там,

в обоях,

меж тенями вина,

сморщенный старикашка плачет на рояле.

Над городом ширится легенда мук.

Схватишься за ноту –

пальцы окровавишь!

А музыкант не может вытащить рук

из белых зубов разъяренных клавиш».



Фотография пресс-службы московского Театра Луны на Малой Ордынке



Фотография пресс-службы московского Театра Луны на Малой Ордынке

«В нём нет ни одного слова, написанного авторами. Мы всё скомпилировали из самого Маяковского и воспоминаний о нём».