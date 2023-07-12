Возвращение Маяковского

Фотография пресс-службы московского Театра Луны на Малой Ордынке
Следует признать, что в области культуры за последние годы (и даже десятилетия) наши правители добились очень многого. Щедро выделяя бюджетные средства на различные антисоветские проекты и постановки, не обращали внимания на то, что получатели неизменно «держали дулю в кармане» и били не только и не столько по СССР, сколько по России. Спокойно и равнодушно, даже с удовольствием смотрели, как хорошие «настоящие» и правильные книги, фильмы, песни заменяются фальшивками и подделками.
От лжи Солженицына...
Результаты мы увидели после начала специальной военной операции. Вначале многие были, мягко говоря, удивлены антироссийскими откровениями уехавших за рубеж отечественных псевдозвезд, «бизнесменов», бывших чиновников высокого ранга. Затем – шокированы массовым бегством молодых мужчин от частичной мобилизации. Эти «бегунки» добрались даже до Монголии. И просто нарицательным стало мало кому ранее известное название контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс: 26 сентября 2022 года, например, длина очереди там составила 25 км.
В том же сентябре 2022 года имело место фактическое дезертирство (по-другому ведь не назовешь) российских контрактников, о котором говорил в мае 2023 депутат Государственной думы генерал Виктор Соболев:
«На харьковском направлении контрактники разбежались, можно сказать самовольно. Написал рапорт и ушел. Украина перешла в наступление, и потеряли мы Харьковскую область».
По его словам, в ротах тогда осталось по 12–15 человек.
И совсем недавно 24 июня во время мятежа частной военной компании «Вагнер» в наших аэропортах выстроились новые очереди из желающих бежать из страны. И массово поднялись в воздух бизнесджеты российских чиновников и бизнесменов.
Давайте будем откровенны: можно ли было ожидать чего-то другого в условиях многолетней целенаправленной агрессивной антисоветской и антироссийской пропаганды? Которая отнюдь не завершилась после отставки быстро перекрасившегося из коммунистов в либералы ренегата Ельцина. Напомним, что пресловутый Президентский центр Б. Н. Ельцина (более известный, как Ельцин-центр), ликвидации которого много лет безуспешно добиваются все адекватные граждане нашей страны, был торжественно открыт в ноябре 2015 года – в присутствии В. Путина и Д. Медведева.
В. Путин и Д. Медведев на открытии Ельцин-центра
Его первый директор – Дина Сорокина, с 2007 по 2015 гг. работала менеджером по юридическим вопросам в Музее современного искусства Нью-Йорка, на пост руководителя Ельцин-центра была рекомендована американской компанией Ralph Appelbaum Agency. Заместителем исполнительного директора стала Людмила Телень, которая с января 2009 по сентябрь 2012 гг. занимала пост главного редактора сайта антисоветского и антироссийского «Радио Свобода».
Н. П. Соколов, заместитель директора по научной работе, прославился предложением реабилитировать власовцев. В 2015 году он заявил, что приговором Нюрнбергского трибунала Степан Бандера и члены ОУН «были признаны жертвами нацизма».
Нынешний директор Ельцин-центра А. Дроздов в 2021 году организовал масштабное празднование 91-летия Джорджа Сороса, бюджет мероприятия составил 100 миллионов рублей. Помимо прочего, были изданы книги Сороса – общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. Желающих покупать их не было, поэтому они распространялись бесплатно.
В попечительский совет Ельцин-центра входят такие одиозные личности, как Валентин Юмашев, покинувший пост советника Путина в начале апреля 2022 года (обратили внимание на дату?) и его жена Татьяна (дочь Ельцина). Утверждают, что в 2009 году эти супруги, а также их дочь Мария получили гражданство Австрии. С 2013 года все они постоянно проживают в этой стране (откуда В. Юмашев и «давал советы» Путину).
Другим попечителем Ельцин-центра является «приватизатор» Чубайс, который спешно уволился с госслужбы и сбежал из страны в марте 2022 года (и ведь даже «не посидел на дорожку»).
Но екатеринбургского Ельцин-центра нашим правителям мало. В ближайшем будущем в Москве планируют открыть ещё один – в исторической усадьбе Бобринских-Долгоруковых.
Главный дом усадьбы Бобринских-Долгоруковых
Мнение народа никого не интересует, о последствиях таких решений никто не думает. Как и о причинах равнодушия людей, которые 24 июня 2023 года почему-то не вышли на дороги и улицы, чтобы остановить мятежников и защитить от них представителей законной власти. Невольно вспоминается знаменитое выражение, дошедшее до нас в изложении жившего в IV веке до н. э. афинского оратора Ликурга:
«Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума».
С лихих 90-х наших детей заставляют изучать произведения «литературного власовца» А. Солженицына – на мой взгляд, жуткие и не выдерживающие никакой критики графоманские пасквили, написанные столь ужасным, неряшливым, тяжёлым и архаичным слогом, что их чтение буквально царапает кору головного мозга. Начинали с рассказа «Матрёнин двор» и повести «Один день Ивана Денисовича».
Но в сентябре 2008 года В. Путин, тогда премьер-министр Российской Федерации, поручил Министерству образования и науки «доработать учебные программы», чтобы в них было «более полно представлено творчество нобелевского лауреата Александра Солженицына». И в 2009 году произошла, с моей точки зрения, чудовищная идеологическая диверсия – в школьную программу по литературе был включён насквозь лживый сборник антисоветских лагерных баек и анекдотов – «Архипелаг ГУЛАГ». Подписавший соответствующий приказ министр Андрей Фурсенко от себя добавил, что нашим детям важно знать также и публицистику Солженицына: по его мнению, десятиклассники вполне готовы воспринимать литературу такого уровня.
10 сентября 2010 года на презентации первой партии школьного тиража «Архипелага ГУЛАГ» вдова Солженицына Н. Светлова, заявила:
«Из книги убран материал о героях России – власовцах. Нужно, чтобы прошло несколько десятилетий, чтобы народ России дошёл до понимания того, что это были настоящие патриоты своей страны».
После начала СВО неоднократно предпринимались попытки поднять вопрос об исключении произведений Солженицына из школьной программы. Депутат Дмитрий Вяткин, например, назвал «Архипелаг ГУЛАГ» «не прошедшим испытания временем». Но они встретили яростное сопротивление либералов пятой колонны, которым всё же удалось опять этот пасквиль отстоять.
Член Совета по правам человека А. Брод заявил, что Путин «высоко оценивал значение этого произведения («Архипелага Гулаг»)» и «на встречах с СПЧ не раз говорил о значимости исторической памяти, её сохранении и извлечения уроков».
Грудью встала на защиту предателя и Ольга Казакова – председатель комитета Госдумы по просвещению и координатор направления «Современное образование и передовая наука» народной программы «Единой России». Она заявила:
«Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит».
И до сих пор в школах в души наших детей вливают яд солженицынской лжи (такой вот невесёлый каламбур) – как раз в том возрасте, когда им очень хочется любить Родину.
Нет числа книгам, фильмам, театральным постановкам, в которых если не прямо, то как бы между делом, всем понятными намеками нам сообщается об ужасном государстве СССР, да и Российской империи тоже достаётся.
Впрочем, в последнем случае у нашей либеральной интеллигенции наблюдается странное раздвоение личности: Россия у них традиционно и неизменно выглядит дикой, отсталой и лапотной, но вот цари и царицы – сплошь великие государи и государыни, а последняя царская чета, которая несет прямую ответственность за три революции, Гражданскую войну и распад великого государства, и вовсе объявлена святой.
Надо с горечью признать, что у нас тоже была своя «цветная революция» и своя «декоммунизация», правда, не доведённая до конца. Сносили памятники, переименовывали города, улицы, станции метро – в том числе исторические, то есть изначально названные «неправильно» (с точки зрения победивших и разваливших великую страну либералов). И до сих пор во время парадов стыдливо закрывают от людских глаз мавзолей Ленина.
Избавились от празднования годовщины Октябрьской революции, предложив взамен отмечать всем подряд (в многонациональной и многоконфессиональной стране!) православный религиозный праздник. При этом, конечно, была нарушена 14-я статья конституции, согласно которой Церковь у нас отделена от государства. Так ведь и разделения пенсионеров на людей первого и второго сорта конституция тоже не предполагает и не предусматривает. Но это не мешает нашему правительству отказывать в индексации пенсий работающим пенсионерам – это ведь проще (и, наверное, безопаснее), чем ввести налог на предметы роскоши и тем более на сверхдоходы созданной при Ельцине касты олигархов.
...К правде Маяковского
И вот на этом грустном фоне прошло известие о событии, к сожалению, весьма нетипичном в наши дни. 19 июля 2023 года в день 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского на сцене Государственного Кремлевского дворца театром на Малой Ордынке (Театр Луны, художественный руководитель – народный артист России Евгений Герасимов) будет представлен спектакль под названием «Маяковский. Городской мюзикл».
Впервые зрители этого театра увидели его в 2018 году, он был поставлен в честь 125-летия великого поэта и столетия его знаменитого поэтического поединка с Игорем Северянином, который состоялся в московском Политехническом музее 27 февраля 1918 года. Любопытно, что презентация мюзикла, организованная тогда 27 февраля в вестибюле станции метро «Маяковская» в виде исторической реконструкции этого «поединка», стала лауреатом Международной премии событийного маркетинга и коммуникаций bema в двух номинациях – «Лучший запуск / Презентация нового продукта» и «Лучшее событие с бюджетом до 500 тысяч рублей».
Спектакль получил хорошие отзывы зрителей, стал обладателем 1-й премии в области театрального маркетинга «ОFFSTAGE AWARDS – 2018» и лауреатом премии «Музыкальное сердце театра». К удивлению многих, создатели мюзикла не попытались пнуть и очернить СССР и поиздеваться над «неудобным» и неугодным «пролетарским поэтом».
В спектакле не оказалось и уже ставшей привычной «грязи» – Маяковский не был представлен маньяком или извращенцем, зрители не услышали мата, не увидели «обнаженки», публичного «секса втроём». Но и без этого спектакль привлёк внимание зрителей, и Максим Дунаевский, например, так отозвался тогда об увиденном:
«Спектакль поднимает важные и серьезные темы. Все компоненты спектакля – и сценография, и режиссура, и свет, и звук – всё работает на эмоциональное восприятие. Мне кажется, это очень здорово. Это тот путь, по которому надо идти. Я не могу сказать, что это открытие, это уже было в истории русского театра. Но здесь это все собрано воедино, будто для того, чтобы мы вспомнили, что есть вот такой русский театр».
То есть можно делать качественные спектакли, благодаря хорошей сценографии и режиссуре, свету и звуку. А Кирилл Серебрянников из «Гоголь-центра», созданного на руинах разгромленного и расформированного классического Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, и не знает!
Он, чтобы привлечь внимание публики, всё время дяденек и тетенек раздеть норовит. И актёрам вовсе не обязательно «испражняться» на сцене, размазывая потом по стене «экскременты» – как в спектакле Константина Богомолова «Ай Фак. Трагедия» (по роману В. Пелевина).
Но не будем о грустном. Поговорим ещё немного о спектакле «Маяковский», который возобновлён в честь 130-летия поэта. И 12 мая отрывки из мюзикла (в том числе и сцена поэтического поединка) вновь были показаны на одноимённой станции московского метро.
На премьере в Театре Луны, которая состоялась 18 мая 2023 года, среди зрителей находились Игорь Крутой, Игорь Николаев, Екатерина Гусева, Любовь Толкалина, Нона Гришаева, Александр Олешко, Федор Добронравов, Родион Газманов, Анна Семенович, Василий Артемьев.
А в Кремлёвском дворце 19 июля зрители вначале услышат стихи великого поэта, которые будут читать гости – не только известные актёры, но также официальные представители дружественных государств и областей Российской Федерации. Я бы, например, с удовольствием услышал эти очень злободневные строки трагедии «Владимир Маяковский»:
«Отмщалась над городом чья-то вина, –
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.
Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту –
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш».
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.
Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту –
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш».
Фотография пресс-службы московского Театра Луны на Малой Ордынке
Этот спектакль поставил главный режиссёр театра Алексея Рыбникова Александр Рыхлов.
В качестве режиссёра он работал также на фестивале «Майские звезды», Первом международном фестивале военных биг-бендов, Всероссийском открытом семейном фестивале «Наш Буратино», ледовом обозрении во Дворце ЦСКА, концертной программы в честь 35-летия ВИА «Самоцветы», видео-арта Дмитрия Маликова «Пианомания», некоторых других проектов.
Музыку к спектаклю написал Алексей Шошев, который выступил также и в качестве автора сценария – вместе с Александром Лебедевым. Помимо Маяковского, героями спектакля стали Лиля Брик, Игорь Северянин и Велимир Хлебников.
Фотография пресс-службы московского Театра Луны на Малой Ордынке
Либретто написано на основе стихотворений поэта, его воспоминаний и писем, мемуаров Лили Брик и ее младшей сестры Эльзы Триоле – жены французского писателя, члена Гонкуровской академии и коммуниста Луи Арагона.
Режиссёр спектакля Александр Рыхлов утверждает:
«В нём нет ни одного слова, написанного авторами. Мы всё скомпилировали из самого Маяковского и воспоминаний о нём».
Зрители не только услышали стихи, но и увидели некоторые знаменитые агитплакаты работы Владимира Маяковского, известные как «Окна РОСТа».
Хочется надеяться, что всё это не случайная и не разовая акция, а один из признаков постепенного поворота в нужную всем нам (но опасную для продажных чиновников и олигархов) сторону – от «Ельцин-центров», фильмов а-ля «Груз 200», «Левиафан» и «Сволочи», постановок «Гоголь-центра», тошнотворных книг Сорокина, невыносимой пошлости стендапов с уже обязательным оплевыванием собственных родителей, детей или супругов и прочего, к чему-то другому – правильному и настоящему. Потому что в ином случае России просто не выжить.