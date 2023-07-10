Командование ВСУ отчиталось о продвижении на километр за неделю на Запорожском направлении как о «большом успехе»

В течение минувшей недели украинским войскам удалось продвинуться на «более чем километр» на Запорожском направлении. Об этом с гордостью отчитался официальный представитель генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, рассказывая об «успехах» контрнаступления.По утверждению представителя украинского командования, ВСУ удалось занять более 10 квадратных километров земли, а всего с начала июня 2023 года якобы были освобождены 169 квадратных километров. Общее продвижение на Запорожском направлении с момента начала контрнаступления, то есть почти за полтора месяца, составило 8,6 километров, отметили в украинском генштабе.Интересно, что украинское командование отрицает уход отрядов ВСУ из села Пятихатки на Запорожском направлении, хотя ранее об этом сообщали российские военные корреспонденты. По их информации, украинские войска почему-то стали отступать из этого населенного пункта.Кроме того, в генеральном штабе ВСУ рассказали, что ВС РФ продолжают наступление на Авдеевском, Краснолиманском, Купянском и Марьинском направлениях. Но на Артемовском направлении пока наступают украинские формирования. Здесь, по утверждению командования ВСУ, украинским отрядам якобы удалось за неделю освободить четыре квадратных километра, а с начала контрнаступления – 24 квадратных километра.Попытки выдать за «большой успех» продвижение на километр за неделю свидетельствуют о том, что в реальности украинское контрнаступление оказалось абсолютно неудачным, и сейчас, в целях «сохранения лица» представителям ВСУ приходится всячески изворачиваться.