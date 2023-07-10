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Командование ВСУ отчиталось о продвижении на километр за неделю на Запорожском направлении как о «большом успехе»

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Командование ВСУ отчиталось о продвижении на километр за неделю на Запорожском направлении как о «большом успехе»

В течение минувшей недели украинским войскам удалось продвинуться на «более чем километр» на Запорожском направлении. Об этом с гордостью отчитался официальный представитель генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, рассказывая об «успехах» контрнаступления.


По утверждению представителя украинского командования, ВСУ удалось занять более 10 квадратных километров земли, а всего с начала июня 2023 года якобы были освобождены 169 квадратных километров. Общее продвижение на Запорожском направлении с момента начала контрнаступления, то есть почти за полтора месяца, составило 8,6 километров, отметили в украинском генштабе.

Интересно, что украинское командование отрицает уход отрядов ВСУ из села Пятихатки на Запорожском направлении, хотя ранее об этом сообщали российские военные корреспонденты. По их информации, украинские войска почему-то стали отступать из этого населенного пункта.

Кроме того, в генеральном штабе ВСУ рассказали, что ВС РФ продолжают наступление на Авдеевском, Краснолиманском, Купянском и Марьинском направлениях. Но на Артемовском направлении пока наступают украинские формирования. Здесь, по утверждению командования ВСУ, украинским отрядам якобы удалось за неделю освободить четыре квадратных километра, а с начала контрнаступления – 24 квадратных километра.

Попытки выдать за «большой успех» продвижение на километр за неделю свидетельствуют о том, что в реальности украинское контрнаступление оказалось абсолютно неудачным, и сейчас, в целях «сохранения лица» представителям ВСУ приходится всячески изворачиваться.
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13 комментариев
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  1. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:48
    +6
    А откуда этот километр взялся?
    У нас везде пишут, что все попытки наступать у ВСУ безуспешны и они всё время откатываются назад.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 09:54
      +2
      Цитата: Погоны
      А откуда этот километр взялся?
      У нас везде пишут, что все попытки наступать у ВСУ безуспешны и они всё время откатываются назад.

      Вот же ж Вы бяка, килОметра Вам жалко. Ребята больше месяца упираются, кучу народа и техники угробили. Ну дайте им хоть чуть чуть. У них родителей в школу вызвали на отчёт, в нату.))))
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:01
        0
        И что у вас за смех.чки? Ничего, что это километр освобождённой российской земли, который наверняка ранее дался нам ценой жизни бойцов.
        А вам - повод позубоскалить?
        Вы с какой стати российские земли себе так разбазаривать под шуточки позволяете?!
        Этот километр ребятам потом снова освобождать и для кого то он станет последним в жизни. И никакого повода для сарказма иди шуток тут быть не может.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:54
      +2
      Цитата: Погоны
      А откуда этот километр взялся?
      У нас везде пишут

      Есть один очень хороший сайт, https://lostarmour.info/ там показывают факты, кто,где, когда, чем и кому принадлежит. А так сайты не всегда пишут правду. Правда где-то в середине (как показал мне опыт)
      1. Ростислав Прокопенко
        Ростислав Прокопенко Сегодня, 10:25
        0
        Интересный сайт. Спасибо.
        К вопросу о настоящих военкорах. Немного жестко, но чуть-чуть цензуры (в хорошем смысле этого слова) - и можно на центральное телевидение wink
    3. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Сегодня, 10:39
      +1
      Где-то ,видимо выбили с передовых позиций , большей частью из этого там, где стратегические наступления бесперспективны и оборона соответствующая .
      Где-то заняли условную "серую зону" , что ,разумеется ,тоже вошло в статистику .
      Стоит понимать также, что с занятием НП никто не бегает с землемерами и не отмеряет прецессионно , просто добавляют к статистике некие цифры "прилагающихся площадей".
      Такой подход довольно скоро выдохнется и им придется либо реально наступать , либо начать окапываться там,где зачастую куда менее выгодные позиции чем у них были до того, либо уже давать заднюю.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:55
    +1
    Ну может ВСУшникам тогда в метрах все считать? Цифры то визуально больше.... lol
    Вдруг опять прокатит надурить. laughing

    зы А если в дециметрах все представлять...... Вот ужо будут цифры площадей то "освобожденных"..... belay
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: Nexcom
      Ну может ВСУшникам тогда в метрах все считать? Цифры то визуально больше....
      Вдруг прокатит опять надурить.

      В сантиметрах то покруче будет. Сегодня прошли 1000. А чего там тысяча, хз, не указывать.)))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:00
        0
        Да нее, ну в сантиметрах то это уже перебор, явно перебор.... wink
        ВСУшникам тогда Хозяева начнут задачи ставить Москву взять, если такие цифры "успехов" будут....
        1. Комментарий был удален.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:07
      0
      А какая разница в чем считать? Это 1 км, или 1000 метров НАШЕЙ территории. Которую освобождали ценной жизни бойцов. Или, что - "кемска волость - не жалко, забирай!?"
      Это означает лишь то, что снова придется ребятам освобождать эти 100 000 см. И, возможно, для кого то они станут последними в их жизни. Потому, вообще не понимаю, в каком тут сарказме и "остроумии" упражняются многие коллеги по сайту.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:57
    -1
    Да, знаю, продвинулись реально в сторону г Запорожье , по моему даже километра на три laughing
  4. Комментарий был удален.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:22
    -1
    В Пятихатках была ротация.
    Наблюдатели по ошибке приняли уходящие по ротации войска за отступление.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    0
    Сегодня показали нарезку из украинских новостей, так хоть сейчас в НАТО. Они там с придыханием рассказывают, что уже почти "завершили окружение Донецка", "освободили десятки населенных пунктов" и при этом конечно российские войска, а не ВСУ "несут огромные потери в л/с и технике". Одним словом еще чуть-чуть и уже будут под Москвой. Поэтому пропаганда на подъеме.